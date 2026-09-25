https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/ikiz-kardesler-33-yildir-beraber-itfaiyecilik-yapiyor-bir-daha-dunyaya-gelsem-yine-itfaiyeci-olurum-1109033902.html

İkiz kardeşler 33 yıldır beraber itfaiyecilik yapıyor: 'Bir daha dünyaya gelsem yine itfaiyeci olurum'

İkiz kardeşler 33 yıldır beraber itfaiyecilik yapıyor: 'Bir daha dünyaya gelsem yine itfaiyeci olurum'

Sputnik Türkiye

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında itfaiye çavuşu olan 56 yaşındaki ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Berber, 33 yıldır alevleri söndürmeye... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T11:59+0300

2026-09-25T11:59+0300

2026-09-25T11:59+0300

yaşam

i̇zmir

i̇tfaiye

ikiz

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İtfaiyeci ikiz kardeşler 33 yıldır alevlerle mücadele ediyor.'İtfaiye benim için yaşam tarzı'Belediyeden yapılan açıklamaya göre, aynı gün itfaiyeci olan ve aynı gün evlenen tek yumurta ikizleri Ahmet ve Mehmet Berber, İzmir'in dört bir yanında can kurtarmak için görev yapıyor.Tekeli Organize Sanayi Bölgesi'nde itfaiye çavuşu olarak görev yapan Ahmet Berber, 33 yıllık meslek hayatının tamamını itfaiyede geçirdiğini söyledi.İki kız çocuğu babası Berber, "İtfaiye bizim evimiz oldu. Burada büyüdük. Göreve başladığımızda çok gençtik. Hayatımızın büyük bölümü burada geçti. İtfaiye benim için yaşam tarzı, yaşam biçimi. Biz bu mesleğimizi yaparken evlendik, çocuklarımızı yetiştirdik, okuttuk. Bir daha dünyaya gelsem yine itfaiyeci olurum." ifadelerini kullandı.'İşe beraber gittik, düğünü beraber yaptık'İkizi Mehmet'le hayatlarının büyük bölümünü birlikte geçirdiklerini anlatan Berber, şunları kaydetti:Mehmet Berber de itfaiyeciliğin yalnızca bir iş değil, büyük bir sevgi ve özveri gerektirdiğini anlattı.'İnsanlar kaçar siz oraya gidersiniz'İtfaiyeciliğin parayla yapılacak bir iş olmadığını belirten Berber, "İnsanların kaçtığı yerde siz içeriye giriyorsunuz. Sevmezseniz yapamazsınız. Heyecanlı, hızlı ve riskli bir iş." ifadelerini kullandı.Kardeşiyle farklı itfaiye gruplarında görev yapsalar da meslektaşları tarafından zaman zaman karıştırıldıklarını anlatan Mehmet Berber, bu durumun eğlenceli olabildiğini dile getirdi.

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