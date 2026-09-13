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36 yıldır ardıç kolonyası üretiyor: İlk kez alan müşteri müdavimi oluyor
36 yıldır ardıç kolonyası üretiyor: İlk kez alan müşteri müdavimi oluyor
Sputnik Türkiye
Bolu'nun Gerede ilçesinde 82 yaşındaki Zeki Sür, merakla başladığı kolonya üretimini 36 yıldır sürdürüyor. Sür, ilk kez deneyen müşterilerin ardıç kolonyasını... 13.09.2026, Sputnik Türkiye
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1990 yılında İstanbul ziyaretleri sırasında kolonya ve esans satıcılarına ilgi duyan Zeki Sür, herhangi bir ustadan eğitim almadan kendi çabalarıyla öğrendiği mesleği yıllar içinde geliştirdi. İstanbul'dan temin ettiği ham maddeleri özel formüller ve hassas ölçülerle işleyerek çeşitli kolonyalar üreten 82 yaşındaki Sür, ürünlerini Gerede ilçesi sakinlerinin yanı sıra bakkal, market ve dinlenme tesislerine ulaştırıyor.Ardıç kolonyası hakkında konuşan Sür, ''İşimizi imalatçı olarak yapıyoruz. Kolonya yapımı tamamen formüle dayanır. Hangi kolonyayı üreteceksek ona uygun esansı kullanarak ürünün ismini belirleriz. Örneğin ardıç kolonyası yaparken ardıç esansı kullanırız. Ürettiğimiz kolonyaları bakkallara, istasyonlara ve halkımıza ulaştırıyoruz. İlk defa alan müşterilerimiz zamanla ürünü benimseyip yeniden sipariş veriyorlar'' dedi.Gerede'de kendisinden başka kolonya imalatçısının kalmadığını belirten Sür, mesleğin gelecek nesillere aktarılmamasından endişe duyduğunu ifade etti.
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bolu, gerede, gerede tüneli, kolonya, koku, koku testi, oda kokusu
bolu, gerede, gerede tüneli, kolonya, koku, koku testi, oda kokusu

36 yıldır ardıç kolonyası üretiyor: İlk kez alan müşteri müdavimi oluyor

19:42 13.09.2026
© AA / Yakup Hamza Yoldaş36 yıldır ardıç kolonyası üretiyor
36 yıldır ardıç kolonyası üretiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2026
© AA / Yakup Hamza Yoldaş
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Bolu'nun Gerede ilçesinde 82 yaşındaki Zeki Sür, merakla başladığı kolonya üretimini 36 yıldır sürdürüyor. Sür, ilk kez deneyen müşterilerin ardıç kolonyasını beğenerek yeniden sipariş verdiğini belirtti.
1990 yılında İstanbul ziyaretleri sırasında kolonya ve esans satıcılarına ilgi duyan Zeki Sür, herhangi bir ustadan eğitim almadan kendi çabalarıyla öğrendiği mesleği yıllar içinde geliştirdi.
İstanbul'dan temin ettiği ham maddeleri özel formüller ve hassas ölçülerle işleyerek çeşitli kolonyalar üreten 82 yaşındaki Sür, ürünlerini Gerede ilçesi sakinlerinin yanı sıra bakkal, market ve dinlenme tesislerine ulaştırıyor.
Ardıç kolonyası hakkında konuşan Sür, ''İşimizi imalatçı olarak yapıyoruz. Kolonya yapımı tamamen formüle dayanır. Hangi kolonyayı üreteceksek ona uygun esansı kullanarak ürünün ismini belirleriz. Örneğin ardıç kolonyası yaparken ardıç esansı kullanırız. Ürettiğimiz kolonyaları bakkallara, istasyonlara ve halkımıza ulaştırıyoruz. İlk defa alan müşterilerimiz zamanla ürünü benimseyip yeniden sipariş veriyorlar'' dedi.
Gerede'de kendisinden başka kolonya imalatçısının kalmadığını belirten Sür, mesleğin gelecek nesillere aktarılmamasından endişe duyduğunu ifade etti.
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