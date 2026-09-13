https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/36-yildir-ardic-kolonyasi-uretiyor-ilk-kez-alan-musteri-mudavimi-oluyor-1108732151.html

36 yıldır ardıç kolonyası üretiyor: İlk kez alan müşteri müdavimi oluyor

36 yıldır ardıç kolonyası üretiyor: İlk kez alan müşteri müdavimi oluyor

Sputnik Türkiye

Bolu'nun Gerede ilçesinde 82 yaşındaki Zeki Sür, merakla başladığı kolonya üretimini 36 yıldır sürdürüyor. Sür, ilk kez deneyen müşterilerin ardıç kolonyasını... 13.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-13T19:42+0300

2026-09-13T19:42+0300

2026-09-13T19:42+0300

türki̇ye

bolu

gerede

gerede tüneli

kolonya

koku

koku testi

oda kokusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0d/1108731990_1:0:1196:672_1920x0_80_0_0_16445aacc84e9164e8abe9ffe3eabff7.jpg

1990 yılında İstanbul ziyaretleri sırasında kolonya ve esans satıcılarına ilgi duyan Zeki Sür, herhangi bir ustadan eğitim almadan kendi çabalarıyla öğrendiği mesleği yıllar içinde geliştirdi. İstanbul'dan temin ettiği ham maddeleri özel formüller ve hassas ölçülerle işleyerek çeşitli kolonyalar üreten 82 yaşındaki Sür, ürünlerini Gerede ilçesi sakinlerinin yanı sıra bakkal, market ve dinlenme tesislerine ulaştırıyor.Ardıç kolonyası hakkında konuşan Sür, ''İşimizi imalatçı olarak yapıyoruz. Kolonya yapımı tamamen formüle dayanır. Hangi kolonyayı üreteceksek ona uygun esansı kullanarak ürünün ismini belirleriz. Örneğin ardıç kolonyası yaparken ardıç esansı kullanırız. Ürettiğimiz kolonyaları bakkallara, istasyonlara ve halkımıza ulaştırıyoruz. İlk defa alan müşterilerimiz zamanla ürünü benimseyip yeniden sipariş veriyorlar'' dedi.Gerede'de kendisinden başka kolonya imalatçısının kalmadığını belirten Sür, mesleğin gelecek nesillere aktarılmamasından endişe duyduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/turk-markasinin-kolonyalari-avrupada-yasaklandi-sirketin-sahibinden-ilk-aciklama-1088048391.html

türki̇ye

bolu

gerede

gerede tüneli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bolu, gerede, gerede tüneli, kolonya, koku, koku testi, oda kokusu