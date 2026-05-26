Halı saha maçında kalp krizi geçirdi: Hayatını kaybetti
Hatay'da halı sahada futbol oynayan bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 26.05.2026, Sputnik Türkiye
Hatay Dörtyol'da arkadaşlarıyla birlikte futbol oynayan 42 yaşındaki Osman Kaplankıran kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bir anda fenalaştı yere yığıldıHalı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan 42 yaşındaki Osman Kaplankıran, fenalaşması nedeniyle yere düştü. Kaplankıran, ihbar üzerine sahaya sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaplankıran, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaplankıran'ın cenazesi, Payas ilçesindeki Çağlalık Mezarlığı'na defnedildi.Osman Kaplankıran'ın futbol maçı sırasında fenalaşması halı sahanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.
