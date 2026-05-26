Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/hali-saha-macinda-kalp-krizi-gecirdi-hayatini-kaybetti-1106028543.html
Halı saha maçında kalp krizi geçirdi: Hayatını kaybetti
Halı saha maçında kalp krizi geçirdi: Hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Hatay'da halı sahada futbol oynayan bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T11:08+0300
2026-05-26T11:08+0300
sağlik
hatay
halı saha
halı saha maçı
kalp krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_b4acb827689564e7cb131f6352e013ee.jpg
Hatay Dörtyol'da arkadaşlarıyla birlikte futbol oynayan 42 yaşındaki Osman Kaplankıran kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bir anda fenalaştı yere yığıldıHalı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan 42 yaşındaki Osman Kaplankıran, fenalaşması nedeniyle yere düştü. Kaplankıran, ihbar üzerine sahaya sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaplankıran, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaplankıran'ın cenazesi, Payas ilçesindeki Çağlalık Mezarlığı'na defnedildi.Osman Kaplankıran'ın futbol maçı sırasında fenalaşması halı sahanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/hali-saha-macinda-kalbi-durdu-vucut-isisi-dusurulerek-hayata-donduruldu-1095838295.html
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_5e5989c21526f124370b187b9a302525.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hatay, halı saha, halı saha maçı, kalp krizi
hatay, halı saha, halı saha maçı, kalp krizi

Halı saha maçında kalp krizi geçirdi: Hayatını kaybetti

11:08 26.05.2026
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2026
© AA
Abone ol
Hatay'da halı sahada futbol oynayan bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Hatay Dörtyol'da arkadaşlarıyla birlikte futbol oynayan 42 yaşındaki Osman Kaplankıran kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Bir anda fenalaştı yere yığıldı

Halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan 42 yaşındaki Osman Kaplankıran, fenalaşması nedeniyle yere düştü. Kaplankıran, ihbar üzerine sahaya sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaplankıran, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaplankıran'ın cenazesi, Payas ilçesindeki Çağlalık Mezarlığı'na defnedildi.
Osman Kaplankıran'ın futbol maçı sırasında fenalaşması halı sahanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Halı saha - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
SAĞLIK
Halı saha maçında kalbi durdu: Vücut ısısı düşürülerek hayata döndürüldü
1 Mayıs 2025, 13:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала