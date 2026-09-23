https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/mekke-savunma-ittifakinin-ilk-genel-sekreteri-belli-oldu-1108979906.html
Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreteri belli oldu
Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreteri belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreteri emekli... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T18:38+0300
2026-09-23T18:38+0300
2026-09-23T18:39+0300
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Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreterinin belirlendiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, İttifak'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki genel sekreterlik görevine emekli Korgeneral Nauman Mahmood'un atandığı bildirildi.Genel sekreterlik görevinin üç ülke arasında dönüşümlü olarak yürütülmesi ve ilk üç yıllık dönemde görevin Pakistan tarafından üstlenilmesi kararlaştırılmıştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 7 Ağustos'ta Mekke'de Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı.Anlaşma, üç ülke arasında güvenlik, barış ve istikrar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ve ortak caydırıcılığın güçlendirilmesini öngörüyor. Anlaşmaya göre taraflardan herhangi birine yönelik saldırı, tüm taraflara yapılmış sayılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/mekke-anlasmasinda-ilk-toplanti-yapildi-1108381688.html
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ortadoğu, suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman, pakistan, suudi arabistan, dışişleri bakanlığı, türkiye
ortadoğu, suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman, pakistan, suudi arabistan, dışişleri bakanlığı, türkiye
Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreteri belli oldu
18:38 23.09.2026 (güncellendi: 18:39 23.09.2026)
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreteri emekli Korgeneral Nauman Mahmood oldu.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreterinin belirlendiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İttifak'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki genel sekreterlik görevine emekli Korgeneral Nauman Mahmood'un atandığı bildirildi.
Genel sekreterlik görevinin üç ülke arasında dönüşümlü olarak yürütülmesi ve ilk üç yıllık dönemde görevin Pakistan tarafından üstlenilmesi kararlaştırılmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 7 Ağustos'ta Mekke'de Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı.
Anlaşma, üç ülke arasında güvenlik, barış ve istikrar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ve ortak caydırıcılığın güçlendirilmesini öngörüyor. Anlaşmaya göre taraflardan herhangi birine yönelik saldırı, tüm taraflara yapılmış sayılıyor.