Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/mekke-savunma-ittifakinin-ilk-genel-sekreteri-belli-oldu-1108979906.html
Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreteri belli oldu
Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreteri belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreteri emekli... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T18:38+0300
2026-09-23T18:39+0300
dünya
ortadoğu
suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman
pakistan
suudi arabistan
dışişleri bakanlığı
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/07/1107848018_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_65a2236c17f555d2ddcd975a280e0e05.jpg
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreterinin belirlendiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, İttifak'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki genel sekreterlik görevine emekli Korgeneral Nauman Mahmood'un atandığı bildirildi.Genel sekreterlik görevinin üç ülke arasında dönüşümlü olarak yürütülmesi ve ilk üç yıllık dönemde görevin Pakistan tarafından üstlenilmesi kararlaştırılmıştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 7 Ağustos'ta Mekke'de Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı.Anlaşma, üç ülke arasında güvenlik, barış ve istikrar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ve ortak caydırıcılığın güçlendirilmesini öngörüyor. Anlaşmaya göre taraflardan herhangi birine yönelik saldırı, tüm taraflara yapılmış sayılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/mekke-anlasmasinda-ilk-toplanti-yapildi-1108381688.html
pakistan
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/07/1107848018_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_fafd7cf61e2bc9932dd44c4baa64d93f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman, pakistan, suudi arabistan, dışişleri bakanlığı, türkiye
ortadoğu, suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman, pakistan, suudi arabistan, dışişleri bakanlığı, türkiye

Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreteri belli oldu

18:38 23.09.2026 (güncellendi: 18:39 23.09.2026)
© TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© TCCB / Murat Çetinmühürdar
Abone ol
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreteri emekli Korgeneral Nauman Mahmood oldu.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreterinin belirlendiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İttifak'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki genel sekreterlik görevine emekli Korgeneral Nauman Mahmood'un atandığı bildirildi.
Genel sekreterlik görevinin üç ülke arasında dönüşümlü olarak yürütülmesi ve ilk üç yıllık dönemde görevin Pakistan tarafından üstlenilmesi kararlaştırılmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 7 Ağustos'ta Mekke'de Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı.
Anlaşma, üç ülke arasında güvenlik, barış ve istikrar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ve ortak caydırıcılığın güçlendirilmesini öngörüyor. Anlaşmaya göre taraflardan herhangi birine yönelik saldırı, tüm taraflara yapılmış sayılıyor.
Mekke Anlaşması'na ilişkin ilk toplantı İstanbul'da yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
TÜRKİYE
Mekke Anlaşması'nda ilk toplantı yapıldı: Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama
31 Ağustos, 18:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала