https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/bitcoinde-17-milyar-dolarlik-vade-saat-1100-kritik-1109023558.html

Bitcoin'de 17 milyar dolarlık vade: Saat 11.00 kritik

Bitcoin'de 17 milyar dolarlık vade: Saat 11.00 kritik

Sputnik Türkiye

Bitcoin ve Ethereum piyasasında yaklaşık 17 milyar dolarlık opsiyonun vadesi bugün doluyor. Saat 11.00’deki uzlaşma öncesinde Bitcoin 84 bin 500 dolar... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T07:13+0300

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Kripto para piyasası, 25 Eylül’de yılın öne çıkan opsiyon vadelerinden birine giriyor. Deribit’te yaklaşık 14,87 milyar dolarlık Bitcoin ve 2,11 milyar dolarlık Ethereum opsiyonunun vadesi bugün aynı anda sona erecek.Toplam açık pozisyon büyüklüğü yaklaşık 16,98 milyar dolara ulaşırken, kontratlar Türkiye saatiyle 11.00’de uzlaşmaya gidecek. Veriler, 24 Eylül’de alınan piyasa görüntüsünde Bitcoin tarafında 14,87 milyar, Ethereum tarafında ise 2,11 milyar dolarlık açık pozisyona işaret ediyor.17 milyar dolarlık opsiyonun vadesi doluyorBugünkü vade, özellikle Bitcoin opsiyonlarının büyüklüğüyle dikkat çekiyor. 25 Eylül vadeli Bitcoin opsiyonlarındaki açık pozisyonların toplam değeri 14,87 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.Ethereum’da aynı vadeye bağlı açık pozisyon büyüklüğü yaklaşık 2,11 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Böylece iki büyük kripto varlıkta aynı saatte sona erecek kontratların toplam büyüklüğü 17 milyar dolara yaklaşıyor.Ancak bu rakam, 17 milyar dolarlık Bitcoin ve Ethereum’un doğrudan piyasada satılacağı anlamına gelmiyor. Tutar, vadesi dolacak opsiyon kontratlarındaki açık pozisyonların dolar karşılığını gösteriyor.Bitcoin 84 bin 500 dolar çevresindeBitcoin, sabah saatlerinde yaklaşık 84 bin 500 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kripto para hafta başında 87 bin doların üzerine çıkarak yaklaşık sekiz ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra kazançlarının bir bölümünü geri verdi.Büyük vade öncesinde fiyatın 84 bin doların üzerinde kalması, son yükselişin önemli bölümünün korunduğuna işaret ediyor. Ancak vade sonlarında piyasa yapıcıların koruma pozisyonlarını azaltması veya sonraki vadeye taşıması, kısa süreli fiyat hareketlerini hızlandırabiliyor.Alım yönlü Bitcoin opsiyonları daha yüksekBitcoin opsiyonlarında alım yönlü kontratların açık pozisyon büyüklüğü 8,33 milyar dolar, satım yönlü kontratların büyüklüğü ise 6,54 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.Buna göre satım/alım açık pozisyon oranı yaklaşık 0,79 olarak hesaplanıyor. Oranın 1’in altında olması, vade öncesinde alım opsiyonlarının toplam büyüklüğünün satım opsiyonlarından daha yüksek olduğunu gösteriyor.Ethereum tarafında da benzer bir dağılım görülüyor. Yaklaşık 1,27 milyar dolarlık alım opsiyonuna karşılık 839 milyon dolara yakın satım opsiyonu bulunuyor. Bununla birlikte söz konusu dağılım, Bitcoin veya Ethereum’un vade sonrasında izleyeceği yönü tek başına göstermiyor.Saat 11.00’de ne olacak?Deribit’te işlem gören opsiyonlar Avrupa tipi çalışıyor. Bu kontratlar vade tarihinden önce kullanılamıyor; kârda bulunan opsiyonlar vade sonunda otomatik olarak işleme alınırken, zarar bölgesindeki kontratlar değersiz biçimde sona eriyor.Deribit’in kurallarına göre opsiyonlar vade sonunda otomatik ve nakdi biçimde uzlaştırılıyor; yatırımcıya fiziki Bitcoin veya Ethereum teslim edilmiyor.Uzlaşma fiyatı, vadenin son 30 dakikasında Bitcoin ve Ethereum endekslerinin zaman ağırlıklı ortalaması üzerinden hesaplanıyor. Bu nedenle özellikle 10.30-11.00 arasındaki fiyat hareketleri, vade sonu hesaplaması açısından önem taşıyor.Bitcoin’de asıl hareket vade sonrasında gelebilirBüyük opsiyon vadelerinde fiyat hareketi yalnızca kontratların sona erdiği anda gerçekleşmeyebilir. Piyasa yapıcıların daha önce oluşturduğu koruma pozisyonlarını kapatması veya sonraki vadeye taşıması, vade sonrasındaki saatlerde de işlem hacmini ve oynaklığı artırabilir.Bu nedenle yatırımcıların gözü yalnızca saat 11.00’de yapılacak uzlaşmada değil, sonrasında Bitcoin’in 84 bin dolar çevresinde nasıl hareket edeceğinde olacak.Yaklaşık 17 milyar dolarlık vadenin sona ermesiyle piyasadaki koruma pozisyonlarının azalması, Bitcoin’in kısa vadeli yönünün daha belirgin hâle gelmesine zemin hazırlayabilir. Ancak opsiyonların dağılımı ve vade büyüklüğü, fiyat yönü konusunda tek başına kesin bir gösterge oluşturmuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/turkiyede-hava-ikiye-bolunuyor-yaz-yeniden-geliyor-saganak-bazi-illeri-vuracak-1109023162.html

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