https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/fon-sorusturmasi-2-supheli-tutuklandi-1109054531.html
Fon soruşturması: 2 şüpheli tutuklandı
Fon soruşturması: 2 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden Enis Bulut ve Burak Gökçe tutuklandı. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T23:06+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 8 şüpheli, savcılıkta ifade verdi.Savcılık, Enis Bulut, Burak Gökçe, Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar ve Mustafa Dedik'i tutuklama, Kadir Boy ve Ecem Tuğçe Akçay'ı ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.Hakimlik, Enis Bulut ve Burak Gökçe'nin tutuklanmasına hükmetti. Diğer 6 şüphelinin hakimlikteki işlemleri devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/spkdan-11-kisi-hakkinda-suc-duyurusu--1109054196.html
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i̇stanbul, fon, borsa, borsa i̇stanbul, borsa i̇stanbul anonim şirketi, borsa i̇stanbul yerleşkesi
i̇stanbul, fon, borsa, borsa i̇stanbul, borsa i̇stanbul anonim şirketi, borsa i̇stanbul yerleşkesi
Fon soruşturması: 2 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden Enis Bulut ve Burak Gökçe tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 8 şüpheli, savcılıkta ifade verdi.
Savcılık, Enis Bulut, Burak Gökçe, Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar ve Mustafa Dedik'i tutuklama, Kadir Boy ve Ecem Tuğçe Akçay'ı ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Hakimlik, Enis Bulut ve Burak Gökçe'nin tutuklanmasına hükmetti. Diğer 6 şüphelinin hakimlikteki işlemleri devam ediyor.