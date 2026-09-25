https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/erzurumda-sokak-hayvanlarini-beslemek-yasakladi-mahalle-mahalle-denetim-yapilacak-1109031886.html

Erzurum'da sokak hayvanlarını beslemek yasakladı: Mahalle mahalle denetim yapılacak

Erzurum'da sokak hayvanlarını beslemek yasakladı: Mahalle mahalle denetim yapılacak

Sputnik Türkiye

Erzurum İl Hayvanları Koruma Kurulu, sahipsiz hayvanların sokaklarda üreme ve yaşam alanları oluşturmasını önlemek amacıyla il genelinde besleme yasağı kararı... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T11:22+0300

2026-09-25T11:22+0300

2026-09-25T11:26+0300

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Erzurum’da sahipsiz hayvanların sokaklarda beslenmesi, İl Hayvanları Koruma Kurulu kararıyla il genelinde yasaklandı. Kararın, sokaklarda yeni üreme ve yaşam alanlarının oluşmasını önlemek amacıyla alındığı bildirildi.Toplantı, Erzurum Valisi Aydın Baruş başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Valilik açıklamasına göre yasağın uygulanması ve takibi ilçe belediyeleri tarafından yürütülecek.Erzurum'daki besleme yasağını belediyeler izleyecekKurul kararında, sahibi olmayan hayvanların sokaklarda beslenmesinin bu bölgelerde kalıcı yaşam ve üreme alanları oluşturabileceği değerlendirmesine yer verildi. Bu gerekçeyle besleme faaliyetlerinin kent genelinde durdurulması kararlaştırıldı.Karara uymayanlara yönelik uygulanabilecek yaptırım veya cezalar konusunda ise açıklamada ayrıntı paylaşılmadı. Uygulamanın sahadaki işleyişine ilişkin sürecin ilçe belediyeleri tarafından takip edileceği belirtildi.Sokak hayvanları mahallelerde tespit edilecekİlçe ve mahallelerdeki sahipsiz hayvanların tespit edilmesine yönelik denetimlerin mahalle muhtarlıkları, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından yürütülmesi kararlaştırıldı.Tespit edilen hayvanların vakit kaybedilmeden ilgili ilçe belediyesine bildirilmesi istendi. Kurul ayrıca yapılan ihbarların kaymakamlıklar tarafından aylık olarak Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürlüğüne iletilmesini kararlaştırdı.Sokaktaki bir hayvana yiyecek ve su vermenin yasaklanması tartışma konusuKarar, hayvan hakları savunucuları ve sokaktaki hayvanların temel ihtiyaçlarını gönüllü olarak karşılayan mahalle sakinleri açısından ciddi bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Bakımevi kapasitesi ve düzenli besleme noktaları oluşturulmadan uygulanacak kapsamlı bir yasağın, sahipsiz hayvanları açlık, susuzluk ve hastalık riskiyle karşı karşıya bırakabileceği belirtiliyor. Sokaktaki bir hayvana yiyecek ve su vermenin yasaklanması, bunu vicdani bir sorumluluk olarak gören hayvanseverlerde derin üzüntü ve tepkiye yol açarken kararın hayvanların yaşam hakkı ve refahı bakımından yeniden değerlendirilmesi gerektiği savunuluyor.Sahiplendirilen köpekler takip edilecekToplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sahiplendirilen köpeklerin üremelerinin kayıt altına alınması yönünde de karar çıktı. Takip işlemlerini ilçe tarım ve orman müdürlükleri yürütecek.İlçe belediyelerinde görevli veteriner hekimler ile hayvan toplama ekiplerinin ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitime alınması kararlaştırıldı. Eğitimlere ve katılımcılara ilişkin bilgilerin Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürlüğüne bildirilmesi istendi.Pasin Ovası bakımevinin faaliyeti durdurulduKurul, Pasin Ovası Belediyeler Birliğine ait hayvan bakımevinin faaliyetlerini mevzuata uygun hale getirilinceye kadar durdurdu. Bakımevinin hangi mevzuat hükümlerini karşılamadığına ilişkin ayrıntı açıklanmadı.Birliğe üye Hınıs, Horasan, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy ve Tekman belediyelerinin, geçiş sürecinde Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait bakımeviyle protokol yapmasına karar verildi.Toplantıya güvenlik birimleri de katıldıİl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı’nda alınan kararların, belediyeler ve güvenlik birimleri arasındaki koordinasyonla uygulanması öngörülüyor.Toplantıya Vali Yardımcısı Orhan Ayaz, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, büyükşehir belediyesi temsilcileri ve kurul üyeleri katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/ingiltere-hayvan-parkindaki-tum-bozkurt-surusunu-otenaziyle-oldurdu-tepkiler-cig-gibi-buyuyor-1104524259.html

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