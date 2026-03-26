İngiltere, hayvan parkındaki tüm Bozkurt sürüsünü ötenaziyle öldürdü: Tepkiler çığ gibi büyüyor
İngiltere, hayvan parkındaki tüm Bozkurt sürüsünü ötenaziyle öldürdü: Tepkiler çığ gibi büyüyor
İngiltere’de Wildwood Trust adlı hayvan parkında, saldırganlık nedeniyle tüm kurt sürüsünün ötenaziyle öldürülmesi büyük tepki çekti. Park yönetimi kararı “son... 26.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-26T13:22+0300
2026-03-26T13:22+0300
2026-03-26T13:22+0300
kurt
kurt
yaşam
bozkurt
bozkurt
ötenazi
ötenazi
İngiltere’nin Herne Bay kentindeki Wildwood Trust hayvan parkında bulunan Avrupa gri kurtlarından oluşan bir sürü, artan saldırganlık ve iç çatışmalar nedeniyle ötenazi yoluyla öldürüldü. Park yönetimi, kararın “kaçınılmaz ve son çare” olduğunu açıkladı.“Saldırganlık kontrolden çıktı”Park yetkilileri, kurt sürüsü içinde ciddi bir davranış bozulması ve şiddetli agresyon geliştiğini belirtti. Açıklamaya göre, sürüdeki bazı kurtlar hayati tehlike yaratacak şekilde yaralandı ve durum hızla kötüleşti.Yetkililer, bu koşullarda ne müdahale edebildiklerini ne de gerekli veteriner bakımını güvenli şekilde sağlayabildiklerini ifade etti.Sergi kapatıldı, ardından ötenazi kararı geldiOlayların ardından kurtların bulunduğu alan daha önce kapatılmıştı. Ancak uzman görüşleri doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, sürüdeki tüm kurtların ötenaziyle uyutulmasına karar verildi.Park yönetimi, “hayvan refahının öncelik olduğu” gerekçesiyle bu kararın alındığını vurguladı.“Son çareydi” savunmasıWildwood Trust Genel Direktörü Paul Whitfield, kurtların son derece karmaşık sosyal yapılara sahip hayvanlar olduğunu belirterek, bu yapının bozulması durumunda çatışmaların kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.Whitfield, “Ötenazi asla hafife alınmaz. Ancak bazı durumlarda, daha fazla acıyı önlemek için en insani seçenek olabilir” dedi.Taşıma seçeneği de reddedildiPark yönetimi, kurtların başka bir yere taşınmasının hem hayvanlar hem de çalışanlar için yüksek risk taşıdığı gerekçesiyle mümkün olmadığını açıkladı.Uzun süre boyunca farklı çözüm yollarının denendiği ancak sorunun çözülemediği ifade edildi.Hayvan hakları savunucularından sert tepkiKarar, kamuoyunda büyük tepki çekti. Hayvan hakları savunucuları ve ziyaretçiler, kurtların doğal yaşam alanlarından koparılarak kapalı ortamlarda tutulmasının bu tür trajedilere yol açtığını savundu.Sosyal medyada yapılan yorumlarda, “Vahşi doğada olsalar kaçabilirlerdi” ve “Bu olay, hayvanların kafeslerde tutulmaması gerektiğini gösteriyor” gibi eleştiriler öne çıktı.
kurt, kurt, bozkurt, bozkurt, ötenazi, ötenazi
kurt, kurt, bozkurt, bozkurt, ötenazi, ötenazi
İngiltere, hayvan parkındaki tüm Bozkurt sürüsünü ötenaziyle öldürdü: Tepkiler çığ gibi büyüyor
İngiltere’de Wildwood Trust adlı hayvan parkında, saldırganlık nedeniyle tüm kurt sürüsünün ötenaziyle öldürülmesi büyük tepki çekti. Park yönetimi kararı “son çare” olarak savunurken, hayvan hakları savunucuları olayın esaret koşullarının bir sonucu olduğunu belirterek sert eleştiriler yöneltti.
İngiltere’nin Herne Bay kentindeki Wildwood Trust hayvan parkında bulunan Avrupa gri kurtlarından oluşan bir sürü, artan saldırganlık ve iç çatışmalar nedeniyle ötenazi yoluyla öldürüldü. Park yönetimi, kararın “kaçınılmaz ve son çare” olduğunu açıkladı.
“Saldırganlık kontrolden çıktı”
Park yetkilileri, kurt sürüsü içinde ciddi bir davranış bozulması ve şiddetli agresyon geliştiğini belirtti. Açıklamaya göre, sürüdeki bazı kurtlar hayati tehlike yaratacak şekilde yaralandı ve durum hızla kötüleşti.
Yetkililer, bu koşullarda ne müdahale edebildiklerini ne de gerekli veteriner bakımını güvenli şekilde sağlayabildiklerini ifade etti.
Sergi kapatıldı, ardından ötenazi kararı geldi
Olayların ardından kurtların bulunduğu alan daha önce kapatılmıştı. Ancak uzman görüşleri doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, sürüdeki tüm kurtların ötenaziyle uyutulmasına karar verildi.
Park yönetimi, “hayvan refahının öncelik olduğu” gerekçesiyle bu kararın alındığını vurguladı.
Wildwood Trust Genel Direktörü Paul Whitfield, kurtların son derece karmaşık sosyal yapılara sahip hayvanlar olduğunu belirterek, bu yapının bozulması durumunda çatışmaların kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.
Whitfield, “Ötenazi asla hafife alınmaz. Ancak bazı durumlarda, daha fazla acıyı önlemek için en insani seçenek olabilir” dedi.
Taşıma seçeneği de reddedildi
Park yönetimi, kurtların başka bir yere taşınmasının hem hayvanlar hem de çalışanlar için yüksek risk taşıdığı gerekçesiyle mümkün olmadığını açıkladı.
Uzun süre boyunca farklı çözüm yollarının denendiği ancak sorunun çözülemediği ifade edildi.
Hayvan hakları savunucularından sert tepki
Karar, kamuoyunda büyük tepki çekti. Hayvan hakları savunucuları ve ziyaretçiler, kurtların doğal yaşam alanlarından koparılarak kapalı ortamlarda tutulmasının bu tür trajedilere yol açtığını savundu.
Sosyal medyada yapılan yorumlarda, “Vahşi doğada olsalar kaçabilirlerdi” ve “Bu olay, hayvanların kafeslerde tutulmaması gerektiğini gösteriyor” gibi eleştiriler öne çıktı.