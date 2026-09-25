https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/endonezya-feribot-faciasinda-52-kisinin-cesedine-ulasildi-1109038311.html
Endonezya feribot faciasında 52 kişinin cesedine ulaşıldı
Endonezya feribot faciasında 52 kişinin cesedine ulaşıldı
Sputnik Türkiye
Endonezya’da 13 Eylül’de alabora olan Virgo Transport 8 adlı feribotta ölü sayısı 52’ye yükseldi. Gemideki 243 kişiden 108’i kurtarılırken, 83 kişiyi arama... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T13:27+0300
2026-09-25T13:27+0300
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Endonezya’nın Java Denizi’nde 13 Eylül’de alabora olan Virgo Transport 8 adlı feribotta 52 kişinin yaşamını yitirdiği doğrulandı. Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Basarnas, 83 kişinin hâlâ kayıp olduğunu açıkladı.Geminin yolcu ve mürettebat listesinde toplam 243 kişi bulunuyordu. Arama çalışmalarının 13’üncü gününde açıklanan verilere göre 108 kişi sağ kurtarıldı, 52 kişinin cesedine ulaşıldı. Böylece bulunanların sayısı 160’a yükseldi.Feribot enkazında 10 ceset daha bulunduArama ekipleri, 25 Eylül Cuma günü sabah ve öğle saatlerinde 10 kişinin daha cesedine ulaştı. Bunlardan beşi dalgıçlar tarafından feribotun gövdesinden çıkarılırken, beş ceset Orta Kalimantan’daki farklı kıyı bölgelerinde bulundu.Enkazdan çıkarılan cenazeler KN SAR Kamajaya ve KRI I Gusti Ngurah Rai gemilerine alındı. Ardından helikopterlerle Banjarmasin’e gönderilen cenazelerin kimlik tespiti için hastaneye sevk edildiği bildirildi.Dalgıçlar pencereleri kırarak gemiye girdiYaklaşık 30 metre derinlikte, ters dönmüş halde bulunan feribotta yürütülen çalışmalar güçlü akıntılar, yüksek su basıncı ve dar hareket alanı nedeniyle güçlükle ilerliyor.Basarnas ekipleri, geminin bazı kamaralarına ulaşabilmek için pencereleri kırdı. Dalgıçların bu yolla iç bölümlere girdiği ve çok sayıda kişinin kamaralarda mahsur kaldığının değerlendirildiği açıklandı.Endonezya'da 83 kişiyi arama çalışmaları sürüyorBasarnas Başkanı Mohammad Syafii, arama faaliyetlerinin dalış operasyonları, deniz yüzeyindeki taramalar ve hava desteğiyle sürdürüldüğünü belirtti.Syafii, mevcut tüm arama-kurtarma kaynaklarının seferber edildiğini vurgulayarak ekiplerin önceliğinin kayıp kişilere ulaşmak ve yakınlarını bekleyen ailelere kesin bilgi vermek olduğunu söyledi.Feribot Surabaya'dan Banjarmasin'e gidiyorduVirgo Transport 8, Doğu Java eyaletindeki Surabaya’dan, Borneo Adası’nın Güney Kalimantan eyaletinde bulunan Banjarmasin’e gitmek üzere yola çıktı. Yaklaşık 20 saat sürmesi planlanan yolculuk sırasında gemiyle 13 Eylül sabahı irtibat kesildi.Feribotun kaptanı, temas kesilmeden önce kötü hava koşulları ve yaklaşık üç metreye ulaşan dalgalar nedeniyle geminin yana doğru eğildiğini bildirdi. Saatler sonra geminin Masalembo açıklarında alabora olduğu belirlendi. Kazanın kesin nedeni hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.Kimlik tespitinin ardından ailelere teslim edilecekCenazeler, Banjarmasin’deki Bhayangkara Hastanesine götürülerek afet kurbanlarını kimliklendirme ekiplerince inceleniyor. Kimliği belirlenen cenazelerin ailelerine teslim edileceği bildirildi.17 binden fazla adadan oluşan Endonezya’da feribotlar, hava yoluna göre daha ulaşılabilir ve düşük maliyetli olmaları nedeniyle yaygın biçimde kullanılıyor. Ancak ülkede deniz taşımacılığındaki güvenlik standartları, sık yaşanan kazaların ardından yeniden tartışılıyor.
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endonezya, yılsonu2026, kaza
endonezya, yılsonu2026, kaza
Endonezya feribot faciasında 52 kişinin cesedine ulaşıldı
Endonezya’da 13 Eylül’de alabora olan Virgo Transport 8 adlı feribotta ölü sayısı 52’ye yükseldi. Gemideki 243 kişiden 108’i kurtarılırken, 83 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Dalgıçlar, yaklaşık 30 metre derinlikteki enkaza pencereleri kırarak ulaşıyor.
Endonezya’nın Java Denizi’nde 13 Eylül’de alabora olan Virgo Transport 8 adlı feribotta 52 kişinin yaşamını yitirdiği doğrulandı. Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Basarnas, 83 kişinin hâlâ kayıp olduğunu açıkladı.
Geminin yolcu ve mürettebat listesinde toplam 243 kişi bulunuyordu. Arama çalışmalarının 13’üncü gününde açıklanan verilere göre 108 kişi sağ kurtarıldı, 52 kişinin cesedine ulaşıldı. Böylece bulunanların sayısı 160’a yükseldi.
Feribot enkazında 10 ceset daha bulundu
Arama ekipleri, 25 Eylül Cuma günü sabah ve öğle saatlerinde 10 kişinin daha cesedine ulaştı. Bunlardan beşi dalgıçlar tarafından feribotun gövdesinden çıkarılırken, beş ceset Orta Kalimantan’daki farklı kıyı bölgelerinde bulundu.
Enkazdan çıkarılan cenazeler KN SAR Kamajaya ve KRI I Gusti Ngurah Rai gemilerine alındı. Ardından helikopterlerle Banjarmasin’e gönderilen cenazelerin kimlik tespiti için hastaneye sevk edildiği bildirildi.
Dalgıçlar pencereleri kırarak gemiye girdi
Yaklaşık 30 metre derinlikte, ters dönmüş halde bulunan feribotta yürütülen çalışmalar güçlü akıntılar, yüksek su basıncı ve dar hareket alanı nedeniyle güçlükle ilerliyor.
Basarnas ekipleri, geminin bazı kamaralarına ulaşabilmek için pencereleri kırdı. Dalgıçların bu yolla iç bölümlere girdiği ve çok sayıda kişinin kamaralarda mahsur kaldığının değerlendirildiği açıklandı.
Endonezya'da 83 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Basarnas Başkanı Mohammad Syafii, arama faaliyetlerinin dalış operasyonları, deniz yüzeyindeki taramalar ve hava desteğiyle sürdürüldüğünü belirtti.
Syafii, mevcut tüm arama-kurtarma kaynaklarının seferber edildiğini vurgulayarak ekiplerin önceliğinin kayıp kişilere ulaşmak ve yakınlarını bekleyen ailelere kesin bilgi vermek olduğunu söyledi.
Feribot Surabaya'dan Banjarmasin'e gidiyordu
Virgo Transport 8, Doğu Java eyaletindeki Surabaya’dan, Borneo Adası’nın Güney Kalimantan eyaletinde bulunan Banjarmasin’e gitmek üzere yola çıktı. Yaklaşık 20 saat sürmesi planlanan yolculuk sırasında gemiyle 13 Eylül sabahı irtibat kesildi.
Feribotun kaptanı, temas kesilmeden önce kötü hava koşulları ve yaklaşık üç metreye ulaşan dalgalar nedeniyle geminin yana doğru eğildiğini bildirdi. Saatler sonra geminin Masalembo açıklarında alabora olduğu belirlendi. Kazanın kesin nedeni hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
Kimlik tespitinin ardından ailelere teslim edilecek
Cenazeler, Banjarmasin’deki Bhayangkara Hastanesine götürülerek afet kurbanlarını kimliklendirme ekiplerince inceleniyor. Kimliği belirlenen cenazelerin ailelerine teslim edileceği bildirildi.
17 binden fazla adadan oluşan Endonezya’da feribotlar, hava yoluna göre daha ulaşılabilir ve düşük maliyetli olmaları nedeniyle yaygın biçimde kullanılıyor. Ancak ülkede deniz taşımacılığındaki güvenlik standartları, sık yaşanan kazaların ardından yeniden tartışılıyor.