https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/elektrikli-araclara-kilometre-bazli-vergi-mi-geliyor-dmmden-aciklama-1109044684.html

Elektrikli araçlara kilometre bazlı vergi mi geliyor? DMM’den açıklama

Elektrikli araçlara kilometre bazlı vergi mi geliyor? DMM’den açıklama

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye’de elektrikli araçlara kilometre veya katedilen mesafe bazlı yeni bir vergi getirileceği yönündeki iddiaların... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T15:36+0300

2026-09-25T15:36+0300

2026-09-25T15:36+0300

türki̇ye

elektrikli araç

dezenformasyonla mücadele merkezi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada gündeme gelen “Türkiye’de elektrikli araçlara kilometre bazlı yeni bir vergi sisteminin getirileceği” iddiasına ilişkin açıklama yaptı.DMM, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirerek, ilgili kurumların gündeminde elektrikli araç kullanıcılarına yönelik kilometre veya katedilen mesafe bazlı herhangi bir vergi çalışmasının bulunmadığını açıkladı.DMM’den elektrikli araç vergisi iddialarına açıklamaDMM’nin açıklamasında, sosyal medyada yer alan paylaşımlara ilişkin şu ifadeler kullanıldı:"(Türkiye'de elektrikli araçlara kilometre bazlı yeni bir vergi sisteminin getirileceğine yönelik algı oluşturma amacı güden) paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili kurumların gündeminde elektrikli araç kullanıcılarına yönelik kilometre veya katedilen mesafe bazlı herhangi bir vergi çalışması bulunmamaktadır. Kamuoyunda spekülasyon oluşturmaya ve vatandaşlarımız nezdinde bilgi kirliliğine yol açmaya yönelik bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi, sadece yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/bakan-gurlekten-fon-sorusturmasi-aciklamasi-suphelilerin-ve-birinci-derece-yakinlarinin-mal-1109044075.html

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elektrikli araç, dezenformasyonla mücadele merkezi