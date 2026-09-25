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Elektrikli araçlara kilometre bazlı vergi mi geliyor? DMM’den açıklama
Elektrikli araçlara kilometre bazlı vergi mi geliyor? DMM’den açıklama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye’de elektrikli araçlara kilometre veya katedilen mesafe bazlı yeni bir vergi getirileceği yönündeki iddiaların... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T15:36+0300
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elektrikli araç
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada gündeme gelen “Türkiye’de elektrikli araçlara kilometre bazlı yeni bir vergi sisteminin getirileceği” iddiasına ilişkin açıklama yaptı.DMM, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirerek, ilgili kurumların gündeminde elektrikli araç kullanıcılarına yönelik kilometre veya katedilen mesafe bazlı herhangi bir vergi çalışmasının bulunmadığını açıkladı.DMM’den elektrikli araç vergisi iddialarına açıklamaDMM’nin açıklamasında, sosyal medyada yer alan paylaşımlara ilişkin şu ifadeler kullanıldı:"(Türkiye'de elektrikli araçlara kilometre bazlı yeni bir vergi sisteminin getirileceğine yönelik algı oluşturma amacı güden) paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili kurumların gündeminde elektrikli araç kullanıcılarına yönelik kilometre veya katedilen mesafe bazlı herhangi bir vergi çalışması bulunmamaktadır. Kamuoyunda spekülasyon oluşturmaya ve vatandaşlarımız nezdinde bilgi kirliliğine yol açmaya yönelik bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi, sadece yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."
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elektrikli araç, dezenformasyonla mücadele merkezi
elektrikli araç, dezenformasyonla mücadele merkezi

Elektrikli araçlara kilometre bazlı vergi mi geliyor? DMM’den açıklama

15:36 25.09.2026
elektrikli araç
elektrikli araç - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye’de elektrikli araçlara kilometre veya katedilen mesafe bazlı yeni bir vergi getirileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada gündeme gelen “Türkiye’de elektrikli araçlara kilometre bazlı yeni bir vergi sisteminin getirileceği” iddiasına ilişkin açıklama yaptı.
DMM, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirerek, ilgili kurumların gündeminde elektrikli araç kullanıcılarına yönelik kilometre veya katedilen mesafe bazlı herhangi bir vergi çalışmasının bulunmadığını açıkladı.

DMM’den elektrikli araç vergisi iddialarına açıklama

DMM’nin açıklamasında, sosyal medyada yer alan paylaşımlara ilişkin şu ifadeler kullanıldı:
"(Türkiye'de elektrikli araçlara kilometre bazlı yeni bir vergi sisteminin getirileceğine yönelik algı oluşturma amacı güden) paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili kurumların gündeminde elektrikli araç kullanıcılarına yönelik kilometre veya katedilen mesafe bazlı herhangi bir vergi çalışması bulunmamaktadır. Kamuoyunda spekülasyon oluşturmaya ve vatandaşlarımız nezdinde bilgi kirliliğine yol açmaya yönelik bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi, sadece yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."
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