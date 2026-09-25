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Bakan Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: Şüphelilerin ve birinci derece yakınlarının mal varlıkları donduruldu
Bakan Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: Şüphelilerin ve birinci derece yakınlarının mal varlıkları donduruldu
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında tabloya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, "Tüm fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından fon soruşturmasına ilişkin son bilgileri paylaştı. Bakan Gürlek, şüphelilerin ve birinci derece yakınlarının mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı. Bakan Gürlek'in açıklamaları şöyle:"Bu anlayışla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Büromuz tarafından, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) desteği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla yürütülen fon soruşturması çok yönlü ilerlemektedir. Bugüne kadar yürütülen operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. 45 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, 12 şüpheli hakkında ise yakalama işlemleri başlatılmıştır. Gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir. Kimsenin mal kaçırmasına ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına ulaşmasını engellemesine müsaade edilmemektedir. Tüm fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştur. Birinci derece yakınlarının mal varlıkları dondurulmuştur. Vatandaşlarımız müsterih olsun: Hiç kimsenin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır! Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri takip edilmektedir. Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek; mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır."
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fon, akın gürlek, mali, masak
fon, akın gürlek, mali, masak
Bakan Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: Şüphelilerin ve birinci derece yakınlarının mal varlıkları donduruldu
15:20 25.09.2026 (güncellendi: 15:26 25.09.2026)
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında tabloya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, "Tüm fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştur. Birinci derece yakınlarının mal varlıkları dondurulmuştur" dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından fon soruşturmasına ilişkin son bilgileri paylaştı. Bakan Gürlek, şüphelilerin ve birinci derece yakınlarının mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı. Bakan Gürlek'in açıklamaları şöyle:
"Bu anlayışla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Büromuz tarafından, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) desteği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla yürütülen fon soruşturması çok yönlü ilerlemektedir. Bugüne kadar yürütülen operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. 45 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, 12 şüpheli hakkında ise yakalama işlemleri başlatılmıştır. Gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir. Kimsenin mal kaçırmasına ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına ulaşmasını engellemesine müsaade edilmemektedir. Tüm fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştur. Birinci derece yakınlarının mal varlıkları dondurulmuştur. Vatandaşlarımız müsterih olsun: Hiç kimsenin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır! Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri takip edilmektedir. Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek; mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır."