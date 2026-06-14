https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/abdde-ucak-kazasi-12-kisi-hayatini-kaybetti-1106500278.html

ABD'de uçak kazası: 12 kişi hayatını kaybetti

ABD'de uçak kazası: 12 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD'nin Ortabatı eyaletlerinden Missouri'de, Butler Memorial Havalimanı yakınlarında meydana gelen uçak kazasında uçakta bulunan 12 kişinin tamamı yaşamını... 14.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-14T21:59+0300

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Butler Memorial Havalimanı yakınlarında bir pilot ve 11 paraşütçüyü taşıyan uçak düştü.Polis, uçağın paraşüt atlayışı yapmak isteyen kişileri taşırken düştüğünü ve kazada uçaktaki herkesin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yetkililer, uçağın yeterli irtifaya ulaşamadığını ve pistten yaklaşık 300 metre uzaklığa düştüğünü söyledi.Ölümcül kazanın nedenine ilişkin ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) henüz bir açıklama yapmadığı belirtildi.

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abd, uçak, özel uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak motoru, uçak kazası, uçak kazaları