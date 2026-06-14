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ABD'de uçak kazası: 12 kişi hayatını kaybetti
ABD'de uçak kazası: 12 kişi hayatını kaybetti
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ABD'nin Ortabatı eyaletlerinden Missouri'de, Butler Memorial Havalimanı yakınlarında meydana gelen uçak kazasında uçakta bulunan 12 kişinin tamamı yaşamını... 14.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-14T21:59+0300
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Butler Memorial Havalimanı yakınlarında bir pilot ve 11 paraşütçüyü taşıyan uçak düştü.Polis, uçağın paraşüt atlayışı yapmak isteyen kişileri taşırken düştüğünü ve kazada uçaktaki herkesin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yetkililer, uçağın yeterli irtifaya ulaşamadığını ve pistten yaklaşık 300 metre uzaklığa düştüğünü söyledi.Ölümcül kazanın nedenine ilişkin ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) henüz bir açıklama yapmadığı belirtildi.
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abd, uçak, özel uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak motoru, uçak kazası, uçak kazaları
abd, uçak, özel uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak motoru, uçak kazası, uçak kazaları

ABD'de uçak kazası: 12 kişi hayatını kaybetti

21:59 14.06.2026
© AAABD uçak kazası
ABD uçak kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
© AA
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ABD'nin Ortabatı eyaletlerinden Missouri'de, Butler Memorial Havalimanı yakınlarında meydana gelen uçak kazasında uçakta bulunan 12 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.
Butler Memorial Havalimanı yakınlarında bir pilot ve 11 paraşütçüyü taşıyan uçak düştü.
Polis, uçağın paraşüt atlayışı yapmak isteyen kişileri taşırken düştüğünü ve kazada uçaktaki herkesin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yetkililer, uçağın yeterli irtifaya ulaşamadığını ve pistten yaklaşık 300 metre uzaklığa düştüğünü söyledi.
Ölümcül kazanın nedenine ilişkin ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) henüz bir açıklama yapmadığı belirtildi.
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