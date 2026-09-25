https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/ed-sheeranin-konserleri-baslamasina-saatler-kala-iptal-edildi-macklemoreun-alinmadigi-salonda-1109049215.html

Ed Sheeran'ın konserleri başlamasına saatler kala iptal edildi: Macklemore'un alınmadığı salonda konser olmayacak

Ed Sheeran'ın konserleri başlamasına saatler kala iptal edildi: Macklemore'un alınmadığı salonda konser olmayacak

Sputnik Türkiye

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesi kapsamında Massachusetts'teki Gillette Stadyumu'nda düzenlemesi planlanan iki konser, ilk gösteriye saatler kala iptal edildi. İşte detaylar...

2026-09-25T18:23+0300

2026-09-25T18:23+0300

2026-09-25T18:23+0300

yaşam

ed sheeran

macklemore

filistin

abd

konser

iptal

robert kraft

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Sheeran'ın cuma ve cumartesi akşamı gerçekleştirmesi planlanan konserler, bölgeye yaklaşan şiddetli fırtına nedeniyle iptal edildi.Ünlü Amerikalı rapçi Macklemore’un Filistin’e desteği üzerine Robert Kraft'ın sahibi olduğu Gillette Stadyumu'nda oynanması planlanan konserlerin iptal kararı, Sheeran'ın ABD turnesiyle ilgili tartışmaların devam ettiği bir dönemde geldi.Konserlerin iptal nedeni hava koşullarıStadyum çalışanları The Independent'a yaptıkları açıklamada, konserlerin yaklaşan büyük bir ‘nor'easter fırtınası’ nedeniyle iptal edildiğini belirtti.İptal kararı, Sheeran'ın turnesinin son haftalarda müzik dünyasında tartışma konusu olduğu bir dönemde alındı.Macklemore tartışmasıABD turnesi öncesinde rapçi Macklemore, Sheeran'ın konserlerindeki ‘ön sanatçı’ görevinden çıkarıldığını açıklamıştı.Macklemore, daha önceki bir konserinde Filistin'e destek veren açıklamalar yapmasının ardından turneden çıkarıldığını duyurdu ve turnenin şimdiye kadarki konserlerinden elde ettiği 1 milyon dolar geliri Filistin'e bağışlayacağını açıkladı. Rapçi ayrıca Gillette Stadyumu'nun sahibi milyarder Robert Kraft'ın Sheeran'ı kişisel olarak arayarak Macklemore'un stadyumda sahne almasına izin verilmeyeceğini söylediğini iddia etti.Kraft, Yahudi karşıtlığıyla mücadele amacıyla kurduğu Foundation to Combat Antisemitism aracılığıyla bu konuda daha önce çeşitli çalışmalar yürütmüştü.Macklemore ise “Özgür Filistin” adıyla yeni bir turne başlattığını duyurmuştu.Sheeran gözyaşlarını tutamamıştıTartışmalar bununla da sınırlı kalmadı. Sheeran'ın diğer bazı ön sanatçıları da turneden çekilirken, şarkıcının geçen hafta gerçekleştirdiği ilk solo konserinin önünde protestocular toplandı.Sheeran, söz konusu konser sırasında sahnedeki suflör ekranından hazırladığı metni okurken gözyaşlarına hakim olamadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/ed-sheeran-filistin-tartismasinin-ardindan-herkesin-yalniz-biraktigini-soyledi-sahnede-agladi-1108935303.html

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