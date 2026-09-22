https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/ed-sheeran-filistin-tartismasinin-ardindan-herkesin-yalniz-biraktigini-soyledi-sahnede-agladi-1108935303.html
Ed Sheeran, Filistin tartışmasının ardından herkesin 'yalnız bıraktığını' söyledi, sahnede ağladı
Ed Sheeran, Filistin tartışmasının ardından herkesin 'yalnız bıraktığını' söyledi, sahnede ağladı
Sputnik Türkiye
Ed Sheeran, rapçi Macklemore’u Filistin desteği nedeniyle turnesinden çıkarmasının ardından Philadelphia'daki konserinde ağladı. Sheeran, arkadaşları ve ailesinin de kendisini "terk ettiğini" veya "yalnız bıraktığını" söyledi.
2026-09-22T12:56+0300
2026-09-22T12:56+0300
2026-09-22T12:56+0300
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Sheeran, ABD'nin Philadelphia kentinde düzenlenen konserinde, rapçi Macklemore'un Filistin'e destek veren açıklamaları nedeniyle turneden çıkarılmasıyla başlayan tartışmaya değindi. Macklemore'un turneden çıkarılmasının ardından bazı destek sanatçıları ve Sheeran'ın sahne grubu da rapçiye dayanışma amacıyla turneden ayrılmıştı.Sahnede bağdaş kurarak oturan Sheeran, yaşananların hayatının "en zor haftası" olduğunu söyledi. Şarkıcı, bu süreçte çok sayıda kişinin kendisine turneyi iptal etmesi yönünde çağrıda bulunduğunu ve yıllardır tanıdığı bazı insanların kendisinden uzaklaştığını belirtti.Sheeran, sahnede şöyle seslendi:Şarkıcı, bununla birlikte tüm bu baskıya rağmen konser biletlerinin satılmaya devam ettiğini gördüğünü söyledi.Bu noktada ağlamaya başlayan Sheeran, konseri izlemek için gelen yaklaşık 50 bin kişiyi işaret ederek, "Haftanın sonunda baktığımda ise beni terk etmemiş 50 bin insan görüyorum. İnsanlar istediklerini söyleyebilir ama ben bunu sizin için yapıyorum. Sizi seviyorum. Bunu seviyorum" dedi.Kuzeni Sheeran için 'korkak' dediTartışmaların şiddetlenmesinin ardından Sheeran'ın kariyerine devam edip etmek istemediğini dahi sorguladığı belirtildi.Hafta içinde Sheeran'ın kariyerinin ilk dönemlerinde birlikte çalıştığı kuzeni Jethro, sosyal medyada yaptığı paylaşımda ünlü şarkıcıyı "korkak" ve "kötü bir insan" olmakla suçladı.Sheeran'ın turnesindeki her durakta ise bir haftadır Filistin bayrakları ile protesto gösterileri yapılıyor.Ne olmuştu?Ed Sheeran'ın turnesindeki kriz, milyarder Robert Kraft'ın sahibi olduğu Gillette Stadyumu'nda Macklemore'un sahne almasının engellenmesiyle başladı.'Thrift Shop' şarkısıyla tanınan Macklemore, önceki konserlerinde "Free Palestine" (Özgür Filistin) sloganını kullanmıştı. Bunun üzerine Kraft, rapçiye "nefret söylemi için bir platform sağlamayacağını" söylemişti.Macklemore'un turneden çıkarılmasının ardından Lukas Graham, Aaron Rowe, Finneas ve Sheeran'ın sahne grubu Boega da karara tepki göstererek turneden ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/gorillaz-uyesi-damon-albarndan-konserde-filistin-bayragi-asla-tarafsiz-olmayin-1108877269.html
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ed sheeran, macklemore, filistin, abd
Ed Sheeran, Filistin tartışmasının ardından herkesin 'yalnız bıraktığını' söyledi, sahnede ağladı
İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, rapçi Macklemore’u Filistin desteği nedeniyle turnesinden çıkarmasının ardından Philadelphia'daki konserinde ağladı. Sheeran, kendisini eleştiren ve turneyi iptal etmesi çağrısında bulunan kişilerin yanı sıra bazı arkadaşları ve ailesinin de kendisini 'yalnız bıraktığını' söyledi. Kuzeni, şarkıcı için 'korkak' demişti.
Sheeran, ABD'nin Philadelphia kentinde düzenlenen konserinde, rapçi Macklemore'un Filistin'e destek veren açıklamaları nedeniyle turneden çıkarılmasıyla başlayan tartışmaya değindi. Macklemore'un turneden çıkarılmasının ardından bazı destek sanatçıları ve Sheeran'ın sahne grubu da rapçiye dayanışma amacıyla turneden ayrılmıştı.
Sahnede bağdaş kurarak oturan Sheeran, yaşananların hayatının "en zor haftası" olduğunu söyledi. Şarkıcı, bu süreçte çok sayıda kişinin kendisine turneyi iptal etmesi yönünde çağrıda bulunduğunu ve yıllardır tanıdığı bazı insanların kendisinden uzaklaştığını belirtti.
Sheeran, sahnede şöyle seslendi:
Bu tür durumlarda arkadaşlarınızın kim olduğunu gerçekten öğreniyorsunuz. Tuhaf bir hafta oldu. Her şey çok hızlı gelişti. Aynı zamanda çok sayıda insan bana bu turneyi iptal etmemi söylüyordu. Yıllardır, yıllardır, yıllardır tanıdığım çok sayıda insan da geri çekiliyordu.
Şarkıcı, bununla birlikte tüm bu baskıya rağmen konser biletlerinin satılmaya devam ettiğini gördüğünü söyledi.
"Herkes bana iptal etmemi söylüyor ve ben de tüm arkadaşlarımın, ailemin ve tanıdığım insanların beni terk ettiğini hissediyorum."
Bu noktada ağlamaya başlayan Sheeran, konseri izlemek için gelen yaklaşık 50 bin kişiyi işaret ederek, "Haftanın sonunda baktığımda ise beni terk etmemiş 50 bin insan görüyorum. İnsanlar istediklerini söyleyebilir ama ben bunu sizin için yapıyorum. Sizi seviyorum. Bunu seviyorum" dedi.
Kuzeni Sheeran için 'korkak' dedi
Tartışmaların şiddetlenmesinin ardından Sheeran'ın kariyerine devam edip etmek istemediğini dahi sorguladığı belirtildi.
Hafta içinde Sheeran'ın kariyerinin ilk dönemlerinde birlikte çalıştığı kuzeni Jethro, sosyal medyada yaptığı paylaşımda ünlü şarkıcıyı "korkak" ve "kötü bir insan" olmakla suçladı.
Sheeran'ın turnesindeki her durakta ise bir haftadır Filistin bayrakları ile protesto gösterileri yapılıyor.
Ed Sheeran'ın turnesindeki kriz, milyarder Robert Kraft'ın sahibi olduğu Gillette Stadyumu'nda Macklemore'un sahne almasının engellenmesiyle başladı.
'Thrift Shop' şarkısıyla tanınan Macklemore, önceki konserlerinde "Free Palestine" (Özgür Filistin) sloganını kullanmıştı. Bunun üzerine Kraft, rapçiye "nefret söylemi için bir platform sağlamayacağını" söylemişti.
Macklemore'un turneden çıkarılmasının ardından Lukas Graham, Aaron Rowe, Finneas ve Sheeran'ın sahne grubu Boega da karara tepki göstererek turneden ayrıldı.