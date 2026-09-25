https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/disisleri-bakani-fidan-iran-disisleri-bakani-arakciyle-gorustu-1109055038.html
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yle görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yle görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle görüştü. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T23:24+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında New York'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle bir araya geldi.Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/new-yorkta-kritik-zirve-bakan-fidan-ingiliz-mevkidasi-ile-gorusme-gerceklestirdi-1108954808.html
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türkiye, i̇ran, hakan fidan, abbas arakçi
türkiye, i̇ran, hakan fidan, abbas arakçi
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yle görüştü
23:24 25.09.2026 (güncellendi: 23:42 25.09.2026)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında New York'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.