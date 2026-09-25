https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/disisleri-bakani-fidan-iran-disisleri-bakani-arakciyle-gorustu-1109055038.html

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yle görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yle görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle görüştü. 25.09.2026, Sputnik Türkiye

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türkiye

i̇ran

hakan fidan

abbas arakçi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında New York'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle bir araya geldi.Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/new-yorkta-kritik-zirve-bakan-fidan-ingiliz-mevkidasi-ile-gorusme-gerceklestirdi-1108954808.html

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