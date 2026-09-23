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New York'ta kritik zirve: Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı ile görüşme gerçekleştirdi
New York'ta kritik zirve: Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı ile görüşme gerçekleştirdi
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Diplomatik trafiğin kalbinin attığı New York'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile bir araya geldi. Birleşmiş Milletler... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T07:47+0300
2026-09-23T07:47+0300
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ed miliband
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birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
abd
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Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomatik temaslarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile gerçekleştirilen yüz yüze görüşme, iki ülke arasındaki bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı kritik bir kulis hareketi olarak öne çıkıyor.Görüşmenin detaylarına ilişkin resmi çerçeve korunurken, tarafların uluslararası güvenlik ve ikili ilişkiler başlıklarını değerlendirdiği tahmin ediliyor.Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi açıklamaKritik temasın ardından Dışişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayımladı. Yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın İngiliz mevkidaşı Ed Miliband ile New York'ta bir araya geldiği resmi olarak teyit edildi. Küresel diplomasi arenasındaki bu hamlenin yansımaları yakından takip ediliyor.
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hakan fidan, ed miliband, new york, dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, abd
hakan fidan, ed miliband, new york, dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, abd

New York'ta kritik zirve: Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı ile görüşme gerçekleştirdi

07:47 23.09.2026
© AA / Mustafa HatipoğluDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© AA / Mustafa Hatipoğlu
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Diplomatik trafiğin kalbinin attığı New York'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile bir araya geldi. Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu dolayısıyla ABD'de bulunan iki bakanın gerçekleştirdiği bu stratejik temas, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.
Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomatik temaslarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile gerçekleştirilen yüz yüze görüşme, iki ülke arasındaki bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı kritik bir kulis hareketi olarak öne çıkıyor.
Görüşmenin detaylarına ilişkin resmi çerçeve korunurken, tarafların uluslararası güvenlik ve ikili ilişkiler başlıklarını değerlendirdiği tahmin ediliyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi açıklama

Kritik temasın ardından Dışişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayımladı. Yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın İngiliz mevkidaşı Ed Miliband ile New York'ta bir araya geldiği resmi olarak teyit edildi. Küresel diplomasi arenasındaki bu hamlenin yansımaları yakından takip ediliyor.
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