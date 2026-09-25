https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/corum-fk-teknik-direktor-burak-yilmaz-ile-anlasti-1109037473.html

Çorum FK, teknik direktör Burak Yılmaz ile anlaştı

Çorum FK, teknik direktör Burak Yılmaz ile anlaştı

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşma sağlandığı bildirildi. 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T13:09+0300

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spor

burak yılmaz

çorum fk

trendyol süper lig

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Çorum FK, teknik direktör Burak Yılmaz ile anlaştı.Burak Yılmaz'ın yeni takımı merak ediliyorduKulübün açıklamasında, Uğur Uçar'dan boşalan teknik direktörlük için Burak Yılmaz ile anlaşıldığı belirtilerek "Hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.Kamp süreci başlıyorBu arada Burak Yılmaz'ın, Çorum ekibinin Antalya'daki kampına katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi.İstifa etmiştiTrendyol Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a 2-1 mağlup olan Gaziantep FK’de teknik direktör Burak Yılmaz nisan ayında maçın ardından düzenlenen basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

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burak yılmaz, çorum fk, trendyol süper lig