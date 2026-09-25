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Çorum FK, teknik direktör Burak Yılmaz ile anlaştı
Çorum FK, teknik direktör Burak Yılmaz ile anlaştı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşma sağlandığı bildirildi. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
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spor
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çorum fk
trendyol süper lig
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Çorum FK, teknik direktör Burak Yılmaz ile anlaştı.Burak Yılmaz'ın yeni takımı merak ediliyorduKulübün açıklamasında, Uğur Uçar'dan boşalan teknik direktörlük için Burak Yılmaz ile anlaşıldığı belirtilerek "Hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.Kamp süreci başlıyorBu arada Burak Yılmaz'ın, Çorum ekibinin Antalya'daki kampına katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi.İstifa etmiştiTrendyol Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a 2-1 mağlup olan Gaziantep FK’de teknik direktör Burak Yılmaz nisan ayında maçın ardından düzenlenen basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/burak-yilmaz-mac-sonrasi-istifa-etti-turk-futbolunun-kalitesi-yerlerde-1104989179.html
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burak yılmaz, çorum fk, trendyol süper lig
burak yılmaz, çorum fk, trendyol süper lig

Çorum FK, teknik direktör Burak Yılmaz ile anlaştı

13:09 25.09.2026
© AA / Fikret DelalBurak Yılmaz
Burak Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© AA / Fikret Delal
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşma sağlandığı bildirildi.
Çorum FK, teknik direktör Burak Yılmaz ile anlaştı.

Burak Yılmaz'ın yeni takımı merak ediliyordu

Kulübün açıklamasında, Uğur Uçar'dan boşalan teknik direktörlük için Burak Yılmaz ile anlaşıldığı belirtilerek "Hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.

Kamp süreci başlıyor

Bu arada Burak Yılmaz'ın, Çorum ekibinin Antalya'daki kampına katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi.

İstifa etmişti

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a 2-1 mağlup olan Gaziantep FK’de teknik direktör Burak Yılmaz nisan ayında maçın ardından düzenlenen basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.
Burak Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2026
SPOR
Burak Yılmaz, maç sonrası istifa etti: 'Türk futbolunun kalitesi yerlerde'
13 Nisan, 23:31
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