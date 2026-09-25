Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/arakciden-avrupaya-irana-yonelik-yikici-ve-sorumsuz-yaklasimini-duzeltme-cagrisi-1109039922.html
Arakçi'den Avrupa'ya, İran'a yönelik 'yıkıcı ve sorumsuz' yaklaşımını düzeltme çağrısı
Arakçi'den Avrupa'ya, İran'a yönelik 'yıkıcı ve sorumsuz' yaklaşımını düzeltme çağrısı
Sputnik Türkiye
İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile İranlı Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ofisinden yapılan açıklamada, Arakçi tarafından Miliband’a iletilenler aktarıldı. İşte detaylar...
2026-09-25T13:50+0300
2026-09-25T13:50+0300
dünya
i̇ran
hürmüz boğazı
haberler
ortadoğu
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/11/1107339720_0:78:1024:654_1920x0_80_0_0_f2255e11cd6a98ff7a9501cc868bc9b9.jpg
Açıklamada Arakçi'nin, bölgede ve Hürmüz Boğazı'nda hakim olan güvensizliğin ABD ve İsrail'in "askeri saldırganlığından" kaynaklandığını söylediği aktarıldı. Arakçi, bazı Avrupa ülkelerinin "desteği ve suç ortaklığı ile" gerçekleştirilen bu saldırıların İran'a, bölgeye ve dünyaya büyük zarar verdiğini ifade etti.İran Dışişleri Bakanı, bölgede kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanmasının İsrail işgalinin sona erdirilmesine ve Filistin halkının meşru haklarının, özellikle de kendi kaderini tayin etme hakkının hayata geçirilmesine bağlı olduğunu söyledi.'İnsan hakları kavramları araçsallaştırılıyor'Arakçi ayrıca İngiltere hükümeti ve bazı diğer Avrupa ülkelerinin, "Batı Asya'da işgalci ve terörist bir rejimin oluşturulması ve sürdürülmesinde" oynadıkları rol nedeniyle hesap vermeleri gerektiğini belirtti.Arakçi, devletlerin iç işlerine müdahale edilmesinde ısrar edilmesinin ve insan hakları kavramlarının araçsallaştırılmasının tamamen kabul edilemez olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/son-dakika-haberleri-iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-bmde-konusuyor-terorist-bunlardir-1108975754.html
i̇ran
hürmüz boğazı
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/11/1107339720_0:0:910:682_1920x0_80_0_0_e8532c22358a59682cbb9f57ef2e2939.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, hürmüz boğazı, haberler, ortadoğu, i̇srail
i̇ran, hürmüz boğazı, haberler, ortadoğu, i̇srail

Arakçi'den Avrupa'ya, İran'a yönelik 'yıkıcı ve sorumsuz' yaklaşımını düzeltme çağrısı

13:50 25.09.2026
© AP Photo / Hadi Mizbanİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© AP Photo / Hadi Mizban
Abone ol
İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile İranlı Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ofisinden yapılan açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı belirtilirken, Arakçi tarafından Miliband’a iletilenler aktarıldı.
Açıklamada Arakçi'nin, bölgede ve Hürmüz Boğazı'nda hakim olan güvensizliğin ABD ve İsrail'in "askeri saldırganlığından" kaynaklandığını söylediği aktarıldı. Arakçi, bazı Avrupa ülkelerinin "desteği ve suç ortaklığı ile" gerçekleştirilen bu saldırıların İran'a, bölgeye ve dünyaya büyük zarar verdiğini ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı, bölgede kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanmasının İsrail işgalinin sona erdirilmesine ve Filistin halkının meşru haklarının, özellikle de kendi kaderini tayin etme hakkının hayata geçirilmesine bağlı olduğunu söyledi.

'İnsan hakları kavramları araçsallaştırılıyor'

Arakçi ayrıca İngiltere hükümeti ve bazı diğer Avrupa ülkelerinin, "Batı Asya'da işgalci ve terörist bir rejimin oluşturulması ve sürdürülmesinde" oynadıkları rol nedeniyle hesap vermeleri gerektiğini belirtti.
İranlı Bakan, bazı Avrupa hükümetlerinin İran ve bölgedeki gelişmelere ilişkin benimsediği "yıkıcı ve sorumsuz" yaklaşımların düzeltilmesi çağrısında bulundu.
Arakçi, devletlerin iç işlerine müdahale edilmesinde ısrar edilmesinin ve insan hakları kavramlarının araçsallaştırılmasının tamamen kabul edilemez olduğunu söyledi.
Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 'Amerika, bu çocukları bombaladı' dedi, ABD heyeti salonu terk etti
23 Eylül, 17:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала