https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/arakciden-avrupaya-irana-yonelik-yikici-ve-sorumsuz-yaklasimini-duzeltme-cagrisi-1109039922.html
Arakçi'den Avrupa'ya, İran'a yönelik 'yıkıcı ve sorumsuz' yaklaşımını düzeltme çağrısı
Arakçi'den Avrupa'ya, İran'a yönelik 'yıkıcı ve sorumsuz' yaklaşımını düzeltme çağrısı
Sputnik Türkiye
İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile İranlı Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ofisinden yapılan açıklamada, Arakçi tarafından Miliband’a iletilenler aktarıldı. İşte detaylar...
2026-09-25T13:50+0300
2026-09-25T13:50+0300
2026-09-25T13:50+0300
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Açıklamada Arakçi'nin, bölgede ve Hürmüz Boğazı'nda hakim olan güvensizliğin ABD ve İsrail'in "askeri saldırganlığından" kaynaklandığını söylediği aktarıldı. Arakçi, bazı Avrupa ülkelerinin "desteği ve suç ortaklığı ile" gerçekleştirilen bu saldırıların İran'a, bölgeye ve dünyaya büyük zarar verdiğini ifade etti.İran Dışişleri Bakanı, bölgede kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanmasının İsrail işgalinin sona erdirilmesine ve Filistin halkının meşru haklarının, özellikle de kendi kaderini tayin etme hakkının hayata geçirilmesine bağlı olduğunu söyledi.'İnsan hakları kavramları araçsallaştırılıyor'Arakçi ayrıca İngiltere hükümeti ve bazı diğer Avrupa ülkelerinin, "Batı Asya'da işgalci ve terörist bir rejimin oluşturulması ve sürdürülmesinde" oynadıkları rol nedeniyle hesap vermeleri gerektiğini belirtti.Arakçi, devletlerin iç işlerine müdahale edilmesinde ısrar edilmesinin ve insan hakları kavramlarının araçsallaştırılmasının tamamen kabul edilemez olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/son-dakika-haberleri-iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-bmde-konusuyor-terorist-bunlardir-1108975754.html
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i̇ran, hürmüz boğazı, haberler, ortadoğu, i̇srail
i̇ran, hürmüz boğazı, haberler, ortadoğu, i̇srail
Arakçi'den Avrupa'ya, İran'a yönelik 'yıkıcı ve sorumsuz' yaklaşımını düzeltme çağrısı
İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile İranlı Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ofisinden yapılan açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı belirtilirken, Arakçi tarafından Miliband’a iletilenler aktarıldı.
Açıklamada Arakçi'nin
, bölgede ve Hürmüz Boğazı'nda hakim olan güvensizliğin ABD ve İsrail'in "askeri saldırganlığından"
kaynaklandığını söylediği aktarıldı. Arakçi, bazı Avrupa ülkelerinin "desteği ve suç ortaklığı ile"
gerçekleştirilen bu saldırıların İran'a, bölgeye ve dünyaya büyük zarar verdiğini ifade etti.
İran
Dışişleri Bakanı, bölgede kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanmasının İsrail işgalinin sona erdirilmesine ve Filistin halkının meşru haklarının, özellikle de kendi kaderini tayin etme hakkının hayata geçirilmesine bağlı olduğunu söyledi.
'İnsan hakları kavramları araçsallaştırılıyor'
Arakçi ayrıca İngiltere hükümeti ve bazı diğer Avrupa ülkelerinin, "Batı Asya'da işgalci ve terörist bir rejimin oluşturulması ve sürdürülmesinde" oynadıkları rol nedeniyle hesap vermeleri gerektiğini belirtti.
İranlı Bakan, bazı Avrupa hükümetlerinin İran ve bölgedeki gelişmelere ilişkin benimsediği "yıkıcı ve sorumsuz" yaklaşımların düzeltilmesi çağrısında bulundu.
Arakçi, devletlerin iç işlerine müdahale edilmesinde ısrar edilmesinin ve insan hakları kavramlarının araçsallaştırılmasının tamamen kabul edilemez olduğunu söyledi.