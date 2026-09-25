https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/arakciden-avrupaya-irana-yonelik-yikici-ve-sorumsuz-yaklasimini-duzeltme-cagrisi-1109039922.html

Arakçi'den Avrupa'ya, İran'a yönelik 'yıkıcı ve sorumsuz' yaklaşımını düzeltme çağrısı

Arakçi'den Avrupa'ya, İran'a yönelik 'yıkıcı ve sorumsuz' yaklaşımını düzeltme çağrısı

Sputnik Türkiye

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile İranlı Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ofisinden yapılan açıklamada, Arakçi tarafından Miliband’a iletilenler aktarıldı. İşte detaylar...

2026-09-25T13:50+0300

2026-09-25T13:50+0300

2026-09-25T13:50+0300

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Açıklamada Arakçi'nin, bölgede ve Hürmüz Boğazı'nda hakim olan güvensizliğin ABD ve İsrail'in "askeri saldırganlığından" kaynaklandığını söylediği aktarıldı. Arakçi, bazı Avrupa ülkelerinin "desteği ve suç ortaklığı ile" gerçekleştirilen bu saldırıların İran'a, bölgeye ve dünyaya büyük zarar verdiğini ifade etti.İran Dışişleri Bakanı, bölgede kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanmasının İsrail işgalinin sona erdirilmesine ve Filistin halkının meşru haklarının, özellikle de kendi kaderini tayin etme hakkının hayata geçirilmesine bağlı olduğunu söyledi.'İnsan hakları kavramları araçsallaştırılıyor'Arakçi ayrıca İngiltere hükümeti ve bazı diğer Avrupa ülkelerinin, "Batı Asya'da işgalci ve terörist bir rejimin oluşturulması ve sürdürülmesinde" oynadıkları rol nedeniyle hesap vermeleri gerektiğini belirtti.Arakçi, devletlerin iç işlerine müdahale edilmesinde ısrar edilmesinin ve insan hakları kavramlarının araçsallaştırılmasının tamamen kabul edilemez olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/son-dakika-haberleri-iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-bmde-konusuyor-terorist-bunlardir-1108975754.html

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