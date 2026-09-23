İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM’de konuşuyor: Amerika bu çocukları öldürdü
© REUTERS Mike SegarPezeşkiyan
© REUTERS Mike Segar
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ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaştan bu yana İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ilk kez BM Genel Kurulu’nda dünyaya hitap ediyor.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın 81. BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaya savaşın ilk günü Minab’da bir ilkokulda öldürülen 168 çocuğun fotoğraflarını göstererek başladı.
Pezeşkiyan’ın konuşmasından satır başları şöyle:
Bir okulu bombaladılar ve bu çocukları görüyor musunuz. Bu çocukların hiçbir suçu yoktu. Amerika onları öldürdü.
Teröristler bunlardır. Biz sadece kendimizi savunduk, biz terörist değiliz. Masum insanlarımız, korkakça saldırıların hedefi oluyor.
Hastanelerimizi, okullarımızı, üniversitelerimizi, hastanelerimizi vurdular. Hepsi uluslararası hukuka aykırıdır.
ABD, birçok savaş başlığıyla okulu, spor salonunu, bilim insanlarımızı hedef aldı.
Teröristler bunlardır. Biz sadece kendimizi savunduk, biz terörist değiliz. Masum insanlarımız, korkakça saldırıların hedefi oluyor.
Biz diz çökmedik, başımızı eğmedik. CEvap verdik ama sivil nüfusu hedef almadık.
Bizim sağlık merkezlerimizi, okullarımızı, üniversitelerimizi, hastanelerimizi vurdular. Hepsi uluslararası hukuka aykırıdır.
Filistin hepimizin vicdanında açık bir yaradır.