https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/son-dakika-haberleri-iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-bmde-konusuyor-terorist-bunlardir-1108975754.html

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM’de konuşuyor: Amerika bu çocukları öldürdü

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM’de konuşuyor: Amerika bu çocukları öldürdü

Sputnik Türkiye

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaştan bu yana İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ilk kez BM Genel Kurulu’nda dünyaya hitap ediyor. 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T17:21+0300

2026-09-23T17:21+0300

2026-09-23T17:21+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

amerika

mesud pezeşkiyan

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın 81. BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaya savaşın ilk günü Minab’da bir ilkokulda öldürülen 168 çocuğun fotoğraflarını göstererek başladı.Pezeşkiyan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/bati-basini-abd-irandaki-okul-saldirisinda-istihbarat-uyarilarini-dikkate-almadi-1107096181.html

i̇ran

amerika

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i̇ran, amerika, mesud pezeşkiyan