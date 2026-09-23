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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/son-dakika-haberleri-iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-bmde-konusuyor-terorist-bunlardir-1108975754.html
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM’de konuşuyor: Amerika bu çocukları öldürdü
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM’de konuşuyor: Amerika bu çocukları öldürdü
Sputnik Türkiye
ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaştan bu yana İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ilk kez BM Genel Kurulu’nda dünyaya hitap ediyor. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T17:21+0300
2026-09-23T17:21+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
amerika
mesud pezeşkiyan
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın 81. BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaya savaşın ilk günü Minab’da bir ilkokulda öldürülen 168 çocuğun fotoğraflarını göstererek başladı.Pezeşkiyan’ın konuşmasından satır başları şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/bati-basini-abd-irandaki-okul-saldirisinda-istihbarat-uyarilarini-dikkate-almadi-1107096181.html
i̇ran
amerika
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i̇ran, amerika, mesud pezeşkiyan
i̇ran, amerika, mesud pezeşkiyan

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM’de konuşuyor: Amerika bu çocukları öldürdü

17:21 23.09.2026
© REUTERS Mike SegarPezeşkiyan
Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© REUTERS Mike Segar
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ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaştan bu yana İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ilk kez BM Genel Kurulu’nda dünyaya hitap ediyor.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın 81. BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaya savaşın ilk günü Minab’da bir ilkokulda öldürülen 168 çocuğun fotoğraflarını göstererek başladı.
Pezeşkiyan’ın konuşmasından satır başları şöyle:
Bir okulu bombaladılar ve bu çocukları görüyor musunuz. Bu çocukların hiçbir suçu yoktu. Amerika onları öldürdü.
Teröristler bunlardır. Biz sadece kendimizi savunduk, biz terörist değiliz. Masum insanlarımız, korkakça saldırıların hedefi oluyor.
Hastanelerimizi, okullarımızı, üniversitelerimizi, hastanelerimizi vurdular. Hepsi uluslararası hukuka aykırıdır.
ABD, birçok savaş başlığıyla okulu, spor salonunu, bilim insanlarımızı hedef aldı.
Teröristler bunlardır. Biz sadece kendimizi savunduk, biz terörist değiliz. Masum insanlarımız, korkakça saldırıların hedefi oluyor.
Biz diz çökmedik, başımızı eğmedik. CEvap verdik ama sivil nüfusu hedef almadık.
Bizim sağlık merkezlerimizi, okullarımızı, üniversitelerimizi, hastanelerimizi vurdular. Hepsi uluslararası hukuka aykırıdır.
Filistin hepimizin vicdanında açık bir yaradır.
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