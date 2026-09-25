https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/almanyada-catismadan-kacan-iki-polis-ihrac-edildi-1109040271.html

Almanya'da çatışmadan kaçan iki polis ihraç edildi

Almanya'da çatışmadan kaçan iki polis ihraç edildi

Sputnik Türkiye

Almanya’nın Gevelsberg kentinde 2020’de çıkan silahlı çatışmada vurulan meslektaşlarını bırakarak olay yerinden uzaklaşan iki kadın polis, görev ihlali... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T14:23+0300

2026-09-25T14:23+0300

2026-09-25T14:23+0300

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Almanya’da bir trafik kontrolü sırasında çıkan silahlı çatışmada meslektaşlarını olay yerinde bırakan iki kadın polis hakkında en ağır disiplin cezası uygulandı. Münster İdare Mahkemesi, iki polisin memuriyet ilişkilerinin sona erdirilmesine karar verdi.Mahkemenin disiplin dairesi, polislerin 2020 yılında Gevelsberg’deki silahlı çatışma sırasında olay yerini ve ateş altında kalan meslektaşlarını terk etmelerini görev ihlali olarak değerlendirdi. Kararla birlikte iki kadın, polis olarak çalışma ve eyalet memuru statüsünü koruma hakkını kaybetti.Almanya'daki polisler en ağır disiplin cezasını aldıDuruşmanın kamuya kapalı gerçekleştirildiği belirtilirken, mahkemenin yazılı gerekçesinin ilerleyen haftalarda açıklanması bekleniyor.Karar henüz kesinleşmedi. İki eski polis memuru, kararı Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Yüksek İdare Mahkemesine taşıyarak temyiz başvurusunda bulunabilecek.Trafik kontrolünde 21 el ateş edildiOlay, Mayıs 2020’de Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Gevelsberg kentinde gerçekleştirilen bir trafik kontrolü sırasında meydana geldi. Bir sürücü, kendisini durduran iki trafik polisine tabancayla ateş açtı.Yaklaşık 20 saniye içinde 21 el ateş edildi. Polislerden biri karın bölgesinden vuruldu ancak üzerindeki çelik yelek sayesinde hayatta kaldı.İki polis olay yerinden araçla uzaklaştıO sırada devriye görevi yapan iki kadın polis, tesadüfen çatışmanın yaşandığı bölgeye geldi. Olay sırasında 32 ve 37 yaşında olan polisler, meslektaşlarından birinin vurularak yere düştüğünü gördü.Ceza yargılamasında ortaya konulan bilgilere göre iki polis, ateşe karşılık vermek, uyarı ateşi açmak veya hemen destek istemek yerine yoldan geçen bir aracı durdurdu ve olay yerinden uzaklaştı. Kontrol merkezine ise daha sonra haber verdikleri belirlendi.Savunmalarında ölüm korkusunu anlattılarİki kadın polis, ceza yargılaması sırasında ölüm korkusu yaşadıklarını ve silahlı saldırının bir tuzak olabileceğini düşündüklerini söyledi. Polislerden biri, o an yalnızca hayatta kalmaya odaklandığını ifade etti.Savcılık ise polislerin çelik yelek, yeterli mühimmat ve siper alma imkânına sahip olduğunu; saldırı altındaki meslektaşlarının yaşamını korumak için müdahale etmeleri gerektiğini savundu.Ceza mahkemesi dört ay hapis vermiştiİki polis, ilk olarak 2021’de Schwelm Yerel Mahkemesi tarafından birer yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Dosyanın temyize taşınmasının ardından Hagen Eyalet Mahkemesi, 2022’de cezaları dörder ay hapse indirdi ve infazlarını şartlı olarak erteledi.Mahkeme, iki polisi ihmali davranışla görev sırasında tehlikeli yaralamaya teşebbüs suçundan mahkûm etti. Polisler olayın ardından önce büro görevine alınmış, daha sonra açığa çıkarılmıştı. Son disiplin kararıyla memuriyetlerinin tamamen sona erdirilmesine hükmedildi.

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