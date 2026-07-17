https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/iban-magdurlarina-ceza-indirimi-geliyor-12-yargi-paketi-yasalasti-iste-madde-madde-degisiklikler-1107334454.html

IBAN mağdurlarına ceza indirimi geliyor: 12. Yargı Paketi yasalaştı, işte madde madde değişiklikler

IBAN mağdurlarına ceza indirimi geliyor: 12. Yargı Paketi yasalaştı, işte madde madde değişiklikler

Sputnik Türkiye

Yeni düzenlemeyle IBAN mağdurları olarak bilinen dosyalara ilişkin ceza indirimi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB), genetik verilerin korunması... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T12:53+0300

2026-07-17T12:53+0300

2026-07-17T12:53+0300

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tbmm

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iban

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Kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.Yeni düzenlemeyle birlikte ceza hukuku, hukuk yargılaması, hakim ve savcı eğitimi, genetik incelemeler, faiz hesaplamaları, HAGB ve Danıştay'ın yapısı gibi birçok alanda önemli değişiklikler yürürlüğe girecek.1- 'IBAN mağdurları' için ceza indirimi nasıl uygulanacak?Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 158'inci maddesine eklenen fıkraya göre, dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirakin, kendisine veya başkasına haksız menfaat sağlamak amacıyla, banka hesabı, IBAN, banka veya kredi kartı gibi ödeme araçlarına ilişkin bilgi ya da araçların başkasına verilmesi fiiliyle sınırlı olması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilecek.2- Geçiş hükümleri hangi dosyaları kapsayacak?Kanunun yürürlüğe girmesinden önce dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılık suçlarından hüküm verilmiş ve dosyası kanun yolu incelemesinde bulunan sanıklar yönünden yeni düzenleme uygulanacak.Bölge adliye mahkemelerinde bulunan dosyalar hakkında bozma kararı verilecek ve ilk derece mahkemelerine gönderilecek. İnfaz aşamasındaki bazı hükümlüler ise mağdurun zararını 6 ay içinde tamamen gidermeleri halinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecek.3- Faiz hesaplamasında yeni dönemKanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'da yapılan değişiklikle, sözleşmeyle belirlenmeyen faiz oranları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) reeskont oranının yüzde 80'i esas alınarak hesaplanacak.Belirli şartların oluşması halinde yılın ikinci yarısında yeni oran uygulanabilecek.4- Hakim ve savcı yardımcılarının eğitim sistemi değişiyorYeni düzenlemeyle hakim ve savcı yardımcıları, Anayasa, insan hakları hukuku, ceza hukuku, özel hukuk, idare hukuku, vergi hukuku, duruşma yönetimi ve karar yazımı gibi birçok konuda eğitim alacak.Yazılı ve sözlü sınavlarda mesleki bilgi, temsil kabiliyeti, hukuki analiz yeteneği ve Türkçeyi kullanma becerisi değerlendirilecek.Ayrıca, hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda bilirkişiye başvurulması halinde uyarma cezası uygulanacak.5- Genetik inceleme sonuçlarının korunmasına yeni kurallarCeza Muhakemesi Kanunu'nda yapılan değişiklikle genetik inceleme sonuçları, kimlik bilgilerinden arındırılarak özel bir sisteme kaydedilecek.Kovuşturmaya yer olmadığı, beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararlarının kesinleşmesi halinde bu bilgiler derhal silinecek. Diğer durumlarda ise mahkeme kararının kesinleşmesinden 20 yıl sonra cumhuriyet savcısının huzurunda yok edilecek.6- HAGB hangi cezalar için uygulanacak?Yeni düzenlemeye göre, sanığa verilen cezanın 2 yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezası olması halinde mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verebilecek.Bunun için sanığın daha önce kasıtlı suçtan mahkum olmaması, yeniden suç işlemeyeceğine kanaat getirilmesi ve mağdur zararının tamamen giderilmesi şartı aranacak.7- HAGB hangi suçlarda uygulanmayacak?İşkence, eziyet ve kamu görevlilerinin görevleri nedeniyle işledikleri, Anayasa'nın 17. maddesi kapsamında kötü muamele sayılabilecek suçlarda HAGB hükümleri uygulanmayacak.8- Duruşmalar arasındaki süre kısalıyorHukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle duruşmalar arasındaki süre 3 aydan uzun olamayacak.Ancak bilirkişi incelemesinin uzaması veya istinabe gibi zorunlu hallerde hakim gerekçesini açıklayarak daha uzun süre belirleyebilecek.9- Destekten yoksun kalma tazminatlarında faiz nasıl hesaplanacak?Türk Borçlar Kanunu'ndaki değişiklikle, çalışma gücünün kaybı veya destekten yoksun kalma nedeniyle hesaplanan tazminatlarda, kazancın bilindiği döneme ilişkin faiz olayın gerçekleştiği tarihten, kazancın bilinmediği döneme ilişkin faiz ise karar tarihinden itibaren işletilecek.10- Danıştay'a ilişkin düzenlemeYeni düzenlemeyle Danıştay'daki daire sayısının 10'a düşürülmesine ilişkin sürenin 4 yıl uzatılmasına karar verildi.Buna göre, mevcut uygulama 23 Temmuz 2030 tarihine kadar devam edecek. Ayrıca boşalan her iki üyelik için bir üye seçimi yapılması uygulamasına da bu tarihe kadar ara verilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/yargitaydan-emsal-karar-dugunde-takilan-takilar-kimindir-tartismasina-son-noktayi-koydu-yeni-doneme-1107331087.html

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