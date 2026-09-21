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Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin’in acı günü: Abisi İnanç Keskin hayatını kaybetti
Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin’in acı günü: Abisi İnanç Keskin hayatını kaybetti
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Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin’in ağabeyi olan İnanç Keskin, uzun süredir mücadele ettiği hastalık sonucunda hayatını kaybetti. 21.09.2026, Sputnik Türkiye
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yaşam
ölüm
meriç keskin
vefat
i̇nanç keskin
sosyal medya
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Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin’in ağabeyi olan İnanç Keskin hayatını kaybetti. Vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Keskin, 'Başaramadık' ifadesini kullandı.İnanç Keskin Neden Öldü?İnanç Keskin'in bir süredir ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu. Yoğun bakımda süren tedavisinin ardından 20 Eylül 2026 tarihinde vefat eden Keskin'in, kanser tedavisi gördüğü bilinmekle birlikte, hastalığının türüne ve ölüm nedeninin tıbbi detaylarına ilişkin aile tarafından resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
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ölüm, meriç keskin, vefat, i̇nanç keskin, sosyal medya
ölüm, meriç keskin, vefat, i̇nanç keskin, sosyal medya

Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin’in acı günü: Abisi İnanç Keskin hayatını kaybetti

09:10 21.09.2026
Meriç Keskin
Meriç Keskin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
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Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin’in ağabeyi olan İnanç Keskin, uzun süredir mücadele ettiği hastalık sonucunda hayatını kaybetti.
Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin’in ağabeyi olan İnanç Keskin hayatını kaybetti.
Vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Keskin, 'Başaramadık' ifadesini kullandı.

İnanç Keskin Neden Öldü?

İnanç Keskin'in bir süredir ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu. Yoğun bakımda süren tedavisinin ardından 20 Eylül 2026 tarihinde vefat eden Keskin'in, kanser tedavisi gördüğü bilinmekle birlikte, hastalığının türüne ve ölüm nedeninin tıbbi detaylarına ilişkin aile tarafından resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
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