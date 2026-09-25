https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/350-gram-dogan-ruzgar-bebek-yasam-240-gunluk-mucadelesini-kazandi-1109034817.html

350 gram doğan Rüzgar bebek 240 günlük yaşam mücadelesini kazandı

350 gram doğan Rüzgar bebek 240 günlük yaşam mücadelesini kazandı

Sputnik Türkiye

Aydın'da 22 haftalıkken 350 gram olarak dünyaya gelen Rüzgar bebek, doktor ve hemşirelerinin 240 günlük mücadelesinin ardından taburcu edildi. 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T12:11+0300

2026-09-25T12:11+0300

2026-09-25T12:40+0300

sağlik

bebek

erken doğum

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Aydın'da henüz 22 haftalıkken 350 gram doğan, doğumda kalp atışı doktorlar tarafından yeniden başlatılan, hayati risk nedeniyle yatağında ameliyat edilen Rüzgar bebek, 240 günlük mücadelesini kazandı. 2 kilo 800 grama ulaşan Rüzgar, hastaneden taburcu edildi. 5.5 aylıkken dünyaya merhaba dedi Derya Arabacı, hamileliğinin 22. haftasında şubat ayında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesine başvurdu. Burada erken doğum yapan Arabacı'nın bebeği 350 gram olarak dünyaya geldi. Müdahale odasına alınan bebeğin kalbi Araştırma Görevlisi Dr. Tuna Han Saatçi'nin hızlı ve zamanında müdahalesiyle yeniden atmaya başladı. Henüz 5,5 aylık doğduğu için gelişimini tamamlayamayan bebek, kalp, bağırsak, beyin ve gözünde yaşadığı sorunlar nedeniyle hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisine alındı.Günlerce sağlık sorunlarıyla mücadele eden bebeğin, kalp ve bağırsaklarındaki rahatsızlıklar ciddi düzeye ulaşınca ameliyat kararı verildi.Rüzgar adı verilen bebeğin ameliyatı Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Sezen Karaca Özkısacık, Doç. Dr. Ali Onur Erdem, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Çağatay Polen ve Dr. Öğretim Üyesi Uğur Karagöz'ün katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.Yenidoğan yoğun bakım servisinde 240 gün tedavisi süren bebek, 2 kilo 800 gram ağırlığa ulaşıp sağlığına kavuştuktan sonra taburcu oldu.Rüzgar özel ve mucize bir bebek Yenidoğan Yoğun Bakım Servis Sorumlusu Doç. Dr. Ayşe Anık ise bebeğin "yaşam sınırı" diye tabir edilen 22 haftalık bir zamanda doğduğunu söyledi. Bebeğin doğduğunda kalbinin atmadığını ifade eden Anık, şöyle devam etti:"O yüzden ilk önce düşük materyali olarak kabul edilmişti. Doğum odasında canlandırma yapıldı ve canlandırma sonrası üniteye alındı. Rüzgar bebek mucizeleri başardı. Hem haftasının çok küçük olması hem de bu kadar komplikasyonsuz olarak taburcu oluyor olması nedeniyle bizim için gerçekten Rüzgar özel ve mucize bir bebek. Günün sonunda bebeğimiz oldukça iyi. Gözleriyle ilgili şu anda bir problemi yok, güzel. Akciğerleri iyi, oksijen bağımlılığı yok. Tamamen ağzından annesi tarafından beslenebiliyor."Her bebek kendi mucizesiyle doğuyorDoç. Dr. Ali Onur Erdem de, çok kötü durumda olan bir bebeği şu anda sağlıklı şekilde görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Erdem, "Yaklaşık 350 gramken bir bağırsak delinmesi nedeniyle acil olarak operasyon uyguladığımız bir bebek. O dönem sadece bağırsak delinmesi değil, bebeğin genel durumu da çok kötüydü. Çocuğu yatağından hareket ettirdiğimizde bile hayati riski olduğu için yatak başı uyguladığımız bir bağırsak içeriğini dışarı alma operasyonuyla o dönemin aciliyetini atlattık. Her bebek kendi mucizesiyle doğuyor. Bu çocuk da onlardan bir tanesi." dedi. Prof. Dr. Sezen Karaca Özkısacık da bebeğin taburcu edilecek düzeye gelmesinden dolayı gururlu olduklarını söyledi. Özkısacık, "Hayata tutunacak mı, onu merak ediyorsunuz ve o an bütün heyecanınızla, bütün mesleki motivasyonunuzla o bebeği ayakta tutmaya çalışıyorsunuz. Bugün taburcu olurken annesinin yüzünün gülmesini görmek bizim için çok büyük bir mutluluk. Bu hiçbir şeyle ölçülebilecek bir değer değil." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/metin-senturk-aniden-ameliyata-alindi-son-saglik-durumu-ne-1109027460.html

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