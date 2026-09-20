https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/a-milli-futbol-takimi-maclari-basliyor-ilk-mac-ne-zaman-1108892361.html

A Milli Futbol Takımı maçları başlıyor: İlk maç ne zaman?

A Milli Futbol Takımı maçları başlıyor: İlk maç ne zaman?

Sputnik Türkiye

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, yarın Riva'da toplanacak. 20.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-20T16:32+0300

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spor

a milli futbol takımı

kocaeli

riva

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Futbolda 'milli mesai' yarın başlıyor.Ay-yıldızlı takıma davet edilen oyuncular, yarın saat 12.00'den itibaren Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek.Ay-yıldızlılar, ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.00'de gerçekleştirecek. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak.A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen 29 kişilik aday kadroya Beşiktaşlı İlhan Fakılı, Fenerbahçeli Bartuğ Elmaz, Konyasporlu Adil Demirbağ ve Trabzonsporlu Melih Kabasakal ilk kez davet edildi.Kadroda kimler var?Montella'nın 29 kişilik aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik, Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.A Milli Futbol Takımı'nın maçları: Maçlar hangi gün?A Milli Takım'ın Uluslar A Ligi 1. Grup'taki müsabaka programı şöyle:A Milli Takım, 24 Eylül Perşembe gününe dek hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek.Milliler, söz konusu gün saat 16.00'da basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirecekleri antrenmanın ardından akşam saatlerinde otobüsle 25 Eylül Cuma günü oynanacak Fransa mücadelesi için Kocaeli kentine hareket edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/a-milli-takim-2026-dunya-kupasina-galibiyetle-veda-etti-abdyi-3-2-maglup-etti-1106785604.html

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