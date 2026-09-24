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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/zaharovadan-zelenskiynin-moskovaya-fuzeyle-gelirim-sozlerine-yanit-1108985643.html
Zaharova’dan Zelenskiy’nin ‘Moskova’ya füzeyle gelirim’ sözlerine yanıt
Zaharova’dan Zelenskiy’nin ‘Moskova’ya füzeyle gelirim’ sözlerine yanıt
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’nin Moskova’ya “füzeyle” geleceğini söylemesine, Rusya tarihindeki “Sahte Dmitriy”... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
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vladimir zelenskiy
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rusya
moskova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenskiy’nin Moskova’ya “füzeyle” geleceğine ilişkin sözlerini Telegram hesabından değerlendirdi.Zaharova, paylaşımında Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'ye de gönderme yaparak, "Zelenskiy, Valentin Bogdanov'un sorusuna cevap verirken Moskova'ya 'füzeyle' geleceğini söyledi. Görünüşe göre Zelenskiy, Karışıklık Dönemi'nin sahtekarı ‘Sahte Dmitriy’in kaderine uğramaktan endişe ediyor. Bilindiği üzere onun külleri bir topa doldurularak Polonya yönüne ateşlenmişti (Sikorski'nin dikkatine)" ifadelerini kullandı.Zaharova, Zelenskiy’nin cümlesini küfürlü bir ifadeyle bitirmesine de değindi. Sözcü, Zelenskiy'nin ettiği bu küfürle aslında kendisini tanıttığını belirterek, "muhataplarının kiminle karşı karşıya olduklarını bilmelerini amaçladığı" yorumunda bulundu.Ne olmuştu?Zelenskiy, Çarşamba günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki hitabının ardından binadan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Kendisine Rusça yöneltilen "Moskova’ya ne zaman geleceksiniz?" sorusuna yine Rusça olarak “füzeyle” yanıtını veren Zelenskiy, cümlesini küfürlü bir ifadeyle tamamlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/zaharova-sikorski-polonya-diplomasisini-itibarsizlastiriyor-1108982971.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, bm genel kurulu, rusya, moskova, polonya, radoslaw sikorski

Zaharova’dan Zelenskiy’nin ‘Moskova’ya füzeyle gelirim’ sözlerine yanıt

01:23 24.09.2026
© Rusya Dışişleri Bakanlığı basın dairesiRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
© Rusya Dışişleri Bakanlığı basın dairesi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’nin Moskova’ya “füzeyle” geleceğini söylemesine, Rusya tarihindeki “Sahte Dmitriy” olayına atıfta bulunarak tepki gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenskiy’nin Moskova’ya “füzeyle” geleceğine ilişkin sözlerini Telegram hesabından değerlendirdi.
Zaharova, paylaşımında Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'ye de gönderme yaparak, "Zelenskiy, Valentin Bogdanov'un sorusuna cevap verirken Moskova'ya 'füzeyle' geleceğini söyledi. Görünüşe göre Zelenskiy, Karışıklık Dönemi'nin sahtekarı ‘Sahte Dmitriy’in kaderine uğramaktan endişe ediyor. Bilindiği üzere onun külleri bir topa doldurularak Polonya yönüne ateşlenmişti (Sikorski'nin dikkatine)" ifadelerini kullandı.
Zaharova, Zelenskiy’nin cümlesini küfürlü bir ifadeyle bitirmesine de değindi. Sözcü, Zelenskiy'nin ettiği bu küfürle aslında kendisini tanıttığını belirterek, "muhataplarının kiminle karşı karşıya olduklarını bilmelerini amaçladığı" yorumunda bulundu.

Ne olmuştu?

Zelenskiy, Çarşamba günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki hitabının ardından binadan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Kendisine Rusça yöneltilen "Moskova’ya ne zaman geleceksiniz?" sorusuna yine Rusça olarak “füzeyle” yanıtını veren Zelenskiy, cümlesini küfürlü bir ifadeyle tamamlamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
DÜNYA
Zaharova: Sikorski, Polonya diplomasisini itibarsızlaştırıyor
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