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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/zaharova-sikorski-polonya-diplomasisini-itibarsizlastiriyor-1108982971.html
Zaharova: Sikorski, Polonya diplomasisini itibarsızlaştırıyor
Zaharova: Sikorski, Polonya diplomasisini itibarsızlaştırıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğinin sonlandırılabileceğine yönelik değerlendirmeleri nedeniyle... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T21:15+0300
2026-09-23T21:15+0300
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mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
radoslaw sikorski
polonya
rusya
birleşmiş milletler (bm)
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Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'nin Rusya'nın BM'den çıkarılma ihtimaline ilişkin son açıklamalarını değerlendiren Zaharova, Sikorski'nin sadece kendini değil, ülkesini ve Polonya diplomasisini de itibarsızlaştırdığını belirtti.Zaharova, "Sikorski hakkında yorum yapmak, esasen insanın kendine olan saygısını yitirmesi demektir. Çünkü o, çoktan kendini itibarsızlaştırmış bir isim. Artık işi öyle bir noktaya taşıdı ki, sadece şahsını değil; ülkesini ve tüm Polonya diplomasisini de itibarsızlaştırmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.BM'nin kurumsal yapısına da değinen Zaharova, bu yapının işleyişi ve geleceği hakkında karar verme yetkisinin Sikorski veya onun gibilere ait olmadığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/lavrov-rusya-ukraynada-kalici-baris-icin-muzakerelere-hazir-1108982468.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, radoslaw sikorski, polonya, rusya, birleşmiş milletler (bm)
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, radoslaw sikorski, polonya, rusya, birleşmiş milletler (bm)

Zaharova: Sikorski, Polonya diplomasisini itibarsızlaştırıyor

21:15 23.09.2026
© Sputnik / Rusya Dışişleri BakanlığıRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğinin sonlandırılabileceğine yönelik değerlendirmeleri nedeniyle Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’ye sert tepki gösterdi.
Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'nin Rusya'nın BM'den çıkarılma ihtimaline ilişkin son açıklamalarını değerlendiren Zaharova, Sikorski'nin sadece kendini değil, ülkesini ve Polonya diplomasisini de itibarsızlaştırdığını belirtti.
Zaharova, "Sikorski hakkında yorum yapmak, esasen insanın kendine olan saygısını yitirmesi demektir. Çünkü o, çoktan kendini itibarsızlaştırmış bir isim. Artık işi öyle bir noktaya taşıdı ki, sadece şahsını değil; ülkesini ve tüm Polonya diplomasisini de itibarsızlaştırmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
BM'nin kurumsal yapısına da değinen Zaharova, bu yapının işleyişi ve geleceği hakkında karar verme yetkisinin Sikorski veya onun gibilere ait olmadığını vurguladı.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Kurulu'nda konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
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