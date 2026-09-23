https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/zaharova-sikorski-polonya-diplomasisini-itibarsizlastiriyor-1108982971.html

Zaharova: Sikorski, Polonya diplomasisini itibarsızlaştırıyor

Zaharova: Sikorski, Polonya diplomasisini itibarsızlaştırıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğinin sonlandırılabileceğine yönelik değerlendirmeleri nedeniyle... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T21:15+0300

2026-09-23T21:15+0300

2026-09-23T21:15+0300

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Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'nin Rusya'nın BM'den çıkarılma ihtimaline ilişkin son açıklamalarını değerlendiren Zaharova, Sikorski'nin sadece kendini değil, ülkesini ve Polonya diplomasisini de itibarsızlaştırdığını belirtti.Zaharova, "Sikorski hakkında yorum yapmak, esasen insanın kendine olan saygısını yitirmesi demektir. Çünkü o, çoktan kendini itibarsızlaştırmış bir isim. Artık işi öyle bir noktaya taşıdı ki, sadece şahsını değil; ülkesini ve tüm Polonya diplomasisini de itibarsızlaştırmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.BM'nin kurumsal yapısına da değinen Zaharova, bu yapının işleyişi ve geleceği hakkında karar verme yetkisinin Sikorski veya onun gibilere ait olmadığını vurguladı.

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, radoslaw sikorski, polonya, rusya, birleşmiş milletler (bm)