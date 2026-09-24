https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/ingiltere-askeri-uzay-filosu-kuracak-1108985771.html

İngiltere askeri uzay filosu kuracak

İngiltere askeri uzay filosu kuracak

Sputnik Türkiye

İngiltere, uydularını düşmanca müdahale ve saldırılara karşı korumak amacıyla saldırı, savunma ve elektronik savaş kabiliyetlerine sahip yeni bir askeri filo... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T01:50+0300

2026-09-24T01:50+0300

2026-09-24T01:50+0300

dünya

i̇ngiltere

i̇ngiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf)

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İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF), ülkenin uzaydaki çıkarlarını ve kritik uydularını korumak amacıyla No 3 Uzay Etkileri Filosunun kurulacağını açıkladı.Yeni filo, uydulara yönelik düşmanca müdahaleleri engellemenin yanı sıra hasımların uzaydaki faaliyetlerine doğrudan müdahale edecek. Saldırı ve savunma yeteneklerinin yanı sıra elektronik savaş sistemlerine ve uyduları hedef alan tehditlere karşı kullanılabilecek imkanlara sahip olacak.Filo, uzaydaki faaliyetleri izleyen No 1 Uzay Operasyonları Filosu ve No 2 Uzay Uyarı Filosu ile birlikte görev yapacak.İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, yeni yapının temel amacının düşmanca faaliyetleri caydırmak ve etkilerini azaltmak olduğunu belirterek, filonun ülkenin kritik uydularını koruyacağını söyledi. Streeting ayrıca filonun adının "Yıldız Filosu" olmasını önerdiğini ancak bu teklifin Genelkurmay Başkanı tarafından reddedildiğini açıkladı.

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i̇ngiltere, i̇ngiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf)