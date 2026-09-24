Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/yenilik-partisi-ve-yeni-parti-arasinda-isim-krizi-5-ekim-kadar-bir-degerlendirme-yapsinlar-1109018194.html
Yenilik Partisi ve Yeni Parti arasında isim krizi: '5 Ekim'e kadar bir değerlendirme yapsınlar'
Yenilik Partisi ve Yeni Parti arasında isim krizi: '5 Ekim'e kadar bir değerlendirme yapsınlar'
Sputnik Türkiye
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Yeni Parti'yle olası birleşmenin iki partinin isim ve yeterlilik başta olmak üzere yaşadığı sorunların çözümüne... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T20:57+0300
2026-09-24T20:59+0300
poli̇ti̇ka
yeni parti
yenilik partisi
isim
i̇sim hakkı
isim değişikliği anlaşması
i̇sim değişikliği
isim karışıklığı
takma isim
isim yasağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/18/1109018032_0:220:3115:1972_1920x0_80_0_0_dae9b5de64831936a441077085a73531.jpg
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, partisinin çalışma ofisinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.Yeni Parti'nin kurulmasının ardından parti isimlerindeki benzerlik nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduklarını aktaran Genel Başkan Yılmaz, başsavcılığın 'iltibas' gerekçesiyle Yeni Parti'ye isim değişikliği yönünde bildirimde bulunduğunu ifade etti.Yaklaşık 5 bin üyenin iki parti arasındaki isim benzerliği nedeniyle karıştırıldığını öne süren Yenilik Partisi lideri Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/yeni-parti-sozcusu-emre-biz-ismimizi-koruyoruz-1108789079.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/18/1109018032_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_2e748e8e9eb3e251c9343b6b9ac781d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yeni parti, yenilik partisi, isim, i̇sim hakkı, isim değişikliği anlaşması, i̇sim değişikliği, isim karışıklığı, takma isim, isim yasağı, isim değişikliği, özgür özel, öztürk yılmaz
yeni parti, yenilik partisi, isim, i̇sim hakkı, isim değişikliği anlaşması, i̇sim değişikliği, isim karışıklığı, takma isim, isim yasağı, isim değişikliği, özgür özel, öztürk yılmaz

Yenilik Partisi ve Yeni Parti arasında isim krizi: '5 Ekim'e kadar bir değerlendirme yapsınlar'

20:57 24.09.2026 (güncellendi: 20:59 24.09.2026)
© AA / Hakan NuralYenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
© AA / Hakan Nural
Abone ol
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Yeni Parti'yle olası birleşmenin iki partinin isim ve yeterlilik başta olmak üzere yaşadığı sorunların çözümüne katkı sağlayabileceğini söyledi.
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, partisinin çalışma ofisinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Yeni Parti'nin kurulmasının ardından parti isimlerindeki benzerlik nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduklarını aktaran Genel Başkan Yılmaz, başsavcılığın 'iltibas' gerekçesiyle Yeni Parti'ye isim değişikliği yönünde bildirimde bulunduğunu ifade etti.
Yaklaşık 5 bin üyenin iki parti arasındaki isim benzerliği nedeniyle karıştırıldığını öne süren Yenilik Partisi lideri Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
Bir değerlendirme süreci olsun onlar için. Bir haftalık bir süre. Eğer bizimle bir anlaşma istiyorlarsa, bizimle isim sorununu, yeterlilik sorununu, partilerin birleşmesini, toplumsal muhalefetin toparlanmasını istiyorlarsa 5 Ekim'e kadar bir değerlendirme yapsınlar. Bu konuyu çözersek herkes bize yıldızlı pekiyi verir. Ya kazanacağız hep birlikte ya da hep birlikte kaybedeceğiz.
YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
POLİTİKA
Yeni Parti Sözcüsü Emre: Biz ismimizi koruyoruz
15 Eylül, 19:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала