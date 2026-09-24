Yenilik Partisi ve Yeni Parti arasında isim krizi: '5 Ekim'e kadar bir değerlendirme yapsınlar'

Bir değerlendirme süreci olsun onlar için. Bir haftalık bir süre. Eğer bizimle bir anlaşma istiyorlarsa, bizimle isim sorununu, yeterlilik sorununu, partilerin birleşmesini, toplumsal muhalefetin toparlanmasını istiyorlarsa 5 Ekim'e kadar bir değerlendirme yapsınlar. Bu konuyu çözersek herkes bize yıldızlı pekiyi verir. Ya kazanacağız hep birlikte ya da hep birlikte kaybedeceğiz.