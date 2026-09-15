Yeni Parti Sözcüsü Emre: Biz, ismimizi koruyoruz
© AA / Muhammed Abdullah KurtarYENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar
Abone ol
Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Yenilik Partisi'nin isim benzerliği nedeniyle yaptığı başvuruya ilişkin, 'Yeni Parti' adını koruyacaklarını söyledi. Emre, Yargıtay'ın isim değişikliği konusunda yetkisi bulunmadığını, konunun Anayasa Mahkemesine taşınması halinde çıkacak karara göre hareket edeceklerini belirtti.
Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, MYK gündemi üzerine basın toplantısı düzenledi.
Yenilik Partisi'nin parti isimleri arasında 'iltibas' bulunduğu iddiasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvurunun ardından isim değiştirilmesine yönelik bildirimin kendilerine iletildiğini açıklayan Parti Sözcüsü Emre, şu ifadeleri kullandı:
Bir iltibas içermediğini düşünüyoruz. Türkiye'de Yeni Parti ile Yenilik Partisi'ni karıştıran bir kişi olduğunu dahi düşünmüyoruz. İsmimiz üzerinden dönen bir tartışmanın anlamsız olduğunu, bunların prosedür işlemleri olduğunu, partimizin örgütlenmesiyle, üye yapısıyla, tüzel kişiliğiyle, seçime girme yeterliliğiyle uzaktan yakından ilgisi olmadığını ifade edelim. Biz, ismimizi koruyoruz. Gerek kurucular kurulu gerek kurultayın isimle ilgili istediği tasarrufu kullanma yetkisi vardır ama milletimiz istediği için biz 'Yeni Parti' adını koyduk. AYM kararlarına baktık. Mesela, Türkiye Birlik Partisi, Türk Birliği Partisi. Buradaki başvuruda iltibas olmadığına karar vermiştir. Bunun gibi onlarca örnek vardır. Şimdi deniyor ki, 'Daha önce de Yeni Parti kurulmuş, Yargıtay'a başvuru olmuş, o parti isim değiştirmiş.' O partiye 'Sizinle ilgili böyle bir başvuru var.' denilince onlar isim değiştirmeyi tercih etmiş. İsim değiştirmediklerinde Yargıtayın isim değiştirme gibi bir hakkı, imkanı yok. AYM'ye götürme imkanı var, götürür, götürmez bilmeyiz, kendi takdiridir. Götürürse de AYM'nin vereceği karara bağlıdır. 'Yeni' ismini koruyarak o zaman herhangi bir düzenleme elbette yapılabilir.