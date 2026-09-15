Yeni Parti Sözcüsü Emre: Biz, ismimizi koruyoruz

Bir iltibas içermediğini düşünüyoruz. Türkiye'de Yeni Parti ile Yenilik Partisi'ni karıştıran bir kişi olduğunu dahi düşünmüyoruz. İsmimiz üzerinden dönen bir tartışmanın anlamsız olduğunu, bunların prosedür işlemleri olduğunu, partimizin örgütlenmesiyle, üye yapısıyla, tüzel kişiliğiyle, seçime girme yeterliliğiyle uzaktan yakından ilgisi olmadığını ifade edelim. Biz, ismimizi koruyoruz. Gerek kurucular kurulu gerek kurultayın isimle ilgili istediği tasarrufu kullanma yetkisi vardır ama milletimiz istediği için biz 'Yeni Parti' adını koyduk. AYM kararlarına baktık. Mesela, Türkiye Birlik Partisi, Türk Birliği Partisi. Buradaki başvuruda iltibas olmadığına karar vermiştir. Bunun gibi onlarca örnek vardır. Şimdi deniyor ki, 'Daha önce de Yeni Parti kurulmuş, Yargıtay'a başvuru olmuş, o parti isim değiştirmiş.' O partiye 'Sizinle ilgili böyle bir başvuru var.' denilince onlar isim değiştirmeyi tercih etmiş. İsim değiştirmediklerinde Yargıtayın isim değiştirme gibi bir hakkı, imkanı yok. AYM'ye götürme imkanı var, götürür, götürmez bilmeyiz, kendi takdiridir. Götürürse de AYM'nin vereceği karara bağlıdır. 'Yeni' ismini koruyarak o zaman herhangi bir düzenleme elbette yapılabilir.