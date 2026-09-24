https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/yeni-parti-dosyasi-aymde-ilk-toplanti-29-eylulde-1109008980.html

YENİ Parti dosyası AYM’de: İlk toplantı 29 Eylül’de

YENİ Parti dosyası AYM’de: İlk toplantı 29 Eylül’de

Sputnik Türkiye

YENİ Parti’nin isim ve rumuzuna yönelik AYM’ye taşınan dosyanın görüşüleceği tarih belli oldu. Talebin, 29 Eylül tarihli AYM Genel Kurulu’nun gündemine... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T15:20+0300

2026-09-24T15:20+0300

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poli̇ti̇ka

yeni parti

anayasa mahkemesi (aym)

isim

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YENİ Parti'nin ismine yönelik itiraz, Anayasa Mahkemesi'nin gündemine taşındı. Yüksek Mahkeme, YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırı olduğu iddiasıyla yapılan başvuruyu 29 Eylül'deki Genel Kurul toplantısında gündemine alacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/yahsihan-belediyesi-sorusturmasinda-31-gozalti-mal-varliklarina-el-konuldu-1109010034.html

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Sputnik Türkiye

yeni parti, anayasa mahkemesi (aym), isim