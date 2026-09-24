https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/yeni-parti-dosyasi-aymde-ilk-toplanti-29-eylulde-1109008980.html
YENİ Parti dosyası AYM’de: İlk toplantı 29 Eylül’de
YENİ Parti dosyası AYM’de: İlk toplantı 29 Eylül’de
Sputnik Türkiye
YENİ Parti’nin isim ve rumuzuna yönelik AYM’ye taşınan dosyanın görüşüleceği tarih belli oldu. Talebin, 29 Eylül tarihli AYM Genel Kurulu’nun gündemine... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T15:20+0300
2026-09-24T15:20+0300
2026-09-24T16:09+0300
poli̇ti̇ka
yeni parti
anayasa mahkemesi (aym)
isim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1f/1108358220_0:190:2048:1342_1920x0_80_0_0_e01e3124d4643c1e1e16fc3fa327a983.jpg
YENİ Parti'nin ismine yönelik itiraz, Anayasa Mahkemesi'nin gündemine taşındı. Yüksek Mahkeme, YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırı olduğu iddiasıyla yapılan başvuruyu 29 Eylül'deki Genel Kurul toplantısında gündemine alacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/yahsihan-belediyesi-sorusturmasinda-31-gozalti-mal-varliklarina-el-konuldu-1109010034.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1f/1108358220_3:0:2046:1532_1920x0_80_0_0_1556c92987ee6e416a34168205054139.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yeni parti, anayasa mahkemesi (aym), isim
yeni parti, anayasa mahkemesi (aym), isim
YENİ Parti dosyası AYM’de: İlk toplantı 29 Eylül’de
15:20 24.09.2026 (güncellendi: 16:09 24.09.2026)
YENİ Parti’nin isim ve rumuzuna yönelik AYM’ye taşınan dosyanın görüşüleceği tarih belli oldu. Talebin, 29 Eylül tarihli AYM Genel Kurulu’nun gündemine alındığı öğrenildi.
YENİ Parti'nin ismine yönelik itiraz, Anayasa Mahkemesi'nin gündemine taşındı.
Yüksek Mahkeme, YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırı olduğu iddiasıyla yapılan başvuruyu 29 Eylül'deki Genel Kurul toplantısında gündemine alacak.