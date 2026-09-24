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YENİ Parti dosyası AYM’de: İlk toplantı 29 Eylül’de
YENİ Parti dosyası AYM’de: İlk toplantı 29 Eylül’de
Sputnik Türkiye
YENİ Parti’nin isim ve rumuzuna yönelik AYM’ye taşınan dosyanın görüşüleceği tarih belli oldu. Talebin, 29 Eylül tarihli AYM Genel Kurulu’nun gündemine... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
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poli̇ti̇ka
yeni parti
anayasa mahkemesi (aym)
isim
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YENİ Parti'nin ismine yönelik itiraz, Anayasa Mahkemesi'nin gündemine taşındı. Yüksek Mahkeme, YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırı olduğu iddiasıyla yapılan başvuruyu 29 Eylül'deki Genel Kurul toplantısında gündemine alacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/yahsihan-belediyesi-sorusturmasinda-31-gozalti-mal-varliklarina-el-konuldu-1109010034.html
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yeni parti, anayasa mahkemesi (aym), isim
yeni parti, anayasa mahkemesi (aym), isim

YENİ Parti dosyası AYM’de: İlk toplantı 29 Eylül’de

15:20 24.09.2026 (güncellendi: 16:09 24.09.2026)
Yeni Parti
Yeni Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
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YENİ Parti’nin isim ve rumuzuna yönelik AYM’ye taşınan dosyanın görüşüleceği tarih belli oldu. Talebin, 29 Eylül tarihli AYM Genel Kurulu’nun gündemine alındığı öğrenildi.
YENİ Parti'nin ismine yönelik itiraz, Anayasa Mahkemesi'nin gündemine taşındı.
Yüksek Mahkeme, YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırı olduğu iddiasıyla yapılan başvuruyu 29 Eylül'deki Genel Kurul toplantısında gündemine alacak.
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