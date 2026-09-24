https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/yahsihan-belediyesi-sorusturmasinda-31-gozalti-mal-varliklarina-el-konuldu-1109010034.html

Yahşihan Belediyesi soruşturmasında 31 gözaltı: Mal varlıklarına el konuldu

Yahşihan Belediyesi soruşturmasında 31 gözaltı: Mal varlıklarına el konuldu

Sputnik Türkiye

Kırıkkale’de Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eski belediye başkanlarının da aralarında... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T16:09+0300

2026-09-24T16:09+0300

2026-09-24T16:09+0300

türki̇ye

yahşihan

belediye

ahmet sungur

osman türkyılmaz

bodrum

cumhuriyet başsavcılığı

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 31’i yakalandı.Soruşturma kapsamında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Altı ayrı suçtan soruşturmaŞüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak”, “rüşvet”, “irtikap”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlarından soruşturma başlatıldı.Dört ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve diğer adreslerinde yapılan aramalarda bazı belge ve dijital materyallere el konuldu.3 şüpheli aranıyorHakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edildi. Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.Mal varlıklarına el koyma tedbiriSoruşturma kapsamında, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlıklarının korunması ve muhtemel mal kaçırma girişimlerinin önlenmesi amacıyla mal varlıklarına yönelik el koyma tedbirleri uygulandı.Bu kapsamda eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un evinde bulunan paralar sayılarak adli emanete alındı.Ev, otomobil ve lüks yata el konulduGözaltındaki şüphelilerden Ö.Ö’nün evinde bulunan dolarlara el konuldu. Şüpheli U.B’nin ise evi, otomobili ve Bodrum’da bulunan lüks yatı hakkında el koyma tedbiri uygulandı.Dosyalar yeni deliller üzerine yeniden açıldıÖte yandan şüpheliler hakkında daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların, dosyaya giren yeni deliller doğrultusunda kaldırıldığı öğrenildi.Dosyaların yeniden ele alınmasının ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/yeni-parti-dosyasi-aymde-ilk-toplanti-29-eylulde-1109008980.html

türki̇ye

yahşihan

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yahşihan, belediye, ahmet sungur, osman türkyılmaz, bodrum, cumhuriyet başsavcılığı