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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/yemen-suudi-arabistana-saldirdi-petrol-fiyatlari-yukseldi-1109020998.html
Yemen, Suudi Arabistan'a saldırdı: Petrol fiyatları yükseldi
Yemen, Suudi Arabistan'a saldırdı: Petrol fiyatları yükseldi
Sputnik Türkiye
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Yenbu kentindeki petrol tesisine saldırı düzenlediklerini açıkladı. Saldırı petrol fiyatlarını yüzde 3 yükseltti. 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T23:23+0300
2026-09-24T23:23+0300
dünya
ortadoğu
suudi arabistan
yemen
kızıldeniz
saudi aramco
saldırı
bombalı saldırı
silahlı saldırı
petrol
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Yemen'deki Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın batısındaki Kızıldeniz kıyısında bulunan Yenbu kentindeki Saudi Aramco tesisine saldırı düzenlediklerini duyurdu.Seri, Riyad'da da 'hassas bir hedefin' vurulduğunu belirterek saldırıların, Suudi Arabistan'ın bu akşam düzenlediği saldırılara karşılık olarak gerçekleştirildiğini söyledi.Petrol fiyatları, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısının küresel arzda kesinti yaşanabileceği endişelerini artırmasıyla yaklaşık yüzde 3 yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/irak-ile-suudi-arabistan-arasinda-petrol-tankeri-gerilimi-1108953857.html
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ortadoğu, suudi arabistan, yemen, kızıldeniz, saudi aramco, saldırı, bombalı saldırı, silahlı saldırı, petrol, brent petrol
ortadoğu, suudi arabistan, yemen, kızıldeniz, saudi aramco, saldırı, bombalı saldırı, silahlı saldırı, petrol, brent petrol

Yemen, Suudi Arabistan'a saldırdı: Petrol fiyatları yükseldi

23:23 24.09.2026
© AAHusilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
© AA
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Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Yenbu kentindeki petrol tesisine saldırı düzenlediklerini açıkladı. Saldırı petrol fiyatlarını yüzde 3 yükseltti.
Yemen'deki Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın batısındaki Kızıldeniz kıyısında bulunan Yenbu kentindeki Saudi Aramco tesisine saldırı düzenlediklerini duyurdu.
Seri, Riyad'da da 'hassas bir hedefin' vurulduğunu belirterek saldırıların, Suudi Arabistan'ın bu akşam düzenlediği saldırılara karşılık olarak gerçekleştirildiğini söyledi.
Petrol fiyatları, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısının küresel arzda kesinti yaşanabileceği endişelerini artırmasıyla yaklaşık yüzde 3 yükseldi.
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