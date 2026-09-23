https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/irak-ile-suudi-arabistan-arasinda-petrol-tankeri-gerilimi-1108953857.html
Irak ile Suudi Arabistan arasında petrol tankeri gerilimi
Irak ile Suudi Arabistan arasında petrol tankeri gerilimi
Sputnik Türkiye
Irak, Suudi Arabistan'ın 25 petrol tankeri satın almasının Irak petrolünün taşıma maliyetlerini artırdığını öne sürerken, Riyad yönetimi bu iddiayı reddetti. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T04:02+0300
2026-09-23T04:02+0300
2026-09-23T04:02+0300
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Irak ile Suudi Arabistan arasında petrol taşımacılığı maliyetlerine ilişkin karşılıklı açıklamalar yapıldı.Irak Petrol Bakanı Basım Muhammed Hudayr ile Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ali eş-Şatri, Irak Meclisinde düzenlenen oturumda, Suudi Arabistan'ın 25 petrol tankeri satın aldığını ve bu durumun Irak petrolünün taşıma maliyetlerindeki artışla bağlantılı olduğunu öne sürdü.Riyad'dan iddialara yanıtSuudi Arabistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Iraklı yetkililerin söz konusu iddiaları reddedildi.Açıklamada, Suudi Arabistan'ın 25 petrol tankeri satın aldığı yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığı, petrol taşımacılığındaki maliyet artışının temel nedeninin ise bölgedeki askeri gerilim, gemilere yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan seyrüsefer aksaklıkları olduğu ifade edildi.'Nakliye ve sigorta maliyetleri arttı'Suudi Arabistan Enerji Bakanlığının açıklamasında, bölgede yaşanan gelişmelerin nakliye riskleri ile sigorta maliyetlerini yükselttiği ve faaliyet göstermeye hazır tanker sayısını azalttığı kaydedildi.Açıklamada, bu koşullar nedeniyle Irak petrolünün taşıma maliyetlerinde önemli artış yaşandığı belirtilerek, maliyetlerdeki yükselişi Suudi Arabistan'ın tanker alımlarına bağlamanın gerçek nedenleri yansıtmadığı savunuldu.
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ortadoğu, irak, suudi arabistan
ortadoğu, irak, suudi arabistan
Irak ile Suudi Arabistan arasında petrol tankeri gerilimi
Irak, Suudi Arabistan'ın 25 petrol tankeri satın almasının Irak petrolünün taşıma maliyetlerini artırdığını öne sürerken, Riyad yönetimi bu iddiayı reddetti.
Irak ile Suudi Arabistan arasında petrol taşımacılığı maliyetlerine ilişkin karşılıklı açıklamalar yapıldı.
Irak Petrol Bakanı Basım Muhammed Hudayr ile Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ali eş-Şatri, Irak Meclisinde düzenlenen oturumda, Suudi Arabistan'ın 25 petrol tankeri satın aldığını ve bu durumun Irak petrolünün taşıma maliyetlerindeki artışla bağlantılı olduğunu öne sürdü.
Riyad'dan iddialara yanıt
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Iraklı yetkililerin söz konusu iddiaları reddedildi.
Açıklamada, Suudi Arabistan'ın 25 petrol tankeri satın aldığı yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığı, petrol taşımacılığındaki maliyet artışının temel nedeninin ise bölgedeki askeri gerilim, gemilere yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan seyrüsefer aksaklıkları olduğu ifade edildi.
'Nakliye ve sigorta maliyetleri arttı'
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığının açıklamasında, bölgede yaşanan gelişmelerin nakliye riskleri ile sigorta maliyetlerini yükselttiği ve faaliyet göstermeye hazır tanker sayısını azalttığı kaydedildi.
Açıklamada, bu koşullar nedeniyle Irak petrolünün taşıma maliyetlerinde önemli artış yaşandığı belirtilerek, maliyetlerdeki yükselişi Suudi Arabistan'ın tanker alımlarına bağlamanın gerçek nedenleri yansıtmadığı savunuldu.