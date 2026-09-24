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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/usulsuz-vatandaslik-sorusturmasi-26-supheli-tutuklandi-1109021141.html
'Usulsüz vatandaşlık' soruşturması: 26 şüpheli tutuklandı
'Usulsüz vatandaşlık' soruşturması: 26 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen 'usulsüz vatandaşlık' soruşturmasında 26 şüpheli tutuklandı. 24.09.2026, Sputnik Türkiye
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'Usulsüz vatandaşlık' soruşturması: 26 şüpheli tutuklandı

23:40 24.09.2026
© AAİstanbul Adalet Sarayı
İstanbul Adalet Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
© AA
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İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen 'usulsüz vatandaşlık' soruşturmasında 26 şüpheli tutuklandı.
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