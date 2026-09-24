https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/uskudarda-bir-otomobil-kaldirimda-yuruyen-4-cocuga-carpti-1109003786.html

Üsküdar'da bir otomobil kaldırımda yürüyen 4 çocuğa çarptı

Üsküdar'da bir otomobil kaldırımda yürüyen 4 çocuğa çarptı

Sputnik Türkiye

Üsküdar'da, bir otomobilin önce başka bir araca, daha sonra da kaldırımda yürüyen 4 çocuğa çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T13:57+0300

2026-09-24T13:57+0300

2026-09-24T13:57+0300

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türkiye

üsküdar

trafik kazası

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Üsküdar'da bir otomobil kaldırımda yürüyen 4 çocuğa çarptı.Selimiye Mahallesi'nde seyreden Y.M.T'nin (73) kullandığı otomobil, önce N.V'nin (67) kullandığı araca, daha sonra kaldırımdaki 4 çocuğa çarptı.Çocuklar da sürücü de yaralandıÇocuklar ile otomobilde bulunan kişi yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 5 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Otomobil sürücüsü Y.M.T. ise gözaltına alındı.Kaza anı, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

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