https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/uskudarda-bir-otomobil-kaldirimda-yuruyen-4-cocuga-carpti-1109003786.html
Üsküdar'da bir otomobil kaldırımda yürüyen 4 çocuğa çarptı
Üsküdar'da bir otomobil kaldırımda yürüyen 4 çocuğa çarptı
Sputnik Türkiye
Üsküdar'da, bir otomobilin önce başka bir araca, daha sonra da kaldırımda yürüyen 4 çocuğa çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T13:57+0300
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Üsküdar'da bir otomobil kaldırımda yürüyen 4 çocuğa çarptı.Selimiye Mahallesi'nde seyreden Y.M.T'nin (73) kullandığı otomobil, önce N.V'nin (67) kullandığı araca, daha sonra kaldırımdaki 4 çocuğa çarptı.Çocuklar da sürücü de yaralandıÇocuklar ile otomobilde bulunan kişi yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 5 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Otomobil sürücüsü Y.M.T. ise gözaltına alındı.Kaza anı, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/12-yasindaki-cocuk-olumden-dondu-kamyonetin-kasasindaki-demirler-basina-carpti-1108560493.html
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türkiye, üsküdar, trafik kazası
türkiye, üsküdar, trafik kazası
Üsküdar'da bir otomobil kaldırımda yürüyen 4 çocuğa çarptı
Üsküdar'da, bir otomobilin önce başka bir araca, daha sonra da kaldırımda yürüyen 4 çocuğa çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Üsküdar'da bir otomobil kaldırımda yürüyen 4 çocuğa çarptı.
Selimiye Mahallesi'nde seyreden Y.M.T'nin (73) kullandığı otomobil, önce N.V'nin (67) kullandığı araca, daha sonra kaldırımdaki 4 çocuğa çarptı.
Çocuklar da sürücü de yaralandı
Çocuklar ile otomobilde bulunan kişi yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 5 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Otomobil sürücüsü Y.M.T. ise gözaltına alındı.
Kaza anı, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.