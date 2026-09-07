https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/12-yasindaki-cocuk-olumden-dondu-kamyonetin-kasasindaki-demirler-basina-carpti-1108560493.html
12 yaşındaki çocuk ölümden döndü: Kamyonetin kasasındaki demirler başına çarptı
12 yaşındaki çocuk ölümden döndü: Kamyonetin kasasındaki demirler başına çarptı
Sputnik Türkiye
Aydın'da seyir halindeki kamyonetin kasasından sarkan demirler, yolda yürüyen 12 yaşındaki çocuğun başına çarptı. 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T16:24+0300
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Aydın Nazilli'de yol kenarında yürüyen 12 yaşındaki kız çocuğu, yolda seyir halindeki kamyonetin kasasından sarkan demirlerin çarpması sonucu yaralandı. Kız çocuğu hastaneye kaldırıldı olay anı ortaya çıktı. Yolda yürürken bir anda yere yığıldıÖ.G. idaresindeki 09 AUU 651 plakalı kamyonetin kasasından sarkan demirler, Bağcıllı Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen 12 yaşındaki kız çocuğu M.Ç'nin başına çarptı.Çarpmanın etkisiyle takla atan çocuk yüzünden yaralandı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülen M.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/silede-ceyda-yakovanin--hayatini-kaybettigi-yolda-yine-motosiklet-kazasi-1-olu-1108393368.html
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kaza, aydın
12 yaşındaki çocuk ölümden döndü: Kamyonetin kasasındaki demirler başına çarptı
Aydın'da seyir halindeki kamyonetin kasasından sarkan demirler, yolda yürüyen 12 yaşındaki çocuğun başına çarptı.
Aydın Nazilli'de yol kenarında yürüyen 12 yaşındaki kız çocuğu, yolda seyir halindeki kamyonetin kasasından sarkan demirlerin çarpması sonucu yaralandı. Kız çocuğu hastaneye kaldırıldı olay anı ortaya çıktı.
Yolda yürürken bir anda yere yığıldı
Ö.G. idaresindeki 09 AUU 651 plakalı kamyonetin kasasından sarkan demirler, Bağcıllı Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen 12 yaşındaki kız çocuğu M.Ç'nin başına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan çocuk yüzünden yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülen M.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.