https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/unlu-oyuncu-bu-kez-de-metro-boomin-konserinde-goruntulendi-halit-ergencin-konser-maratonu-sosyal-1109005655.html
Ünlü oyuncu bu kez de Metro Boomin konserinde görüntülendi: Halit Ergenç'in konser maratonu sosyal medyada gündem oldu
Ünlü oyuncu bu kez de Metro Boomin konserinde görüntülendi: Halit Ergenç'in konser maratonu sosyal medyada gündem oldu
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Halit Ergenç, hip-hop ve trap müziğin önde gelen isimlerinden Metro Boomin'in İstanbul konserinde görüntülendi. Daha önce de birçok konserde... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T14:02+0300
2026-09-24T14:02+0300
2026-09-24T14:02+0300
yaşam
halit ergenç
travis scott
kanye west
konser
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Ünlü yıldız Halit Ergenç, salı günü İstanbul'da çağdaş hip-hop, trap ve rap müziğin dünyadaki en önemli prodüktör ve DJ'lerinden biri olarak kabul edilen Metro Boomin konserinde görüntülendi. Daha önce de rap dünyasının ikonik isimlerinden Travis Scott'ın ve Kanye West konserlerinde de eğlendiği anlar görüntülenen ünlü isim sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı "Halit Ergenç'in çalma listesini merak ediyoruz" yorumları yaptı. Konserlerin tadını çıkarıyor Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde Ergenç, İstanbul'daki yağmura rağmen konserde eğlendi. Ünlü oyuncunun etkinlikten yansıyan kareleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Ünlü oyuncu, rap dünyasının ikonik isimlerinden Travis Scott'ın konserinde kalabalığın en hareketli bölümüne katılarak moshpit (katılımcıların birbirlerini ittiği veya çarptığı bir dans stili) yaptığı anlarla uzun süre konuşulmuş ve o görüntüler viral olmuştu. Ergenç, ardından Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 118 bin kişinin izlediği tarihi Kanye West konserinde en ön sıralarda yer alarak dikkatleri üzerine çekmişti. Yurt dışında da konserleri takip eden Ergenç'in Björk konserinde de görüntülenmişti.
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halit ergenç, travis scott, kanye west, konser
halit ergenç, travis scott, kanye west, konser
Ünlü oyuncu bu kez de Metro Boomin konserinde görüntülendi: Halit Ergenç'in konser maratonu sosyal medyada gündem oldu
Ünlü oyuncu Halit Ergenç, hip-hop ve trap müziğin önde gelen isimlerinden Metro Boomin'in İstanbul konserinde görüntülendi. Daha önce de birçok konserde görüntüleri ortaya çıkan Ergenç sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü yıldız Halit Ergenç, salı günü İstanbul'da çağdaş hip-hop, trap ve rap müziğin dünyadaki en önemli prodüktör ve DJ'lerinden biri olarak kabul edilen Metro Boomin konserinde görüntülendi. Daha önce de rap dünyasının ikonik isimlerinden Travis Scott'ın ve Kanye West konserlerinde de eğlendiği anlar görüntülenen ünlü isim sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı "Halit Ergenç'in çalma listesini merak ediyoruz" yorumları yaptı.
Konserlerin tadını çıkarıyor
Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde Ergenç, İstanbul'daki yağmura rağmen konserde eğlendi. Ünlü oyuncunun etkinlikten yansıyan kareleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Ünlü oyuncu, rap dünyasının ikonik isimlerinden Travis Scott'ın konserinde kalabalığın en hareketli bölümüne katılarak moshpit (katılımcıların birbirlerini ittiği veya çarptığı bir dans stili) yaptığı anlarla uzun süre konuşulmuş ve o görüntüler viral olmuştu. Ergenç, ardından Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 118 bin kişinin izlediği tarihi Kanye West konserinde en ön sıralarda yer alarak dikkatleri üzerine çekmişti. Yurt dışında da konserleri takip eden Ergenç'in Björk konserinde de görüntülenmişti.