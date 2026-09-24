https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/umit-boynerin-oglu-sinan-bolak-gozaltina-alindi-1108991078.html
Ümit Boyner'in oğlu Sinan Bolak gözaltına alındı
Ümit Boyner'in oğlu Sinan Bolak gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İBB soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Ümit Boyner'in oğlu Sinan Bolak İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T09:05+0300
2026-09-24T09:05+0300
2026-09-24T09:33+0300
türki̇ye
ümit boyner
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
sinan bolak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak,İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.Suçlama ne?Bolak, iddianamede Kültür A.Ş. Plan ve Organizasyon Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde, “İBB reklam izinleri karşılığında muvazaalı sözleşmelerle rüşvet alınması ve suç gelirlerinin aklanması” iddiasıyla suçlanıyor.
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ümit boyner, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), sinan bolak
ümit boyner, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), sinan bolak
Ümit Boyner'in oğlu Sinan Bolak gözaltına alındı
09:05 24.09.2026 (güncellendi: 09:33 24.09.2026)
İBB soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Ümit Boyner'in oğlu Sinan Bolak İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak,İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.
Bolak, iddianamede Kültür A.Ş. Plan ve Organizasyon Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde, “İBB reklam izinleri karşılığında muvazaalı sözleşmelerle rüşvet alınması ve suç gelirlerinin aklanması” iddiasıyla suçlanıyor.