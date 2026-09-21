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Tahliye olmuştu: Mehmet Cemil Acar hakkında yeniden gözaltı kararı
Tahliye olmuştu: Mehmet Cemil Acar hakkında yeniden gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda tahliye olan DHMİ eski Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. 21.09.2026, Sputnik Türkiye
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türkiye
gözaltı
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DHMİ eski Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar tahliye edilmişti.Acar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda gözaltına alındı.Ne olmuştu?Rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan Acar'ın evinde yapılan aramada 26 kilogram altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin euro ele geçirilmişti. Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi, Acar'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar vermişti.
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ankara, devlet hava meydanları i̇şletmesi (dhmi̇), türkiye, gözaltı, gözaltı kararı
ankara, devlet hava meydanları i̇şletmesi (dhmi̇), türkiye, gözaltı, gözaltı kararı

Tahliye olmuştu: Mehmet Cemil Acar hakkında yeniden gözaltı kararı

19:13 21.09.2026 (güncellendi: 19:44 21.09.2026)
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
© AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda tahliye olan DHMİ eski Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.
DHMİ eski Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar tahliye edilmişti.
Acar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan Acar'ın evinde yapılan aramada 26 kilogram altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin euro ele geçirilmişti. Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi, Acar'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar vermişti.
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