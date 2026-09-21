https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/tahliye-olmustu-mehmet-cemil-acar-hakkinda-yeniden-gozalti-karari-1108916285.html
Tahliye olmuştu: Mehmet Cemil Acar hakkında yeniden gözaltı kararı
Tahliye olmuştu: Mehmet Cemil Acar hakkında yeniden gözaltı kararı
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda tahliye olan DHMİ eski Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T19:13+0300
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türkiye
gözaltı
gözaltı kararı
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DHMİ eski Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar tahliye edilmişti.Acar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda gözaltına alındı.Ne olmuştu?Rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan Acar'ın evinde yapılan aramada 26 kilogram altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin euro ele geçirilmişti. Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi, Acar'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar vermişti.
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ankara, devlet hava meydanları i̇şletmesi (dhmi̇), türkiye, gözaltı, gözaltı kararı
ankara, devlet hava meydanları i̇şletmesi (dhmi̇), türkiye, gözaltı, gözaltı kararı
Tahliye olmuştu: Mehmet Cemil Acar hakkında yeniden gözaltı kararı
19:13 21.09.2026 (güncellendi: 19:44 21.09.2026)
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda tahliye olan DHMİ eski Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.
DHMİ eski Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar tahliye edilmişti.
Acar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda gözaltına alındı.
Rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan Acar'ın evinde yapılan aramada 26 kilogram altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin euro ele geçirilmişti. Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi, Acar'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar vermişti.