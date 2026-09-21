https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/tahliye-olmustu-mehmet-cemil-acar-hakkinda-yeniden-gozalti-karari-1108916285.html

Tahliye olmuştu: Mehmet Cemil Acar hakkında yeniden gözaltı kararı

Tahliye olmuştu: Mehmet Cemil Acar hakkında yeniden gözaltı kararı

Sputnik Türkiye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda tahliye olan DHMİ eski Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T19:13+0300

2026-09-21T19:13+0300

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türki̇ye

ankara

devlet hava meydanları i̇şletmesi (dhmi̇)

türkiye

gözaltı

gözaltı kararı

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DHMİ eski Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar tahliye edilmişti.Acar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda gözaltına alındı.Ne olmuştu?Rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan Acar'ın evinde yapılan aramada 26 kilogram altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin euro ele geçirilmişti. Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi, Acar'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/ibb-davasinda-29-supheli-hakkinda-ek-iddianame-1108866350.html

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ankara, devlet hava meydanları i̇şletmesi (dhmi̇), türkiye, gözaltı, gözaltı kararı