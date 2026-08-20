https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/uzmanlar-uyardi-elektronik-sigara-kullanan-gencler-icin-alarm-1108123527.html

Uzmanlar uyardı: Elektronik sigara kullanan gençler için alarm

Uzmanlar uyardı: Elektronik sigara kullanan gençler için alarm

Sputnik Türkiye

Çocuk doktorlarının yaptığı kapsamlı inceleme, gençlerde elektronik sigara kullanımının öksürük, hırıltılı solunum ve astım gibi solunum sorunlarıyla... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T12:52+0300

2026-08-20T12:52+0300

2026-08-20T12:52+0300

sağlik

elektronik sigara

sağlık

araştırma

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Çocuk doktorları, elektronik sigara kullanmaya başlayan gençlerin ilerleyen dönemde solunum sorunları yaşama ve sigara kullanmaya başlama riski taşıdığı konusunda uyardı.İngiltere Kraliyet Çocuk ve Pediatri Sağlığı Koleji (RCPCH) tarafından yapılan kapsamlı incelemede, çocuklarda elektronik sigara kullanımının öksürük, hırıltılı solunum, bronşit belirtileri ve astımın kötüleşmesi gibi olumsuz solunum sağlığı sonuçlarıyla tutarlı biçimde bağlantılı olduğu belirtildi."Archives of Disease in Childhood" dergisinde yayımlanan incelemede, yaklaşık 14 bin bilimsel makale ve 81 çalışma değerlendirildi.İncelemenin ortak yazarlarından Prof. Will Carroll, elektronik sigaranın büyümenin zararsız bir parçası olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, mevcut kanıtların solunum sorunları, nikotin bağımlılığı ve sonrasında sigara kullanımına geçişle açık bağlantılar ortaya koyduğunu söyledi.Gençlerde elektronik sigara kullanımı 10 kat arttıElektronik sigara kullanımı son 10 yılda gençler arasında hızla yaygınlaştı. İngiltere'de 11-17 yaş grubundaki her 5 gençten yaklaşık 1'inin elektronik sigarayı en az bir kez denediği tahmin ediliyor.Araştırmada elektronik sigara kullanımının ağız ve diş sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri olabileceğine ilişkin kanıtlar bulundu. Bunlar arasında iltihaplanma, ağız yaraları ve ağız kuruluğu yer aldı.Ayrıca elektronik sigara kullanımı ile anksiyete, depresyon ve intihar düşünceleri gibi olumsuz ruh sağlığı sonuçları arasında bağlantı olduğuna dair bulgulara da dikkat çekildi. Araştırmacılar, uyku, göz sağlığı ve alerjiler üzerindeki olası etkiler konusunda da yeni kanıtların ortaya çıktığını belirtti.Uzmanlar, elektronik sigaranın nispeten yeni bir ürün olması nedeniyle çocuklar ve gençler üzerindeki uzun vadeli etkileri konusunda hala bilinmeyenlerin bulunduğunu belirtiyor.

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elektronik sigara, sağlık, araştırma