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Tüketiciler Birliği Başkanı Altınkaya: Reklamlarda oynayan oyuncular tazminat ödeyebilir
Tüketiciler Birliği Başkanı Altınkaya: Reklamlarda oynayan oyuncular tazminat ödeyebilir
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Tasarruf finansman şirketleri ve yatırım fonları hakkında yürütülen soruşturmalar, bu kuruluşların reklamlarında rol alan tanınmış kişilerin sorumluluğunu da... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T10:25+0300
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Tasarruf finansman şirketleri ve yatırım fonları hakkında yürütülen soruşturmalar, bu kuruluşların reklamlarında rol alan tanınmış kişilerin sorumluluğu da gündeme geldi.'Cezai sorumluluk doğabilir'Tüketiciler Birliği Başkanı Hukukçu Hasan Oğuz Altınkaynak, reklamlarda oynayan oyuncuların hukuki sorumluluğuna dikkat çekerek “Oyuncunun gerçeğe aykırı vaatleri bilerek kullanması ve mağdurların sisteme katılmasına bilinçli biçimde katkı sağlaması hâlinde cezai sorumluluk doğabilir. Oyuncu, şirketin ödeme güçlüğünü veya vaatlerini yerine getiremeyeceğini bildiği hâlde reklamlara devam etmiş; ‘Paranız güvende’, ‘Teslimat kesin’ veya ‘Ben de bu sisteme yatırım yaptım’ gibi gerçeğe aykırı kişisel güvenceler vermişse cezai sorumluluk tartışılabilir. Müşteri sayısına veya toplanan paraya bağlı kazanç elde edilmesi ve yanıltıcı reklam stratejisinin şirket yöneticileriyle birlikte belirlenmesi de önemli deliller oluşturur. Delillere göre ünlülere tazminat sorumluluğu doğabilir” diye konuştu.'İncelemeye tabii tutulabilir'Türkiye gazetesine konuşan Altınkaynak şöyle devam etti:Şirket yöneticileriyle birlikte hileli reklam ve müşteri kazanma sistemini planlayan, uygulanmasına yön veren ve suçun icrasında belirleyici rol üstlenen kişi, TCK’nın 37. maddesi kapsamında müşterek fail olarak değerlendiriliyor.Bununla birlikte bir reklam filminde rol almanın da tek başına suç olmadığını ifade eden Altınkaynak "Varsayıma dayanmadan, oyuncunun kastı ve suça sağladığı somut katkı; reklam sözleşmeleri, yazışmalar, ödeme kayıtları, toplantı tutanakları, kendisine yapılan uyarılar ve reklamda kullandığı ifadeler üzerinden inceleme yapılabilir." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/yargitay-11-yil-sonra-karar-verdi-hastanede-olen-bebegin-ailesine-tazminat-odenecek-1108831789.html
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reklam, oyuncu, tazminat
reklam, oyuncu, tazminat

Tüketiciler Birliği Başkanı Altınkaya: Reklamlarda oynayan oyuncular tazminat ödeyebilir

10:25 24.09.2026
© AATelevizyon
Televizyon - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
© AA
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Tasarruf finansman şirketleri ve yatırım fonları hakkında yürütülen soruşturmalar, bu kuruluşların reklamlarında rol alan tanınmış kişilerin sorumluluğunu da gündeme taşıdı. Tüketiciler Birliği Başkanı Hukukçu Hasan Oğuz Altınkaynak, reklamlarda oynayan oyuncuların hukuki sorumluluğuna dikkat çekti.
Tasarruf finansman şirketleri ve yatırım fonları hakkında yürütülen soruşturmalar, bu kuruluşların reklamlarında rol alan tanınmış kişilerin sorumluluğu da gündeme geldi.
'Cezai sorumluluk doğabilir'
Tüketiciler Birliği Başkanı Hukukçu Hasan Oğuz Altınkaynak, reklamlarda oynayan oyuncuların hukuki sorumluluğuna dikkat çekerek “Oyuncunun gerçeğe aykırı vaatleri bilerek kullanması ve mağdurların sisteme katılmasına bilinçli biçimde katkı sağlaması hâlinde cezai sorumluluk doğabilir. Oyuncu, şirketin ödeme güçlüğünü veya vaatlerini yerine getiremeyeceğini bildiği hâlde reklamlara devam etmiş; ‘Paranız güvende’, ‘Teslimat kesin’ veya ‘Ben de bu sisteme yatırım yaptım’ gibi gerçeğe aykırı kişisel güvenceler vermişse cezai sorumluluk tartışılabilir. Müşteri sayısına veya toplanan paraya bağlı kazanç elde edilmesi ve yanıltıcı reklam stratejisinin şirket yöneticileriyle birlikte belirlenmesi de önemli deliller oluşturur. Delillere göre ünlülere tazminat sorumluluğu doğabilir” diye konuştu.

'İncelemeye tabii tutulabilir'

Türkiye gazetesine konuşan Altınkaynak şöyle devam etti:
Şirket yöneticileriyle birlikte hileli reklam ve müşteri kazanma sistemini planlayan, uygulanmasına yön veren ve suçun icrasında belirleyici rol üstlenen kişi, TCK’nın 37. maddesi kapsamında müşterek fail olarak değerlendiriliyor.
Bununla birlikte bir reklam filminde rol almanın da tek başına suç olmadığını ifade eden Altınkaynak "Varsayıma dayanmadan, oyuncunun kastı ve suça sağladığı somut katkı; reklam sözleşmeleri, yazışmalar, ödeme kayıtları, toplantı tutanakları, kendisine yapılan uyarılar ve reklamda kullandığı ifadeler üzerinden inceleme yapılabilir." dedi.
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