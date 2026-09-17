https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/yargitay-11-yil-sonra-karar-verdi-hastanede-olen-bebegin-ailesine-tazminat-odenecek-1108831789.html

Yargıtay 11 yıl sonra karar verdi: Hastanede ölen bebeğin ailesine tazminat ödenecek

Yargıtay 11 yıl sonra karar verdi: Hastanede ölen bebeğin ailesine tazminat ödenecek

Sputnik Türkiye

Özel bir hastanede ameliyat edilen 2.5 aylık bebeğin ölümüyle ilgili yargılamada Yargıtay 11 yıl sonra karar verdi. Yüksek Mahkeme, anne ve babaya 100'er bin... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T13:12+0300

2026-09-17T13:12+0300

2026-09-17T13:12+0300

sağlik

yargıtay

tazminat

manevi tazminat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/01/1092253155_0:190:1280:910_1920x0_80_0_0_c674755832537c1ef417c6c9a9ea674b.jpg

Antalya'da özel bir hastanede ameliyat edilen 2.5 aylık İzzet Emre Tuncer isimli bebeğin ölümüyle ilgili Yargıtay 11 yıl sonra son noktayı koydu. Yüksek Mahkeme, 2,5 aylık bebeğin tedavi sürecinde ailenin yeterince aydınlatılmamasını, bilgilendirilmemesini ve gerekli onayın alınmamasını kusur kabul etti ve istinaf mahkemesinin kararını onadı. Bebeğin anne ve babasına 100'er bin lira tazminat ödenecek. Ameliyat sonrası yaşamını yitirdi2015'te dünyaya gelen İzzet Emre Tunçer, doğumundan yaklaşık 9 gün sonra rahatsızlanınca ailesi tarafından sağlık kuruluşuna götürüldü. Buradaki değerlendirmelerin ardından özel bir hastaneye sevk edilen bebek, tedavi altına alındı. İzzet Emre, hastanede gerçekleştirilen teşhis, operasyon ve tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi.Yerel mahkeme reddettiBunun üzerine aile, bebeğin tedavisi sırasında yanlış kan verildiğini ve tıbbi müdahalelerde kusur bulunduğunu ileri sürerek hastane aleyhine 1 milyon liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.Dava, Antalya 3. Tüketici Mahkemesinde görüldü. Mahkemece dosyaya sunulan bilirkişi ve hastane kayıtları değerlendirildi. Yapılan incelemelerde bebeğe yanlış kan verildiği veya yanlış tedavi uygulandığı yönünde bir tespit bulunmadığı, hastanenin kusurunun ortaya konulamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verildi.Ailenin avukatları, karara itiraz ederek dosyayı Antalya Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı.İstinaf manevi tazminata karar verdiAntalya Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını kaldırarak davayı yeniden değerlendirdi. Bölge Adliye Mahkemesi, ailenin maddi tazminat talebini reddederken manevi tazminat talebini kabul etti. Kararda, bebeğin tedavi sürecinde ailenin yeterince aydınlatılmadığı ve bilgilendirilmediği, ayrıca alınması gereken onam belgesinin dosyaya sunulamadığı değerlendirmesine yer verildi. Bu gerekçelerle hastanenin söz konusu hususlar bakımından kusurlu olduğu kabul edilerek anne Derya Uslucan ve baba Mehmet Tunçer'e ayrı ayrı 100'er bin lira tazminata karar verdi.Yargıtay kararı onadıKararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin incelemesine geldi.Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesinin kararında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna vararak hükmü onadı.Böylece anne ve baba lehine hükmedilen toplam 200 bin liralık manevi tazminat kararı kesinleşti.Bebeğe yanlış kan verildi iddiası Baba Mehmet Tunçer, yaklaşık 11 yıldır hukuk mücadelesi verdiklerini ve süreçte büyük zorluklar yaşadıklarını söyledi. Bebeğinin kan grubunun 0 Rh pozitif olmasına rağmen çocuklarına AB Rh pozitif kan verildiğini öne süren Tunçer, bu nedenle bebeğinin organlarının iflas ettiğini iddia etti.Tunçer, "11 yılın sonunda küçük bir meblağ benim çocuğumu geri getirmez. Dosyadaki raporlarda kan grubuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı, net bir açıklama yok." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/yillik-izin-konusunda-yargitay-kararini-verdi-10-gunden-az-izin-kullanmak-hakli-fesih-sebebi-mi-1108548459.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yargıtay, tazminat, manevi tazminat