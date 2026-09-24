https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/trumpin-medya-yasagina-yargi-freni-karar-geri-dondu-basin-kartlari-iade-edilecek-1108993401.html

Trump’ın medya yasağına yargı freni: Karar geri döndü, basın kartları iade edilecek

Trump’ın medya yasağına yargı freni: Karar geri döndü, basın kartları iade edilecek

Sputnik Türkiye

ABD'de federal yargıç Timothy Kelly, Donald Trump yönetiminin CNN, MS NOW ve Politico'ya yönelik Beyaz Saray erişim yasağını geçici olarak durdurdu. Mahkeme... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T10:07+0300

2026-09-24T10:07+0300

2026-09-24T10:07+0300

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ABD Başkanı Donald Trump'ın CNN, MS NOW ve Politico'nun Beyaz Saray'a girişini yasaklama kararı, federal mahkemeden döndü. Washington'daki federal yargıç Timothy Kelly, üç haber kuruluşunun gazetecilerine ait Beyaz Saray basın kartlarının derhal yeniden etkinleştirilmesine karar verdi.Karar, Trump yönetiminin yasağını tamamen ve kalıcı olarak iptal eden nihai bir hüküm değil. Mahkemenin verdiği geçici tedbir kararı 14 gün boyunca yürürlükte kalacak ve dava bu sürede devam edecek.Yargıç Kelly'den Trump yönetimine kritik kararABD Columbia Bölgesi Federal Mahkemesi Yargıcı Timothy Kelly, CNN, MS NOW ve Politico'nun Trump yönetimine karşı açtığı davada üç medya kuruluşunun geçici tedbir talebini kabul etti.Mahkeme kararına göre Trump dışındaki davalı federal yetkililer ve temsilcileri, üç kuruluşun çalışanlarına ait Beyaz Saray “hard pass” basın kartlarını derhal iade etmek, yeniden etkinleştirmek ve eski durumuna getirmekle yükümlü.Kelly'nin kararında öne çıkan temel hukuki meselelerden biri ise usul güvencesi oldu. Yargıç, gazetecilerin akreditasyonları ellerinden alınmadan önce yeterli bildirim yapılmadığı ve karara itiraz edebilecekleri uygun bir sürecin işletilmediği değerlendirmesinde bulundu.Trump 18 Eylül'de üç kuruluşu yasaklamıştıTartışma, Başkan Trump'ın 18 Eylül 2026'da yaptığı sosyal medya paylaşımıyla başladı. Trump, CNN, MS NOW ve Politico'nun Beyaz Saray'dan “derhal” yasaklandığını açıklamıştı.Trump kararına gerekçe olarak söz konusu kuruluşların kendisi ve yönetimi hakkında “sahte haber” yayımladıkları yönündeki iddiasını göstermişti. Bir gün sonra üç kuruluşun gazetecileri Beyaz Saray'a alınmadı ve basın kartlarının devre dışı bırakıldığı bildirildi.CNN, MS NOW ve Politico ise yasağın ABD Anayasası'nın Birinci Değişikliği kapsamındaki basın ve ifade özgürlüğü güvencelerini ve Beşinci Değişiklik kapsamındaki usul haklarını ihlal ettiğini savunarak federal mahkemeye başvurdu.Mahkemenin gündeminde 'usul hakkı' vardıYargıç Kelly, duruşmada daha önce benzer Beyaz Saray akreditasyon anlaşmazlıklarında verilen mahkeme kararlarına dikkat çekti.Kelly, mevcut içtihatların Beyaz Saray'ın bir gazetecinin sürekli basın kartını askıya almadan veya iptal etmeden önce önceden bildirimde bulunması ve gazeteciye kendisini savunma imkânı tanıması gerektiğine işaret ettiğini belirtti.Mahkeme kayıtlarına göre Trump yönetimi, gazetecilere karara itiraz edebilecekleri bir süreç bulunduğunu ancak kartların alınmasından günler sonra bildirdi. Kelly, akreditasyonların “anayasal olarak yeterli bir usul süreci olmadan” iptal edildiği sonucuna vardı.Beyaz Saray 'ulusal güvenlik' savunması yaptıTrump yönetimi ise mahkemede Beyaz Saray'a girişin anayasal bir hak değil, bir ayrıcalık olduğunu savundu. Adalet Bakanlığı avukatları ayrıca kararın gerekçelendirilmesinde ulusal güvenlik kaygılarını gündeme getirdi.Mahkeme bu aşamada yönetimin savunmasını yeterli bulmadı ve üç medya kuruluşunun erişiminin yeniden sağlanmasına hükmetti.Böylece CNN, MS NOW ve Politico gazetecileri, dava devam ederken yeniden Beyaz Saray yerleşkesine erişim hakkına kavuştu.Büyük televizyon kanalları ortak yayını askıya almıştıTrump'ın üç medya kuruluşunu yasaklamasının ardından tartışma ABD medya sektörünün daha geniş bir bölümüne yayılmıştı.ABC, CBS, Fox News, NBC ve CNN, CNN'in Beyaz Saray basın havuzundan dışlanmasına tepki olarak ortak televizyon havuzu kapsamındaki bazı yayın faaliyetlerini askıya aldı. Böylece Beyaz Saray ile medya kuruluşları arasındaki anlaşmazlık yalnızca üç kuruluşun akreditasyon meselesi olmaktan çıkarak daha geniş bir basın özgürlüğü tartışmasına dönüştü.Trump'ın medya yasağında dava henüz bitmediMahkemenin son kararı, CNN, MS NOW ve Politico açısından önemli bir hukuki kazanım anlamına gelse de dava sonuçlanmış değil.Yargıç Kelly'nin verdiği karar geçici nitelikte. Mevcut tedbir, mahkeme başka bir karar vermediği sürece 14 gün boyunca geçerli olacak.Davanın ilerleyen aşamalarında mahkeme, Trump yönetiminin haber içeriklerini gerekçe göstererek medya kuruluşlarının Beyaz Saray erişimini sınırlandırıp sınırlandıramayacağı ve bu tür kararların hangi hukuki prosedürlere tabi olması gerektiği konusunda daha kapsamlı değerlendirme yapacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/abd-ucak-gemisinde-alarm-savas-cigirtkanligi-da-bir-yere-kadar-8-denizci-intihara-tesebbus-etti-1108989570.html

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