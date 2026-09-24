https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/abd-ucak-gemisinde-alarm-savas-cigirtkanligi-da-bir-yere-kadar-8-denizci-intihara-tesebbus-etti-1108989570.html

ABD uçak gemisinde alarm, 'Savaş çığırtkanlığı da bir yere kadar': 8 denizci intihara teşebbüs etti

ABD uçak gemisinde alarm, 'Savaş çığırtkanlığı da bir yere kadar': 8 denizci intihara teşebbüs etti

Sputnik Türkiye

ABD Donanması, USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunda görev yapan sekiz denizcinin intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı. Aylarca süren ve... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T07:10+0300

2026-09-24T07:10+0300

2026-09-24T07:11+0300

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ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunda aylar süren görev sırasında sekiz denizcinin intihar girişiminde bulunduğu açıklandı. Bilgi, ABD Deniz Kuvvetleri Vekili Hung Cao'nun, Demokrat Senatör Kirsten Gillibrand'a gönderdiği mektupta yer aldı.Açıklama, yaklaşık 5 bin personelin bulunduğu uçak gemisindeki çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin tartışmalar sürerken geldi. Denizcilerin aileleri, Orta Doğu'daki görevin uzamasıyla birlikte personelin ruh sağlığının kötüleştiğine ilişkin endişelerini daha önce dile getirmişti.Sekiz denizci için resmi açıklama geldiCao, intihar girişiminde bulunan sekiz kişinin yalnızca uçak gemisinin doğrudan mürettebatından oluşmadığını belirtti.Söz konusu personelin USS Abraham Lincoln mürettebatı, taşıyıcı hava kanadı, taarruz grubu, muhrip filosu, refakatçi muhripler ve uçak filolarında görev yapan denizcileri kapsadığı belirtildi.Cao'nun mektubuna göre gemide personelin ruhsal ve duygusal ihtiyaçları için beş din görevlisinin yanı sıra ruh sağlığı uzmanları görev yapıyor.Aylar süren görev defalarca uzatıldıUSS Abraham Lincoln, geçen yılın kasım ayında California'dan Güney Çin Denizi'ne gitmek üzere ayrıldı. Uçak gemisi daha sonra şubat ayında Orta Doğu'ya sevk edildi.Geminin görevinin başlangıçta mayıs ayında sona ermesi planlanıyordu. Ancak görev süresi daha sonra defalarca uzatıldı.Dokuz aya ulaşan görevin ardından ağustos ayında USS Abraham Lincoln'ün yerine USS George Washington uçak gemisi gönderildi. ABD'ye dönüş yoluna geçen Lincoln personeli, uzun süren görev sonrasında ilk kara temasını Tayland'da gerçekleştirdi.Aileler koşullar konusunda uyarıda bulunmuştuUçak gemisindeki koşullar daha önce de tartışma konusu olmuştu. Denizcilerin aileleri özellikle uzun çalışma süreleri, yaşam koşulları ve ruh sağlığı konusunda endişelerini dile getirdi.ABD Deniz Kuvvetleri ise daha önce gemide bazı tedarik sorunları yaşandığını kabul etmiş ancak USS Abraham Lincoln'de geniş çaplı bir ruh sağlığı krizi bulunduğu yönündeki değerlendirmeleri reddetmişti.Cao'nun mektubunda da gemideki su tesisatı ve taze gıda tedariki konusunda dile getirilen bazı iddialara yanıt verildi.Su ve gıda sorunları da gündemdeABD Deniz Kuvvetleri Vekili, gemide geniş çaplı bir su veya gıda krizinin bulunduğu yönündeki iddiaları reddetti.Bununla birlikte geminin bazı bölümlerinde yerel boru arızaları ve su arıtma sistemlerinde geçici sorunlar yaşandığını kabul etti.Bazı yemek seçeneklerinin de kısa süreli olarak azaltıldığı belirtildi. Donanma, söz konusu problemlerin geçici olduğunu ve geminin genel operasyonlarını etkileyecek ölçekte olmadığını savundu.Senatör Gillibrand'dan yönetime tepkiABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi Kirsten Gillibrand, gemideki koşullara ilişkin haberler karşısında yönetimin yaklaşımını eleştirdi.Gillibrand, askerlerin karşı karşıya bulunduğu koşulların ciddiye alınması gerektiğini belirterek birliklerin ve ailelerinin uzun görevler sırasında büyük fedakârlık yaptığını vurguladı.Senatör ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth yönetiminin gemideki koşullara ilişkin haberleri küçümsediğini savunarak, personelin durumuna daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyledi.ABD Donanması'nda ruh sağlığı tartışmasıUSS Abraham Lincoln'deki gelişme, ABD Deniz Kuvvetleri personelinin ruh sağlığı konusundaki daha geniş tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.Askeri verilere ilişkin analizler, intiharın ABD Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri personeli arasındaki önemli ölüm nedenlerinden biri olmaya devam ettiğini gösteriyor.Ocak 2025'te yayımlanan ve 956 denizciyi kapsayan bir araştırmada, ABD Deniz Kuvvetleri gemilerinde görev yapan personelde ciddi psikolojik sıkıntının diğer bazı askeri birimlere kıyasla yüksek olduğu tespit edildi.Uzun çalışma ve uyku eksikliği öne çıkıyorAraştırmada gemilerdeki yaşam koşulları, sürekli gürültü, yoğun çalışma temposu ve yetersiz uyku önemli stres faktörleri arasında gösterildi.Özellikle uzun süre denizde kalınan görevlerde personelin dinlenmek ve uyumak için yeterli zaman bulamamasının psikolojik yükü artırabileceğine dikkat çekildi.USS Abraham Lincoln'deki sekiz intihar girişiminin açıklanmasıyla birlikte, aylarca süren ve defalarca uzatılan deniz görevlerinin personel üzerindeki etkileri ABD'de yeniden tartışmanın merkezine yerleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/bmgkde-yapay-zeka-alarmi-insanligin-onundeki-iki-risk-1108988617.html

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