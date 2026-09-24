https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/subat-2027ye-kadar-kalabilir-bin-yilin-en-guclusu-1109009639.html
Şubat 2027’ye kadar kalabilir: Bin yılın en güçlüsü
Şubat 2027’ye kadar kalabilir: Bin yılın en güçlüsü
Sputnik Türkiye
2026 El Nino'su, son 1000 yılda dünyanın gördüğü en güçlü El Nino olma yolunda ilerliyor. Okyanus yüzey sıcaklıkları, henüz zirveye ulaşmadan 30 yıllık ortalamayı geride bıraktı. İşte detaylar...
2026-09-24T15:42+0300
2026-09-24T15:42+0300
2026-09-24T15:42+0300
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Son veriler, El Nino'nun merkezindeki deniz yüzeyi sıcaklığının 1991-2020 ortalamasının 3.05 derece üzerine çıktığını gösteriyor. Önceki rekor ise Kasım 2015'te ölçülen 3.02 derece Celsiusluk artıştı.Mevcut sıcaklıklar, kasım ve aralık aylarında ulaşılması beklenen 4.1 derecelik olası zirveden çok uzakta değil.Avrupa ve ABD'yi sıcak hava dalgaları vururken Hindistan'daki muson düzeni bozuldu. Dünyanın farklı bölgelerinde geniş alanları etkileyen orman yangınları yaşanırken bazı bölgelerde de seller meydana geldi.Bilim insanları yılın başlarında 2026 El Nino'sunun son 150 yılın en şiddetlisi olabileceği uyarısında bulunmuştu. Ancak mevcut veriler, uzmanlara göre olayın 1000 yıllık rekorları kırabilecek seviyeye ulaşabileceğine işaret ediyor.El Nino'nun zirve ayları hangileri? İklim bilimciler, El Nino olaylarının eylül ortasından sonra güçlenmeye devam ettiğini ve bu yıl da benzer bir seyir beklediklerini belirtiyor.İklim bilimci Zeke Hausfather, Carbon Brief için yazdığı yazıda El Nino'nun genellikle kış aylarında, çoğunlukla kasım veya aralıkta zirve yaptığını belirtti. Hausfather, bu yıl olayın takvim yılının bu kadar erken döneminde güçlenmesini "dikkat çekici" olarak nitelendirdi.El Nino'nun ABD'de de sert bir kışa yol açması bekleniyor. En az altı eyalette yoğun kar yağışı riski bulunuyor.WMO: Şubat 2027'ye kadar sürebilirEl Nino haziran ayında etkisini göstermeye başladı ve gelecek yıla kadar devam etmesi bekleniyor.WMO, yaptığı değerlendirmede El Nino'nun önümüzdeki aylarda ‘çok güçlü bir olaya dönüşeceği’ uyarısında bulundu.Örgüte göre El Nino, yağış ve sıcaklık düzenlerinin yanı sıra ‘sel, kuraklık ve aşırı sıcaklıklar’ üzerinde de etkili olabilir.WMO tahminleri, El Nino'nun Şubat 2027'ye kadar devam etme ihtimalini yaklaşık yüzde 100 olarak gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/sanliurfa-depreminin-ardindan-deprem-uzmanlarindan-ilk-aciklamalar-daha-buyuk-deprem-bekleniyor-mu-1108996345.html
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el nino, süper el nino, abd, nasa, çevre
el nino, süper el nino, abd, nasa, çevre
Şubat 2027’ye kadar kalabilir: Bin yılın en güçlüsü
2026 El Nino'su, son 1000 yılda dünyanın gördüğü en güçlü El Nino olma yolunda ilerliyor. Okyanus yüzey sıcaklıkları, henüz zirveye ulaşmadan 30 yıllık ortalamayı geride bıraktı. El Nino'nun güçlenmeye devam etmesi beklenirken, en kötü koşulların henüz yaşanmadığı ve Şubat 2027’ye kadar kalabileceğini belirtiliyor.
Son veriler, El Nino'nun merkezindeki deniz yüzeyi sıcaklığının 1991-2020 ortalamasının 3.05 derece üzerine çıktığını gösteriyor. Önceki rekor ise Kasım 2015'te ölçülen 3.02 derece Celsiusluk artıştı.
Mevcut sıcaklıklar, kasım ve aralık aylarında ulaşılması beklenen 4.1 derecelik olası zirveden çok uzakta değil.
Avrupa ve ABD'yi sıcak hava dalgaları vururken Hindistan'daki muson düzeni bozuldu. Dünyanın farklı bölgelerinde geniş alanları etkileyen orman yangınları yaşanırken bazı bölgelerde de seller meydana geldi.
Bilim insanları yılın başlarında 2026 El Nino'sunun son 150 yılın en şiddetlisi olabileceği uyarısında bulunmuştu. Ancak mevcut veriler, uzmanlara göre olayın 1000 yıllık rekorları kırabilecek seviyeye ulaşabileceğine işaret ediyor.
El Nino'nun zirve ayları hangileri?
İklim bilimciler, El Nino olaylarının eylül ortasından sonra güçlenmeye devam ettiğini ve bu yıl da benzer bir seyir beklediklerini belirtiyor.
İklim bilimci Zeke Hausfather, Carbon Brief için yazdığı yazıda El Nino'nun genellikle kış aylarında, çoğunlukla kasım veya aralıkta zirve yaptığını belirtti. Hausfather, bu yıl olayın takvim yılının bu kadar erken döneminde güçlenmesini "dikkat çekici" olarak nitelendirdi.
El Nino'nun ABD'de de sert bir kışa yol açması bekleniyor. En az altı eyalette yoğun kar yağışı riski bulunuyor.
WMO: Şubat 2027'ye kadar sürebilir
El Nino haziran ayında etkisini göstermeye başladı ve gelecek yıla kadar devam etmesi bekleniyor.
WMO, yaptığı değerlendirmede El Nino'nun önümüzdeki aylarda ‘çok güçlü bir olaya dönüşeceği’ uyarısında bulundu.
Örgüte göre El Nino, yağış ve sıcaklık düzenlerinin yanı sıra ‘sel, kuraklık ve aşırı sıcaklıklar’ üzerinde de etkili olabilir.
WMO tahminleri, El Nino'nun Şubat 2027'ye kadar devam etme ihtimalini yaklaşık yüzde 100 olarak gösteriyor.