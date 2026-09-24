https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/son-dakika-haberleri-cin-lideri-si-cinping-beyaz-sarayda-ikili-gorusme-baslayacak-1109013501.html

Çin lideri Şi Cinping, Beyaz Saray'da: ABD ve Çin'in, yapay zekayı iyilik için geliştirip, yönetme sorumluluğu var

Çin lideri Şi Cinping, Beyaz Saray'da: ABD ve Çin'in, yapay zekayı iyilik için geliştirip, yönetme sorumluluğu var

Sputnik Türkiye

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Beyaz Saray’da Donald Trump tarafından karşılandı. İkili görüşmenin ardında verilecek davette teknoloji dünyasından ünlü isimler... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T17:31+0300

2026-09-24T17:31+0300

2026-09-24T18:07+0300

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Dün Washington'a gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşmeler için Beyaz Saray'a ulaştı. Şi, görüşme sırasında "Çin ve ABD, yapay zekayı iyilik için geliştirip yönetme kapasitesi ve sorumluluğuna sahip" dedi. Trump ise, Şi'yi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyleyerek, "Melania ve ben, Amerika’ya 2. kez resmi ziyaret gerçekleştiren ilk Çinli lider olan Devlet Başkanı Şi'yi Washington’da ağırlamaktan onur duyuyoruz" dedi.2016'da ilk kez başkan olduğu dönemden bu yana iki ülkenin karşılıklı çıkarlarına dayalı ilişki kurduklarını dile getiren Trump, "Aramızdaki bu ilişkiden büyük gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı.Trump, Çin ile "birlikte çalışabileceklerine" dikkati çekerek, "Devlet Başkanı Şi ve ben, ülkelerimiz için daha iyi bir gelecek inşa etmek üzere birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Görüşmelerin gündeminde neler var? Devlet yemeğine teknoloji CEO'ları da katılıyor İkili görüşmelerinin ardından Trump, Şi onuruna Beyaz Saray'da bir devlet yemeği verecek. Bu etkinliğe Apple'dan Tim Cook, Nvidia'dan Jensen Huang ve OpenAI'dan Sam Altman gibi her iki pazarda da önemli yere sahip şirketlerin yöneticilerinin katılması bekleniyor. Ziyaret, cuma sabahı iki başkanlık çiftinin Beyaz Saray'da çay içmesi ve ardından geziyi tamamlamak üzere Ulusal Arşivler'i ziyaret etmesiyle sona erecek. Sürecin sonunda ortak bir basın toplantısı veya bildiri yerine, ülkelerin her bir tarafın kendi iç kamuoyuna iletmek istediği mesajları öne çıkaran ayrı duyurular yapması bekleniyor.Muhabirler, karara rağmen alınmadıABD'de Donald Trump yönetiminin CNN, MS NOW ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray'a erişimini engellemesine ilişkin davada mahkeme, gazetecilerin giriş kartlarının iade edilmesine hükmetti. Ancak kararın ardından üç medya kuruluşunun bazı muhabirleri Beyaz Saray'a alınmadı. MS Now muhabirinin dışarıdan yayın yaptığı görüldü. Yayın kuruluşları, yeni bir duruşma için acil başvuru yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/son-dakika-haberleri-bm-genel-kuruluna-video-gonderen-filistin-devlet-baskani-abbas-size-gelecek-icin--umutlar-1109013064.html

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