Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/son-dakika-haberleri-cin-lideri-si-cinping-beyaz-sarayda-ikili-gorusme-baslayacak-1109013501.html
Çin lideri Şi Cinping, Beyaz Saray'da: ABD ve Çin'in, yapay zekayı iyilik için geliştirip, yönetme sorumluluğu var
Çin lideri Şi Cinping, Beyaz Saray'da: ABD ve Çin'in, yapay zekayı iyilik için geliştirip, yönetme sorumluluğu var
Sputnik Türkiye
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Beyaz Saray’da Donald Trump tarafından karşılandı. İkili görüşmenin ardında verilecek davette teknoloji dünyasından ünlü isimler... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T17:31+0300
2026-09-24T18:07+0300
dünya
çin devlet başkanı şi cinping
donald trump
çin
i̇ran
abd
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/18/1109013286_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_ee463c118fe70d9f8d3318ba74206bd3.jpg
Dün Washington'a gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşmeler için Beyaz Saray'a ulaştı. Şi, görüşme sırasında "Çin ve ABD, yapay zekayı iyilik için geliştirip yönetme kapasitesi ve sorumluluğuna sahip" dedi. Trump ise, Şi'yi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyleyerek, "Melania ve ben, Amerika’ya 2. kez resmi ziyaret gerçekleştiren ilk Çinli lider olan Devlet Başkanı Şi'yi Washington’da ağırlamaktan onur duyuyoruz" dedi.2016'da ilk kez başkan olduğu dönemden bu yana iki ülkenin karşılıklı çıkarlarına dayalı ilişki kurduklarını dile getiren Trump, "Aramızdaki bu ilişkiden büyük gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı.Trump, Çin ile "birlikte çalışabileceklerine" dikkati çekerek, "Devlet Başkanı Şi ve ben, ülkelerimiz için daha iyi bir gelecek inşa etmek üzere birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Görüşmelerin gündeminde neler var? Devlet yemeğine teknoloji CEO'ları da katılıyor İkili görüşmelerinin ardından Trump, Şi onuruna Beyaz Saray'da bir devlet yemeği verecek. Bu etkinliğe Apple'dan Tim Cook, Nvidia'dan Jensen Huang ve OpenAI'dan Sam Altman gibi her iki pazarda da önemli yere sahip şirketlerin yöneticilerinin katılması bekleniyor. Ziyaret, cuma sabahı iki başkanlık çiftinin Beyaz Saray'da çay içmesi ve ardından geziyi tamamlamak üzere Ulusal Arşivler'i ziyaret etmesiyle sona erecek. Sürecin sonunda ortak bir basın toplantısı veya bildiri yerine, ülkelerin her bir tarafın kendi iç kamuoyuna iletmek istediği mesajları öne çıkaran ayrı duyurular yapması bekleniyor.Muhabirler, karara rağmen alınmadıABD'de Donald Trump yönetiminin CNN, MS NOW ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray'a erişimini engellemesine ilişkin davada mahkeme, gazetecilerin giriş kartlarının iade edilmesine hükmetti. Ancak kararın ardından üç medya kuruluşunun bazı muhabirleri Beyaz Saray'a alınmadı. MS Now muhabirinin dışarıdan yayın yaptığı görüldü. Yayın kuruluşları, yeni bir duruşma için acil başvuru yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/son-dakika-haberleri-bm-genel-kuruluna-video-gonderen-filistin-devlet-baskani-abbas-size-gelecek-icin--umutlar-1109013064.html
çin
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/18/1109013286_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_1a519e9a26accbcf5d6605b67c505bf1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çin devlet başkanı şi cinping, donald trump, çin, i̇ran, abd, haberler
çin devlet başkanı şi cinping, donald trump, çin, i̇ran, abd, haberler

Çin lideri Şi Cinping, Beyaz Saray'da: ABD ve Çin'in, yapay zekayı iyilik için geliştirip, yönetme sorumluluğu var

17:31 24.09.2026 (güncellendi: 18:07 24.09.2026)
© REUTERS Evan VucciŞi Cinping, Donald Trump
Şi Cinping, Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
© REUTERS Evan Vucci
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Beyaz Saray’da Donald Trump tarafından karşılandı. İkili görüşmenin ardında verilecek davette teknoloji dünyasından ünlü isimler de yer alacak.
Dün Washington'a gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşmeler için Beyaz Saray'a ulaştı.
Şi, görüşme sırasında "Çin ve ABD, yapay zekayı iyilik için geliştirip yönetme kapasitesi ve sorumluluğuna sahip" dedi.
Trump ise, Şi'yi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyleyerek, "Melania ve ben, Amerika’ya 2. kez resmi ziyaret gerçekleştiren ilk Çinli lider olan Devlet Başkanı Şi'yi Washington’da ağırlamaktan onur duyuyoruz" dedi.
2016'da ilk kez başkan olduğu dönemden bu yana iki ülkenin karşılıklı çıkarlarına dayalı ilişki kurduklarını dile getiren Trump, "Aramızdaki bu ilişkiden büyük gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı.
Trump, Çin ile "birlikte çalışabileceklerine" dikkati çekerek, "Devlet Başkanı Şi ve ben, ülkelerimiz için daha iyi bir gelecek inşa etmek üzere birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Görüşmelerin gündeminde neler var?

Perşembe günkü ana toplantı öncesinde taraflar, yakın bir tehlikeyi şimdiden bertaraf etmiş durumdalar: Mevcut 11 aylık ticaret ateşkesinin süresi kasım ayında dolacaktı ancak bu süre 10 Ocak'a kadar uzatıldı.
Böylece müzakere ekiplerine daha kapsamlı bir anlaşma üzerinde uzlaşmaları için zaman kazandırılmış oldu.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik mücadelesinin de görüşmelerde önemli bir yer tutması da bekleniyor. İki ülkenin, kıyasıya bir rekabet içinde olmalarına rağmen artan tehlikelerin de farkında oldukları yapay zeka geliştirme yarışı hakkında daha fazla görüşmesi de bekleniyor.
Çin'in Tayvan konusunu da gündeme getirmesi bekleniyor. Trump yönetimi Aralık ayında Tayvan'a 11 milyar dolarlık, yani şimdiye kadarki en büyük silah satışını onaylamıştı. Ancak yaklaşık 14 milyar dolar değerindeki ikinci bir paket aylardır bekletiliyor. Trump, bu silah satışlarını "çok iyi bir müzakere kozu" olarak nitelendirmişti.

Devlet yemeğine teknoloji CEO'ları da katılıyor

İkili görüşmelerinin ardından Trump, Şi onuruna Beyaz Saray'da bir devlet yemeği verecek. Bu etkinliğe Apple'dan Tim Cook, Nvidia'dan Jensen Huang ve OpenAI'dan Sam Altman gibi her iki pazarda da önemli yere sahip şirketlerin yöneticilerinin katılması bekleniyor.
Ziyaret, cuma sabahı iki başkanlık çiftinin Beyaz Saray'da çay içmesi ve ardından geziyi tamamlamak üzere Ulusal Arşivler'i ziyaret etmesiyle sona erecek.
Sürecin sonunda ortak bir basın toplantısı veya bildiri yerine, ülkelerin her bir tarafın kendi iç kamuoyuna iletmek istediği mesajları öne çıkaran ayrı duyurular yapması bekleniyor.

Muhabirler, karara rağmen alınmadı

ABD'de Donald Trump yönetiminin CNN, MS NOW ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray'a erişimini engellemesine ilişkin davada mahkeme, gazetecilerin giriş kartlarının iade edilmesine hükmetti. Ancak kararın ardından üç medya kuruluşunun bazı muhabirleri Beyaz Saray'a alınmadı. MS Now muhabirinin dışarıdan yayın yaptığı görüldü.
Yayın kuruluşları, yeni bir duruşma için acil başvuru yaptı.
Mahmud Abbas - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
DÜNYA
BM Genel Kurulu'na video gönderen Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistin halkı, vatanında kalacak
17:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала