Çin lideri Şi Cinping, Beyaz Saray'da: ABD ve Çin'in, yapay zekayı iyilik için geliştirip, yönetme sorumluluğu var
17:31 24.09.2026 (güncellendi: 18:07 24.09.2026)
© REUTERS Evan VucciŞi Cinping, Donald Trump
© REUTERS Evan Vucci
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Ayrıntılar geliyor
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Beyaz Saray’da Donald Trump tarafından karşılandı. İkili görüşmenin ardında verilecek davette teknoloji dünyasından ünlü isimler de yer alacak.
Dün Washington'a gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşmeler için Beyaz Saray'a ulaştı.
Şi, görüşme sırasında "Çin ve ABD, yapay zekayı iyilik için geliştirip yönetme kapasitesi ve sorumluluğuna sahip" dedi.
Trump ise, Şi'yi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyleyerek, "Melania ve ben, Amerika’ya 2. kez resmi ziyaret gerçekleştiren ilk Çinli lider olan Devlet Başkanı Şi'yi Washington’da ağırlamaktan onur duyuyoruz" dedi.
2016'da ilk kez başkan olduğu dönemden bu yana iki ülkenin karşılıklı çıkarlarına dayalı ilişki kurduklarını dile getiren Trump, "Aramızdaki bu ilişkiden büyük gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı.
Trump, Çin ile "birlikte çalışabileceklerine" dikkati çekerek, "Devlet Başkanı Şi ve ben, ülkelerimiz için daha iyi bir gelecek inşa etmek üzere birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Görüşmelerin gündeminde neler var?
Perşembe günkü ana toplantı öncesinde taraflar, yakın bir tehlikeyi şimdiden bertaraf etmiş durumdalar: Mevcut 11 aylık ticaret ateşkesinin süresi kasım ayında dolacaktı ancak bu süre 10 Ocak'a kadar uzatıldı.
Böylece müzakere ekiplerine daha kapsamlı bir anlaşma üzerinde uzlaşmaları için zaman kazandırılmış oldu.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik mücadelesinin de görüşmelerde önemli bir yer tutması da bekleniyor. İki ülkenin, kıyasıya bir rekabet içinde olmalarına rağmen artan tehlikelerin de farkında oldukları yapay zeka geliştirme yarışı hakkında daha fazla görüşmesi de bekleniyor.
Çin'in Tayvan konusunu da gündeme getirmesi bekleniyor. Trump yönetimi Aralık ayında Tayvan'a 11 milyar dolarlık, yani şimdiye kadarki en büyük silah satışını onaylamıştı. Ancak yaklaşık 14 milyar dolar değerindeki ikinci bir paket aylardır bekletiliyor. Trump, bu silah satışlarını "çok iyi bir müzakere kozu" olarak nitelendirmişti.
Devlet yemeğine teknoloji CEO'ları da katılıyor
İkili görüşmelerinin ardından Trump, Şi onuruna Beyaz Saray'da bir devlet yemeği verecek. Bu etkinliğe Apple'dan Tim Cook, Nvidia'dan Jensen Huang ve OpenAI'dan Sam Altman gibi her iki pazarda da önemli yere sahip şirketlerin yöneticilerinin katılması bekleniyor.
Ziyaret, cuma sabahı iki başkanlık çiftinin Beyaz Saray'da çay içmesi ve ardından geziyi tamamlamak üzere Ulusal Arşivler'i ziyaret etmesiyle sona erecek.
Sürecin sonunda ortak bir basın toplantısı veya bildiri yerine, ülkelerin her bir tarafın kendi iç kamuoyuna iletmek istediği mesajları öne çıkaran ayrı duyurular yapması bekleniyor.
Muhabirler, karara rağmen alınmadı
ABD'de Donald Trump yönetiminin CNN, MS NOW ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray'a erişimini engellemesine ilişkin davada mahkeme, gazetecilerin giriş kartlarının iade edilmesine hükmetti. Ancak kararın ardından üç medya kuruluşunun bazı muhabirleri Beyaz Saray'a alınmadı. MS Now muhabirinin dışarıdan yayın yaptığı görüldü.
🎥⚡️Mahkeme kararına rağmen CNN, MS NOW ve Politico muhabirleri Beyaz Saray'a alınmadı— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 24, 2026
📍Şi-Trump görüşmesini takip için Beyaz Saray’a giden gazeteciler yeni bir duruşma talep ederken dışarıdan yayın yapıyor pic.twitter.com/KlefxnTefA
Yayın kuruluşları, yeni bir duruşma için acil başvuru yaptı.