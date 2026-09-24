BM Genel Kurulu'na video gönderen Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistin halkı, vatanında kalacak
17:24 24.09.2026 (güncellendi: 18:00 24.09.2026)
© AP Photo / Seth WenigMahmud Abbas
© AP Photo / Seth Wenig
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Vize başvurusu ABD tarafından reddedilen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Genel Kurulu’na önceden kaydedilmiş video ile hitap ederken "Size, gelecek için umutlar yıkılırken sesleniyorum" dedi ve "Barış için vizyonumuz net, Filistin halkı kendi topraklarında, kendi vatanında kalacak, kendi kaderini tayin edecek" ifadelerini kullandı.
81. BM Genel Kurulu’nun bugünkü oturumunda 4. sırada konuşan ancak ABD’nin kendisi ve heyetine vize vermemesi sebebiyle genel kurula video ile katılan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın konuşmasından satır başları şöyle:
Hukuksuz şekilde gelmemiz reddedildi. Bütün yükümlülükleri yerine getirdik.
Filistin halkı ve liderliği işgali reddettiği için cezalandırılmamalı.
Barışın yeniden tesis edilmesi ve siyasi ve diplomatik eylemlerin yerine getirilerek harekete geçilmeli.
Bugün, buradan sizlere Filistin halkı, tarihinin en tehlikeli zamanlarından geçerken sesleniyorum. Bu, uzun yıllardır süren işgal, aynı zamanda da en tabi hakların, kendi kaderini tayin etme hakkının, özgürlük hakkının elinden alınması.
Gazze Şeridi’nde insanlar ölüme, açlığa, yıkım ile karşı karşıya. Bir soykırım işleniyor. Okulları, hastaneleri, üniversiteleri, camileri ve kiliseleri İsrail işgal güçleri yok ederken konuşma yapıyorum buradan.
'Size, gelecek için umutlar yıkılırken sesleniyorum'
Size gelecek için umutlar yıkılırken sesleniyorum. Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yerleşimciler genişlemeye devam ediyor. Yerleşimciler işgal güçlerinin yardımıyla saldırılarını artırırken topraklarımız çalınıyor.
Bugün dünyaya sesleniyoruz, çözümü korumak, üzerinde yaşayan insanları korumakla mümkündür.
Filistin halkı, topraklarında yaşamaya devam edecektir. Ne askeri işgaller ne de yerleşimcilerin terörü kabul edilemez. Aynı zamanda işgalci İsrail hükümetinin bizim adımıza verdiği kararları kabul etmeyeceğiz.
Bağımsız bir Filistin devleti olmayı, ancak mültecilerin de geri dönmesiyle başarabiliriz.
Çatışmayı yönetmek için yeni bir süreç istemiyoruz, biz öyle bir süreç istiyoruz ki Filistin halkına, kendi kaderini tayin etmeye olanak tanısın.
Barış için vizyonumuz net, Filistin halkı kendi topraklarında, kendi vatanında kalacak, kendi kaderini tayin edecek.
Filistin'in BM tam üyeliğinin gerçekleşmesi çağrısında bulunuyoruz.
Son olarak Filistin halkının kendi topraklarında ve diyasporada yaşayan çocuklarına çağrıda bulunmuştum. Onur ve gururun en güzel halini gösterdiniz. Topraklarınızda sarsılmaz şekilde kalarak bütün dünyaya bunu gösterdiniz.
ABD, vize başvurularını reddetmişti
ABD, BM Genel Kuruluna hitap etmesi beklenen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yanı sıra BM Genel Kurulu için ABD'ye seyahat etmesi beklenen Filistinli yetkililerin vize başvurularını reddetmişti.
Bunun üzerine BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Abbas'ın Genel Kurul'a video yoluyla hitap etmesini öngören karar 3'e karşı 152 oyla kabul edilmişti.