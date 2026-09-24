BM Genel Kurulu'na video gönderen Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistin halkı, vatanında kalacak

Size gelecek için umutlar yıkılırken sesleniyorum. Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yerleşimciler genişlemeye devam ediyor. Yerleşimciler işgal güçlerinin yardımıyla saldırılarını artırırken topraklarımız çalınıyor. Size gelecek için umutlar yıkılırken sesleniyorum. Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yerleşimciler genişlemeye devam ediyor. Yerleşimciler işgal güçlerinin yardımıyla saldırılarını artırırken topraklarımız çalınıyor.

Bugün dünyaya sesleniyoruz, çözümü korumak, üzerinde yaşayan insanları korumakla mümkündür. Bugün dünyaya sesleniyoruz, çözümü korumak, üzerinde yaşayan insanları korumakla mümkündür.

Filistin halkı, topraklarında yaşamaya devam edecektir. Ne askeri işgaller ne de yerleşimcilerin terörü kabul edilemez. Aynı zamanda işgalci İsrail hükümetinin bizim adımıza verdiği kararları kabul etmeyeceğiz. Filistin halkı, topraklarında yaşamaya devam edecektir. Ne askeri işgaller ne de yerleşimcilerin terörü kabul edilemez. Aynı zamanda işgalci İsrail hükümetinin bizim adımıza verdiği kararları kabul etmeyeceğiz.

Bağımsız bir Filistin devleti olmayı, ancak mültecilerin de geri dönmesiyle başarabiliriz. Bağımsız bir Filistin devleti olmayı, ancak mültecilerin de geri dönmesiyle başarabiliriz.

Çatışmayı yönetmek için yeni bir süreç istemiyoruz, biz öyle bir süreç istiyoruz ki Filistin halkına, kendi kaderini tayin etmeye olanak tanısın. Çatışmayı yönetmek için yeni bir süreç istemiyoruz, biz öyle bir süreç istiyoruz ki Filistin halkına, kendi kaderini tayin etmeye olanak tanısın.

Barış için vizyonumuz net, Filistin halkı kendi topraklarında, kendi vatanında kalacak, kendi kaderini tayin edecek. Barış için vizyonumuz net, Filistin halkı kendi topraklarında, kendi vatanında kalacak, kendi kaderini tayin edecek.

Filistin'in BM tam üyeliğinin gerçekleşmesi çağrısında bulunuyoruz. Filistin'in BM tam üyeliğinin gerçekleşmesi çağrısında bulunuyoruz.