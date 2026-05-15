6 yaşındaki çocuk maganda kurşunu ile hayatını kaybetmişti: Müebbet hapis cezası verildi
Kars'ta evinin önünde oynayan 6 yaşındaki küçük çocuğun maganda kurşunuyla ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Sanıklardan birine müebbet hapis cezası... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
Kars'ta evinin önünde akülü arabasıyla oynarken maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağ'ın ölümüyle ilgili mahkemede karar verildi. Sanıklardan Kazim Y'ye müebbet hapis cezası ve 6 yıl verildi. Diğer sanık Ahmet A'ya 28 yıl hapis cezası verildi, tutuklu sanıklar Yusuf ve Yağup Y. adli kontrol şartıyla tahliye edildiYaşamaya hakkım var yazılı tişörtle geldi Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Ahmet A. ile Kazim, Yusuf ve Yağup Y. hazır bulundu, tutuksuz yargılanan Mehmet A. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.Taraf avukatları ile küçük çocuğun annesi Meltem ve babası Murat Erdağ salonda hazır bulundu. Anne Erdağ, duruşmaya oğlunun fotoğrafının yer aldığı, "Yaşamaya hakkım var" yazılı tişörtle geldi. Duruşmada konuşan anne, oğlunun ölümüne neden olanların en ağır cezayı almasını isterken, "Öpmeye, koklamaya doyamadım, çocuğumu vurdular. Poyraz'ın bir suçu yok, oyuncakları, bir hayatı vardı, her gün onun odasına giriyorum. Vereceğiniz kararla onun adı adaletle anılsın istiyorum, hiç suçu yokken toprağa gömdüler. En ağır cezaları almalarını istiyorum. Bana Poyraz'ı getirsinler, hepimizi öldürdüler, bilerek öldürdüler. Bugün benim, 15 gün sonra Poyraz'ın doğum günü, en ağır cezayı almalarını istiyorum. Kurban Bayramı'na 'kuzu bayramı' derdi, hediye isterdi, aynı acıyı çeksinler. 5'i de aynı cezayı alsın istiyorum." diye konuştu.Baba Murat Erdağ da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederek, "Yaşayan bir ölüyüz, perişan olduk. Önce Allah'a, sonra sizlere güveniyorum." dedi.Beraatlerini istedilerSanıklardan Ahmet A. savunmasında beraatini isteyerek, "Yanlış yaptım, ateş etmeyecektim, karşı tarafın silahlarını görünce ateş ettim. Çocuğun vurulduğunu görmedim, ben hata yaptım o anki panikle, hatamı kabul ediyorum." beyanında bulundu.Diğer sanıklar Yusuf, Yağup ve Kazim Y. de beraatlerini talep etti. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar Ahmet A. ile Kazim, Yusuf ve Yağup Y'nin cezalandırılmasını istedi.Müebbet hapis cezası verdi, indirim uygulanmadıAranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kazim Y'nin "olası kastla çocuğun ölümüne sebebiyet verme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.Heyet, Ahmet A'ya ise Kazim Y, Yağup Y. ve Yusuf Y'ye yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs"ten ayrı ayrı 9 yıl olmak üzere 27 yıl, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıl hapis ve 3 bin lira adli para cezası verdi.Yağup Y, Ahmet A'ya yönelik "haksız tahrik altında silahla tehdit" suçundan 1,5 yıl ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet"ten 1 yıl hapis ve 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.Sanıkların diğer suçlardan beraatine hükmedildi, herhangi bir takdiri indirim uygulanmadı.Kazim Y. ile Ahmet A'nın tutukluluk halinin devamına, Yağup Y. ile Yusuf Y'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
