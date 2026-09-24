https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/sirbistanda-52-gundur-devam-eden-orman-yangini-sonduruldu-1109007139.html

Sırbistan'da 52 gündür devam eden orman yangını söndürüldü

Sırbistan'da 52 gündür devam eden orman yangını söndürüldü

Sputnik Türkiye

Sırbistan'ın kuzeydoğusundaki Deliblato Kumları bölgesinde 2 Ağustos'ta başlayan orman yangını, 52 gün süren çalışmaların ardından tamamen söndürüldü. Yangında... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T14:14+0300

2026-09-24T14:14+0300

2026-09-24T14:14+0300

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Sırbistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Deliblato Kumları bölgesinde 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınının 52 gün sonra söndürüldüğü bildirildi.Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, basına yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Çekya, Slovakya ve Romanya'nın da söndürme çalışmalarına katıldığı Deliblato Kumları bölgesindeki orman yangınının 52 gün sonra tamamen söndürüldüğünü belirtti.Bölgede 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınını "Sırbistan tarihindeki en zor ve en büyük" yangınlardan biri olarak nitelendiren Dacic, söndürme çalışmalarının uzun sürdüğü yangında can kaybının yaşanmadığı bilgisini paylaştı.Dacic, Deliblato Kumları'ndaki orman yangınına 560'dan fazla itfaiye eri ile 170 itfaiye aracının müdahale ettiğini aktararak, söndürme çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti.

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