https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/sirbistanda-52-gundur-devam-eden-orman-yangini-sonduruldu-1109007139.html
Sırbistan'da 52 gündür devam eden orman yangını söndürüldü
Sırbistan'da 52 gündür devam eden orman yangını söndürüldü
Sputnik Türkiye
Sırbistan'ın kuzeydoğusundaki Deliblato Kumları bölgesinde 2 Ağustos'ta başlayan orman yangını, 52 gün süren çalışmaların ardından tamamen söndürüldü. Yangında... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T14:14+0300
2026-09-24T14:14+0300
2026-09-24T14:14+0300
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Sırbistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Deliblato Kumları bölgesinde 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınının 52 gün sonra söndürüldüğü bildirildi.Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, basına yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Çekya, Slovakya ve Romanya'nın da söndürme çalışmalarına katıldığı Deliblato Kumları bölgesindeki orman yangınının 52 gün sonra tamamen söndürüldüğünü belirtti.Bölgede 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınını "Sırbistan tarihindeki en zor ve en büyük" yangınlardan biri olarak nitelendiren Dacic, söndürme çalışmalarının uzun sürdüğü yangında can kaybının yaşanmadığı bilgisini paylaştı.Dacic, Deliblato Kumları'ndaki orman yangınına 560'dan fazla itfaiye eri ile 170 itfaiye aracının müdahale ettiğini aktararak, söndürme çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/hava-bir-anda-degisecek-sicakliklar-6-derece-birden-dusecek-meteorolojiden-7-il-icin-kritik-uyari-1108989049.html
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avrupa, sırbistan, avrupa birliği, orman yangını
avrupa, sırbistan, avrupa birliği, orman yangını
Sırbistan'da 52 gündür devam eden orman yangını söndürüldü
Sırbistan'ın kuzeydoğusundaki Deliblato Kumları bölgesinde 2 Ağustos'ta başlayan orman yangını, 52 gün süren çalışmaların ardından tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmadı.
Sırbistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Deliblato Kumları bölgesinde 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınının 52 gün sonra söndürüldüğü bildirildi.
Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, basına yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Çekya, Slovakya ve Romanya'nın da söndürme çalışmalarına katıldığı Deliblato Kumları bölgesindeki orman yangınının 52 gün sonra tamamen söndürüldüğünü belirtti.
Bölgede 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınını "Sırbistan tarihindeki en zor ve en büyük" yangınlardan biri olarak nitelendiren Dacic, söndürme çalışmalarının uzun sürdüğü yangında can kaybının yaşanmadığı bilgisini paylaştı.
Dacic, Deliblato Kumları'ndaki orman yangınına 560'dan fazla itfaiye eri ile 170 itfaiye aracının müdahale ettiğini aktararak, söndürme çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti.