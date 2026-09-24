Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/sirbistanda-52-gundur-devam-eden-orman-yangini-sonduruldu-1109007139.html
Sırbistan'da 52 gündür devam eden orman yangını söndürüldü
Sırbistan'da 52 gündür devam eden orman yangını söndürüldü
Sputnik Türkiye
Sırbistan'ın kuzeydoğusundaki Deliblato Kumları bölgesinde 2 Ağustos'ta başlayan orman yangını, 52 gün süren çalışmaların ardından tamamen söndürüldü. Yangında... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T14:14+0300
2026-09-24T14:14+0300
yaşam
avrupa
sırbistan
avrupa birliği
orman yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/18/1109006786_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_f0d8571f390a92de172657aa23c54276.jpg
Sırbistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Deliblato Kumları bölgesinde 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınının 52 gün sonra söndürüldüğü bildirildi.Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, basına yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Çekya, Slovakya ve Romanya'nın da söndürme çalışmalarına katıldığı Deliblato Kumları bölgesindeki orman yangınının 52 gün sonra tamamen söndürüldüğünü belirtti.Bölgede 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınını "Sırbistan tarihindeki en zor ve en büyük" yangınlardan biri olarak nitelendiren Dacic, söndürme çalışmalarının uzun sürdüğü yangında can kaybının yaşanmadığı bilgisini paylaştı.Dacic, Deliblato Kumları'ndaki orman yangınına 560'dan fazla itfaiye eri ile 170 itfaiye aracının müdahale ettiğini aktararak, söndürme çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/hava-bir-anda-degisecek-sicakliklar-6-derece-birden-dusecek-meteorolojiden-7-il-icin-kritik-uyari-1108989049.html
sırbistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/18/1109006786_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_a9b55e9d2c920878429f147921f51b91.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, sırbistan, avrupa birliği, orman yangını
avrupa, sırbistan, avrupa birliği, orman yangını

Sırbistan'da 52 gündür devam eden orman yangını söndürüldü

14:14 24.09.2026
© Serbian Ministry of InteriorSırbistan'da 52 gündür devam eden orman yangını söndürüldü
Sırbistan'da 52 gündür devam eden orman yangını söndürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
© Serbian Ministry of Interior
Abone ol
Sırbistan'ın kuzeydoğusundaki Deliblato Kumları bölgesinde 2 Ağustos'ta başlayan orman yangını, 52 gün süren çalışmaların ardından tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmadı.
Sırbistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Deliblato Kumları bölgesinde 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınının 52 gün sonra söndürüldüğü bildirildi.
Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, basına yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Çekya, Slovakya ve Romanya'nın da söndürme çalışmalarına katıldığı Deliblato Kumları bölgesindeki orman yangınının 52 gün sonra tamamen söndürüldüğünü belirtti.
Bölgede 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınını "Sırbistan tarihindeki en zor ve en büyük" yangınlardan biri olarak nitelendiren Dacic, söndürme çalışmalarının uzun sürdüğü yangında can kaybının yaşanmadığı bilgisini paylaştı.
Dacic, Deliblato Kumları'ndaki orman yangınına 560'dan fazla itfaiye eri ile 170 itfaiye aracının müdahale ettiğini aktararak, söndürme çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti.
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
YAŞAM
Hava bir anda değişecek, sıcaklıklar 6 derece birden düşecek: Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı
07:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала