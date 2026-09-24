https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/hava-bir-anda-degisecek-sicakliklar-6-derece-birden-dusecek-meteorolojiden-7-il-icin-kritik-uyari-1108989049.html

Hava bir anda değişecek, sıcaklıklar 6 derece birden düşecek: Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı

Hava bir anda değişecek, sıcaklıklar 6 derece birden düşecek: Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Orta ve Doğu Karadeniz başta olmak üzere bazı illerde... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T07:04+0300

2026-09-24T07:04+0300

2026-09-24T07:04+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu tahminlerini yayımladı. Türkiye'nin geniş bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, çok sayıda kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji, özellikle Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Gümüşhane, Sivas, Kayseri, Adana ve Osmaniye için kuvvetli yağış riskine dikkat çekti. Yağışların etkili olacağı bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısıTahminlere göre yağışların Orta Karadeniz'de Çorum dışında, Doğu Karadeniz kıyıları ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Sivas'ın kuzey ve doğusu, Kayseri'nin doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Osmaniye'nin batısında da yerel olarak kuvvetli sağanak öngörülüyor.Meteoroloji, kuvvetli yağışların meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.Sağanak yağış geniş bir alanda etkili olacakMeteoroloji'nin tahminlerine göre Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz yağışlı havanın etkisi altında olacak.Sinop, Malatya, Erzincan, Tunceli, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Türkiye'nin diğer kesimlerinde ise havanın ağırlıklı olarak az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sarı kodlu uyarı verilen şehirlerMeteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yayımladı. Amasya, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat ve Trabzon'da kuvvetli yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Sıcaklıklar 6 derece birden düşecekYağışla birlikte bazı bölgelerde sıcaklıklarda da belirgin düşüş yaşanacak.İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalması bekleniyor. Marmara'da ise sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.Diğer bölgelerde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden, Türkiye'nin güney ve doğu kesimlerinde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?İstanbul'da havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenirken günün en yüksek sıcaklığının 21 derece olacağı tahmin ediliyor.Ankara'da da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Başkentte sıcaklığın 20 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.İzmir'de ise yağış beklenmiyor. Kentte havanın az bulutlu ve açık, sıcaklığın ise 26 derece olması tahmin ediliyor.Akdeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyorAkdeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Adana'nın kuzey ve doğusunda yağışların öğleden sonra yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilirken kent merkezinde sıcaklığın 30 dereceye ulaşması bekleniyor.Antalya'da sıcaklık 30, Hatay'da 29, Isparta'da ise 22 derece olacak.İç Anadolu'da yağış ve sıcaklık düşüşüİç Anadolu'nun güney ve doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Özellikle Sivas'ın kuzey ve doğusu ile Kayseri'nin doğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Konya ve Nevşehir'de sabah saatlerinde yerel sağanak beklenirken Ankara ve Eskişehir'de parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.Günün en yüksek sıcaklıklarının Ankara'da 20, Eskişehir ve Konya'da 18, Nevşehir'de ise 17 derece olması bekleniyor.Karadeniz'de kuvvetli yağış alarmıHava koşullarının en dikkatle takip edilmesi gereken bölgelerden biri Karadeniz olacak.Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken Orta ve Doğu Karadeniz'in genelinde yağış görülecek.Yağışların Orta Karadeniz'de Çorum dışında, Doğu Karadeniz kıyılarında ve Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Amasya ve Samsun'da özellikle sabah saatlerinde, Rize ve Trabzon'da ise aralıklarla kuvvetli sağanak öngörülüyor.Sıcaklıkların Amasya'da 18, Samsun'da 19, Trabzon'da 22, Rize'de ise 23 derece olması bekleniyor.Doğu ve Güneydoğu'da yerel sağanakDoğu Anadolu'da Malatya, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Malatya'da yağışların öğle saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.Güneydoğu Anadolu'da ise Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde öğle saatlerinde yerel sağanak görülebilecek.Diyarbakır'da sıcaklığın 33, Siirt'te 32, Şanlıurfa'da 31, Mardin'de ise 29 dereceye ulaşması bekleniyor.Güney Ege için fırtınamsı rüzgar uyarısıMeteoroloji'nin deniz tahminlerinde ise Güney Ege öne çıkıyor. Bölgede fırtınamsı rüzgar bekleniyor.Güney Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esmesi tahmin ediliyor. Dalgaların 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metreye ulaşması bekleniyor.Karadeniz ve Akdeniz'de ise sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Yağış sırasında görüş mesafesinin yer yer düşebileceği tahmin ediliyor.

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